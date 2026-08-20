Λιβερία: Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος Χάουαρντ Τέιλορ – Αντιμέτωπη με κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών

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Κατηγορίες για φερόμενη εμπλοκή σε «διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών» απαγγέλθηκαν στην πρώην αντιπρόεδρο της Λιβερίας, Τζούελ Χάουαρντ Τέιλορ, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης.

Η Τέιλορ, η οποία διετέλεσε αντιπρόεδρος της χώρας από το 2018 έως το 2024, κατηγορείται για συμμετοχή σε δίκτυο που φέρεται να δραστηριοποιείται τόσο στη Λιβερία όσο και στο εξωτερικό.

Η υπόθεση έρχεται στο προσκήνιο την ώρα που οι αρχές της δυτικοαφρικανικής χώρας εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών. Πρόσφατα, οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση σχεδόν τεσσάρων τόνων κοκαΐνης, ποσότητα που χαρακτηρίστηκε ως η μεγαλύτερη που έχει κατασχεθεί στην ιστορία της Λιβερίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμη τρία άτομα, δύο Κροάτες και ένας Ουκρανός, οι οποίοι αναζητούνται από τις αρχές.

Η 63χρονη Χάουαρντ Τέιλορ, πρώην σύζυγος του άλλοτε πολέμαρχου και προέδρου της Λιβερίας Τσαρλς Τέιλορ, ο οποίος έχει καταδικαστεί για εγκλήματα πολέμου, ανέλαβε την αντιπροεδρία της χώρας μετά την εκλογή του πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή Τζορτζ Γουεά στην προεδρία. Προηγουμένως είχε διατελέσει γερουσιάστρια από το 2006 έως το 2018, έχοντας αποκτήσει σημαντική πολιτική επιρροή.

Στο μικροσκόπιο διεθνές κύκλωμα ναρκωτικών

Η πρώην αντιπρόεδρος συνελήφθη στο διεθνές αεροδρόμιο Ρόμπερτς στην πρωτεύουσα Μονρόβια καθώς ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει τη χώρα, σύμφωνα με το υπουργείο. Οδηγήθηκε στο γενικό αρχηγείο της αστυνομίας, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Η Χάουαρντ Τέιλορ κατηγορείται για «εισαγωγή» και «πώληση» ναρκωτικών, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενο κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν εντός και εκτός της Λιβερίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών.

Η υπόθεση έρχεται στο φως καθώς η σημερινή κυβέρνηση υπογραμμίζει τον αγώνα που διεξάγει εναντίον της διακίνησης ουσιών, έπειτα από κατάσχεση της μεγαλύτερης ποσότητας στην ιστορία της χώρας. Ο πρόεδρος Τζόσεφ Νιούμα Μποακάι ονόμασε τη 10η Αυγούστου νέο διευθυντή στη λιβεριανή υπηρεσία καταπολέμησης των ναρκωτικών.

Ο διορισμός μένει να επιβεβαιωθεί από τη Γερουσία, πάντως ο αξιωματούχος ανέλαβε αμέσως καθήκοντα.

Κατάσχεση-ρεκόρ σχεδόν τεσσάρων τόνων κοκαΐνης

Ανακοινώθηκε έπειτα από συνεδρίαση οργάνων ασφαλείας αφιερωμένη στις πρόσφατες κατασχέσεις, όπως αυτή σχεδόν τεσσάρων τόνων κοκαΐνης, εκτιμώμενης αξίας 317 εκατομμυρίων δολαρίων (276 εκατ. ευρώ), κατά τη διάρκεια επιχείρησης σε δρόμο που οδηγεί στο αεροδρόμιο Ρόμπερτς, κάπου 30 χιλιόμετρα από τη Μονρόβια.

Εξάλλου την 7η Ιουνίου κατασχέθηκαν 237,6 κιλά κοκαΐνης -εκτιμώμενης αξίας 19 εκατ. δολαρίων- κρυμμένης μέσα σε φορτίο εμπορευμάτων προς εξαγωγή που επίσης μεταφερόταν στο αεροδρόμιο Ρόμπερτς.

Στα τέλη Ιουλίου, ο πρόεδρος Μποακάι καθαίρεσε πάνω από δέκα δημόσιους λειτουργούς και διέταξε να αρχίσουν να διενεργούνται έρευνες σε βάρος τους έπειτα από μεγάλες κατασχέσεις ποσοτήτων ναρκωτικών.