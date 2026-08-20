Ιράν: Σφοδρή αντίδραση των κρατικών ΜΜΕ στις νέες οικονομικές απειλές Τραμπ

Τα ιρανικά κρατικά και φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης αντέδρασαν έντονα στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με την επιβολή νέων οικονομικών μέτρων σε βάρος του Ιράν. Χαρακτήρισαν τις δηλώσεις του Τραμπ ως «υπερβολική γλώσσα» και «ψυχολογικό πόλεμο», απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του περί οικονομικής κατάρρευσης και στρατιωτικού πλήγματος.

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Διεθνή Νέα

Ιράν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με ιδιαίτερα επικριτικό τρόπο αντέδρασαν τα ιρανικά κρατικά και φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με την επιβολή νέων οικονομικών μέτρων σε βάρος του Ιράν.
  • Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει την «πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση» κατά του Ιράν, ωστόσο το πρακτορείο Tasnim απέρριψε τις δηλώσεις του ως «μεγαλοπρεπή, υπερβολική γλώσσα».
  • Τα ιρανικά πρακτορεία υποστήριξαν ότι η Τεχεράνη έχει αναπτύξει τρόπους παράκαμψης των περιορισμών, χαρακτηρίζοντας τις αμερικανικές δηλώσεις ως «εργαλείο ψυχολογικού πολέμου» παρά ακριβή αποτύπωση της κατάστασης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με ιδιαίτερα επικριτικό τρόπο αντέδρασαν τα ιρανικά κρατικά και φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με την επιβολή νέων οικονομικών μέτρων σε βάρος του Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεκινήσει την «πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση» που έχει εφαρμοστεί ποτέ εναντίον μιας χώρας, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν έχουν υποστεί σοβαρό πλήγμα και ότι η ιρανική οικονομία βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim χαρακτήρισε τα νέα μέτρα ως συνέχεια της πολιτικής «μέγιστης πίεσης» που έχει ακολουθήσει η Ουάσινγκτον απέναντι στην Τεχεράνη.

Το πρακτορείο απέρριψε τις δηλώσεις του Τραμπ ως «μεγαλοπρεπή, υπερβολική γλώσσα», υποστηρίζοντας ότι οι προηγούμενες κυρώσεις δεν κατάφεραν να μεταβάλουν τη στάση του Ιράν.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Τεχεράνη έχει αναπτύξει εδώ και χρόνια τρόπους παράκαμψης των περιορισμών που αφορούν το εξωτερικό εμπόριο και τις οικονομικές συναλλαγές.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το πρακτορείο Fars, το οποίο χαρακτήρισε «παραληρηματικούς» τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με το Fars, οι δηλώσεις περί επικείμενης οικονομικής κατάρρευσης και καταστροφής των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν αποτελούν μέρος μιας επαναλαμβανόμενης επικοινωνιακής εκστρατείας της Ουάσινγκτον.

Το ιρανικό πρακτορείο υποστήριξε ότι παρόμοιες εκτιμήσεις έχουν διατυπωθεί επανειλημμένα από τις ΗΠΑ στο παρελθόν, χωρίς να οδηγήσουν στα αποτελέσματα που προέβλεπε η αμερικανική πλευρά, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις περισσότερο ως εργαλείο ψυχολογικού πολέμου παρά ως ακριβή αποτύπωση της κατάστασης στο Ιράν.

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