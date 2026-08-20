Κίεβο: Ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους – Ισχυρές εκρήξεις στην πρωτεύουσα

Το Κίεβο βρέθηκε στο στόχαστρο ρωσικής επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, με τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο να αναφέρει πλήγματα σε δύο περιοχές και ζημιές σε μη οικιστικά κτίρια. Μάρτυρες έκαναν λόγο για περισσότερες από δώδεκα ισχυρές εκρήξεις και πλήγματα σε κατοικίες, με αναφορές για πυρκαγιές και τραυματισμούς σε διάφορα σημεία της πόλης.

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Κίεβο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο στόχαστρο ρωσικής επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους βρέθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης το Κίεβο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο.
  • Μάρτυρες ανέφεραν περισσότερες από δώδεκα ισχυρές εκρήξεις σε διάφορα σημεία της πόλης, με τις αρχές να κάνουν λόγο για πλήγματα σε τρεις περιοχές, μεταξύ άλλων σε κατοικίες και μη οικιστικά κτίρια.
  • Σε ορισμένα από τα κτίρια που επλήγησαν εκδηλώθηκαν πυρκαγιές, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν άμεσα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της επίθεσης.

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Στο στόχαστρο ρωσικής επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους βρέθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης το Κίεβο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο.

Μάρτυρας ανέφερε στο Reuters ότι άκουσε περισσότερες από δώδεκα ισχυρές εκρήξεις σε διάφορα σημεία της πόλης, ενώ οι αρχές έκαναν λόγο για πλήγματα σε τρεις περιοχές του Κιέβου, μεταξύ άλλων σε κατοικίες και μη οικιστικά κτίρια.

Ο Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι οι ρωσικές επιθέσεις έπληξαν δύο περιοχές του Κιέβου, με ζημιές να καταγράφονται σε μη οικιστικά κτίρια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σε ορισμένα από τα κτίρια που επλήγησαν εκδηλώθηκαν πυρκαγιές, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των συνεπειών της επίθεσης.

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