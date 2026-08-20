Τραμπ: Προειδοποιεί το Ιράν για «πρωτοφανή οικονομική απομόνωση» – Στο στόχαστρο και οι σύμμαχοί του

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Νέα, πρωτοφανή μέτρα οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τα ως «τη συντριπτικότερη οικονομική επιχείρηση» που έχει επιβληθεί ποτέ σε χώρα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη είχε «μεγαλύτερη ευκαιρία από οποιαδήποτε άλλη» να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, αλλά, όπως ανέφερε, «απέτυχε να την αξιοποιήσει».

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι η νέα αμερικανική πολιτική θα συνιστά «οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα», καλώντας παράλληλα άλλες χώρες να συμμετάσχουν στην προσπάθεια οικονομικής πίεσης προς την Τεχεράνη.

Προειδοποιήσεις προς τρίτες χώρες

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε χώρα επιτρέψει σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, αεροδρόμια ή κρατικούς φορείς να προσφέρουν οικονομική στήριξη στο Ιράν θα βρεθεί αντιμέτωπη με «τεράστιες οικονομικές συνέπειες».

Ειδική αναφορά έκανε στο λαθρεμπόριο πετρελαίου, τις συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων, τις μεταφορές μετρητών, τις εταιρείες συναλλάγματος, τα νηολόγια πλοίων και τις εταιρείες-βιτρίνες, ζητώντας να σταματήσουν άμεσα, όπως υποστήριξε.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν υποστεί σοβαρές απώλειες, αναφέροντας ότι το ιρανικό ναυτικό και η πολεμική αεροπορία έχουν ουσιαστικά εξουδετερωθεί και ότι οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις παραγωγής έχουν υποστεί εκτεταμένες καταστροφές.

Κλείνοντας, επανέλαβε τη θέση του ότι «το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», καλώντας τους συμμάχους των ΗΠΑ να στηρίξουν την Ουάσινγκτον στην προσπάθεια απομόνωσης και αντιμετώπισης της «ιρανικής απειλής».