Γιώργος Μαζωνάκης: Εντοπίστηκε προποφόλη στον οργανισμό του τραγουδιστή, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων φέρεται να έδειξαν την παρουσία προποφόλης στον οργανισμό του τραγουδιστή. Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν μαρτυρικές καταθέσεις και ηλεκτρονικά δεδομένα, ενώ δεν αποκλείεται να κληθούν νέα πρόσωπα για κατάθεση.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Mega, στις τοξικολογικές εξετάσεις εντοπίστηκε προποφόλη, αναισθητική ουσία που χρησιμοποιείται και για την πρόκληση μέθης. Το εύρημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη διερεύνηση όσων συνέβησαν κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός, η οποία βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλού, αρνείται από την αρχή ότι χορηγήθηκε μέθη στον τραγουδιστή κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται, ωστόσο, και η κατάθεση αναισθησιολόγου, σύμφωνα με την οποία η 56χρονη επικοινώνησε μαζί της το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου και τη ρώτησε εάν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη.

Τις τοξικολογικές εξετάσεις διενεργεί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο είχε πραγματοποιήσει και τη μέτρηση της κεταμίνης στην υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου.

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Η έρευνα για τα πρόσωπα που βρίσκονταν στο ιατρείο

Οι Αρχές επιχειρούν παράλληλα να εξακριβώσουν ποιοι βρίσκονταν στο ιατρείο του Κολωνακίου το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου και τι ακριβώς συνέβη πριν και μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Μέχρι στιγμής έχουν καταθέσει εννέα άτομα, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εκείνη την ημέρα βρίσκονταν στον χώρο περισσότερα πρόσωπα. Για τον λόγο αυτό δεν αποκλείεται να κληθούν και άλλοι μάρτυρες τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, εκκρεμεί αίτημα του προφυλακισμένου γιατρού να καταθέσει η κόρη του ζευγαριού, η οποία φέρεται να ήταν παρούσα στο ιατρείο.

Πρόσθετα στοιχεία αναμένεται να προκύψουν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου σε έξι συσκευές και την εξέταση των ηλεκτρονικών δεδομένων που έχουν κατασχεθεί. Οι ερευνητές αναμένεται να ελέγξουν, μεταξύ άλλων, διαδικτυακές αναζητήσεις και τη χρήση εφαρμογών, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν προκύπτουν επιπλέον πρόσωπα ή πληροφορίες που σχετίζονται με την υπόθεση.

Στην έρευνα εντάσσονται επίσης τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να συνεκτιμηθούν με τα υπόλοιπα εργαστηριακά και ιατροδικαστικά ευρήματα.

Τη Δευτέρα αναμένεται ακόμη να κατατεθεί στον ανακριτή αίτημα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τη διενέργεια συγκεκριμένων ανακριτικών πράξεων. Αντικείμενο της διερεύνησης είναι, μεταξύ άλλων, όσα είχαν δηλώσει οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στις αρμόδιες εποπτεύουσες Αρχές σχετικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.

Τι κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και η κατάθεση 62χρονου υπνοθεραπευτή, ο οποίος ανέφερε ότι είχε μεσολαβήσει για το ραντεβού της κατηγορούμενης γιατρού με τον Γιώργο Μαζωνάκη και ότι συνεργαζόταν επαγγελματικά μαζί της.

Ο μάρτυρας περιέγραψε την επικοινωνία που είχε με τη γιατρό μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή, αναφέροντας ότι από τη συνομιλία τους δεν είχε αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης.

«Στις πέντε παρά δέκα έστειλα ένα μήνυμα: “Εντάξει ο Γιώργος;” και δεν πήρα απάντηση, οπότε πήρα τηλέφωνο. Μου είπε η κ. Γ. ότι ήρθε το ΕΚΑΒ και πήρε τον Μαζωνάκη. Τη ρώτησα γιατί δεν πήγε μαζί του και μου είπε ότι έχει πελάτισσα. Όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο, ήταν ψύχραιμη και δεν μου έδωσε να καταλάβω τη σοβαρότητα της κατάστασης», ανέφερε στην κατάθεσή του.

Ο 62χρονος επιβεβαίωσε ακόμη ότι είχε λάβει μήνυμα με φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης.

«Μου κακοφάνηκε το ότι μου έστειλε φωτογραφία με τον ασθενή, χωρίς να φαίνεται ότι ο ασθενής συναινεί, από τη στιγμή που είχε τα μάτια κλειστά και το πόδι του φαινόταν πεσμένο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, η κατηγορούμενη γιατρός τού είχε χαρακτηρίσει τον τραγουδιστή «κυκλοθυμικό». Όπως φέρεται να είχε αναφέρει στον μάρτυρα ο Γιώργος Μαζωνάκης, πραγματοποιούσε υδροθεραπείες στο ιατρείο της Καρνεάδου από το 2015 έως το 2021.

Ο μάρτυρας περιέγραψε διαφορετικά την εικόνα που σχημάτισε από την προσωπική τους επαφή.

«Ο Μαζωνάκης ήταν πολύ εγκάρδιος και μου εξέφρασε τη χαρά του που γνωριζόμαστε. Κατάλαβα ότι πονούσε πολύ ψυχικά, ότι ένιωθε πως όλοι τον εκμεταλλεύονται. Τα μάτια του ήταν πεντακάθαρα και μου έσφιξε το χέρι. Μου έδωσε εκείνη τη στιγμή την εντύπωση ενός υγιούς σωματικά ανθρώπου», κατέθεσε.

Ο 62χρονος ανέφερε ακόμη ότι συνεργαζόταν με την προφυλακισμένη γιατρό, πραγματοποιώντας υπνοθεραπείες στο δεύτερο ιατρείο του ζευγαριού, στην Πατριάρχου Ιωακείμ στο Κολωνάκι. Όπως είπε, λίγες ώρες πριν από την επίσκεψη του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου βρισκόταν στο δεύτερο ιατρείο για συνεδρία με πελάτη.

Παράλληλα, αρνήθηκε ότι είχε ζητήσει προμήθεια για την πλασμαφαίρεση του τραγουδιστή.

Η έρευνα συνεχίζεται με την αξιολόγηση των εργαστηριακών ευρημάτων, των ηλεκτρονικών συσκευών και των μαρτυρικών καταθέσεων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα στο ιατρείο.