Κεφαλονιά: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Μεταξάτα – Μήνυμα του 112 για εκκένωση 3 οικισμών

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (4/10) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα της Κεφαλονιάς, προκαλώντας την κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής και την αποστολή μηνύματος από το 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από τρεις περιοχές.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 16:20 της 4ης Οκτωβρίου 2026.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 19 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 16ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα. Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ, ενώ κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Κεφαλονιάς με υδροφόρες.

Μήνυμα του 112 σε Κουρκουμελάτα, Μεταξάτα και Λακήθρα

Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, ενεργοποιήθηκε το 112, με τους κατοίκους που βρίσκονται στις περιοχές Κουρκουμελάτα, Μεταξάτα και Λακήθρα να καλούνται να απομακρυνθούν προς το αεροδρόμιο μέσω Λειβαθούς.

Στο μήνυμα αναφέρεται: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Κουρκουμελάτα, Μεταξάτα και Λακήθρα, απομακρυνθείτε μέσω Λειβαθούς προς Αεροδρόμιο».

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας.