LIVE UPDATE
Κεφαλονιά: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Μεταξάτα – Μήνυμα του 112 για εκκένωση 3 οικισμών

Κεφαλονιά: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Μεταξάτα – Μήνυμα του 112 για εκκένωση 3 οικισμών

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής στα Μεταξάτα Κεφαλονιάς. Στην κατάσβεση συμμετέχουν 19 πυροσβέστες, πέντε οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ το 112 έστειλε μήνυμα απομάκρυνσης στους κατοίκους τριών περιοχών.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

ΦΩΤΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
Φωτογραφία αρχείου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (4/10) σε αγροτοδασική έκταση στα Μεταξάτα της Κεφαλονιάς, προκαλώντας την κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.
  • Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 19 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και πέντε οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
  • Ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους των Κουρκουμελάτων, Μεταξάτων και Λακήθρας να απομακρυνθούν προς το αεροδρόμιο μέσω Λειβαθούς. Για τη διερεύνηση των αιτιών κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (4/10) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα της Κεφαλονιάς, προκαλώντας την κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής και την αποστολή μηνύματος από το 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από τρεις περιοχές.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 16:20 της 4ης Οκτωβρίου 2026.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 19 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 16ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα. Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ, ενώ κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Κεφαλονιάς με υδροφόρες.

Μήνυμα του 112 σε Κουρκουμελάτα, Μεταξάτα και Λακήθρα

Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, ενεργοποιήθηκε το 112, με τους κατοίκους που βρίσκονται στις περιοχές Κουρκουμελάτα, Μεταξάτα και Λακήθρα να καλούνται να απομακρυνθούν προς το αεροδρόμιο μέσω Λειβαθούς.

Στο μήνυμα αναφέρεται: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Κουρκουμελάτα, Μεταξάτα και Λακήθρα, απομακρυνθείτε μέσω Λειβαθούς προς Αεροδρόμιο».

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ