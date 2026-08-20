Αϊτή: Έκκληση του ΟΑΚ για επιτάχυνση των εκλογικών εγγραφών – Στο επίκεντρο οι εκτοπισμένοι

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Έκκληση προς τις αρχές της Αϊτής να επιταχύνουν τις εγγραφές στους εκλογικούς καταλόγους απηύθυνε την Τετάρτη ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ), με έμφαση στους εκατοντάδες χιλιάδες εσωτερικά εκτοπισμένους λόγω της βίας των συμμοριών.

Οι εκλογές, εφόσον τηρηθεί το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε λιγότερο από τέσσερις μήνες, για πρώτη φορά έπειτα από δέκα χρόνια.

«Το εκλογικό χρονοδιάγραμμα απαιτεί επείγουσα επιτάχυνση», τόνισε ο γενικός γραμματέας του περιφερειακού οργανισμού, Άλμπερτ Ράμντιν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς, μετά την τριήμερη επίσκεψή του στην φτωχότερη χώρα της Καραϊβικής την οποία συνεχίζουν να λυμαίνονται βίαιες συμμορίες.

Πολλές κοινότητες σε περιοχές της Αϊτής που βρίσκονται υπό τον έλεγχο ή την επιρροή συμμοριών, μεταξύ άλλων στον δυτικό, τον κεντρικό και τον βορειοδυτικό νομό Αρτιμπονίτ, εξακολουθούν να μην διαθέτουν κέντρα εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους.

Τη Δευτέρα, σχεδόν έναν μήνα αφότου άρχισαν τυπικά οι εγγραφές, μόλις περίπου 260.000 Αϊτινοί είχαν καταχωριστεί στους καταλόγους.

«Πρέπει επίσης να έχουμε στο μυαλό μας την κατάσταση των εκτοπισμένων», πρόσθεσε ο Άλμπερτ Ράμντιν.

Από τους περίπου 11 εκατομμύρια κατοίκους, σχεδόν 1,5 εκατ. έχουν εκτοπιστεί μέσα στη χώρα εξαιτίας της βίας, σύμφωνα με εκτίμηση που είχε κάνει τον Ιούνιο ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, υπογραμμίζοντας ότι οι επιθέσεις δεν πλήττουν αποκλειστικά την πρωτεύουσα.

Ο πρώτος γύρος των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών σχεδιάζεται να διεξαχθεί τη 13η Δεκεμβρίου 2026 και ο δεύτερος την 21η Φεβρουαρίου 2027, με βάση το χρονοδιάγραμμα που παρουσιάστηκε από το αϊτινό προσωρινό εκλογικό συμβούλιο στα τέλη Ιουλίου. Ωστόσο, ο θεσμός σημείωσε πως για να γίνουν εκλογές θα πρέπει στο μεταξύ να διαπιστώσει «αποδεκτή» κατάσταση ως προς την «ασφάλεια».

«Θέλουμε μέχρι τότε οι δρόμοι να είναι ανοιχτοί ώστε να επιτραπεί όλοι οι ψηφοφόροι να πάνε στις κάλπες (…) Είναι θεμελιώδες δικαίωμα», επέμεινε ο κ. Ράμντιν.

Ο οργανισμός θα συνεχίσει να αποτιμά «μόνιμα» το περιβάλλον ασφαλείας και την πρόοδο της εκλογικής διαδικασίας, σημείωσε ο γενικός γραμματέας του. Το ζήτημα της προθεσμίας προκαλεί πάντως «ορισμένη ανησυχία», αναγνώρισε.

OAS concludes high-level visit to Haiti, urges more support for security, elections He also raised concerns about the credibility of the process, including how authorities will determine who is eligible to run for the presidency, Parliament and hundreds of local posts across… pic.twitter.com/iTjpHWa6IP — Zile News 🇭🇹 (@Zile_News) August 19, 2026

Στην Αϊτή έχουν να διεξαχθούν εκλογές από το 2016. Ο τελευταίος πρόεδρος της χώρας, ο Ζοβενέλ Μοΐζ, που δολοφονήθηκε το 2021 από ομάδα μισθοφόρων, δεν αντικαταστάθηκε.

Τον Δεκέμβριο του 2025, οι μεταβατικές αρχές είχαν ανακοινώσει χρονοδιάγραμμα που προέβλεπε ότι θα διεξάγονταν εκλογές αυτόν τον μήνα -την 30ή Αυγούστου-, κάτι όμως που κατέστησαν αδύνατο τα προβλήματα ασφαλείας.

Το φτωχότερο κράτος του δυτικού ημισφαιρίου βρίσκεται εδώ και χρόνια αντιμέτωπο με βαθιά πολιτική, οικονομική και κρίση ασφάλειας. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά, με τις ένοπλες συμμορίες να εντείνουν τη δράση τους και τα περιστατικά δολοφονιών, απαγωγών για λύτρα, βιασμών και στρατολόγησης παιδιών να αυξάνονται.