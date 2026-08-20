Κίεβο: Ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους – Ισχυρές εκρήξεις στην πρωτεύουσα

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Στο στόχαστρο ρωσικής επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους βρέθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης το Κίεβο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο.

Μάρτυρας ανέφερε στο Reuters ότι άκουσε περισσότερες από δώδεκα ισχυρές εκρήξεις σε διάφορα σημεία της πόλης, ενώ οι αρχές έκαναν λόγο για πλήγματα σε τρεις περιοχές του Κιέβου, μεταξύ άλλων σε κατοικίες και μη οικιστικά κτίρια.

Russia is launching chaotic ballistic missile strikes on Kyiv. As usual, they’re attacking random courtyards and houses. Cars and apartments are burning, and there are injuries pic.twitter.com/CWuqs3Bs46 — Денис Казанський (@den_kazansky) August 19, 2026

Ο Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι οι ρωσικές επιθέσεις έπληξαν δύο περιοχές του Κιέβου, με ζημιές να καταγράφονται σε μη οικιστικά κτίρια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σε ορισμένα από τα κτίρια που επλήγησαν εκδηλώθηκαν πυρκαγιές, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των συνεπειών της επίθεσης.

В Києві – сильні вибухи, подекуди – вторинна детонація. Щось не схоже на склади Wildberries. pic.twitter.com/fInNrI720S — Wenden (@WendenGall) August 19, 2026