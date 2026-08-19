Ουκρανία – Ρωσία: Οκτώ νεκροί από εκατέρωθεν επιθέσεις με drones (ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ)

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Έξι άνθρωποι, τέσσερις στην Ουκρανία και δύο στη Ρωσία, έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από επίθεση ρωσικού drone σε λεωφορείο στη Χερσώνα της νότιας Ουκρανίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, όταν το drone έπληξε λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες. Από την επίθεση προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο όχημα, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για την παροχή ιατρικής βοήθειας.

Φωτογραφίες που δημοσιοποίησαν οι ουκρανικές αρχές δείχνουν το κίτρινο λεωφορείο με σπασμένα τζάμια και εμφανή σημάδια από την έκρηξη.

Ο περιφερειάρχης της Χερσώνας, Ολεξάντρ Προκούντιν, υποστήριξε ότι το drone έπληξε σκόπιμα το πολιτικό όχημα, επισημαίνοντας ότι ο χειριστής του μπορούσε να γνωρίζει πως επρόκειτο για λεωφορείο που μετέφερε πολίτες.

Η Ρωσία δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει το συγκεκριμένο περιστατικό, ενώ η Μόσχα αρνείται ότι στοχεύει αμάχους στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε τη στυγερή επίθεση, καλώντας τους συμμάχους του Κιέβου να αναλάβουν δράση για την καλύτερη προστασία του άμαχου πληθυσμού στην Ουκρανία.

Στο Ζιτόμιρ της βορειοδυτικής Ουκρανίας, drone έπληξε με πύραυλο Banderol το αρχηγείο της αστυνομίας, σκοτώνοντας δύο αστυνομικούς και τραυματίζοντας περισσότερους από είκοσι.

🚨 How horrific! Russian forces attacked Zhytomyr with jet-powered drones The moment a drone struck the Zhytomyr regional police headquarters was caught on video. Two police officers were killed and 20 more people were injured. 🔻Kharkiv also came under attack in broad… pic.twitter.com/qNYHBFnEMo — NEXTA (@nexta_tv) August 19, 2026

Στη Ρωσία, στην παραμεθόρια περιοχή του Μπέλγκοροντ, ουκρανικό drone έπληξε αυτοκίνητο σκοτώνοντας μια γυναίκα και τραυματίζοντας έναν άνδρα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.

Στόχος ουκρανικού drone έγινε επίσης αυτοκίνητο στην περιφέρεια Μπριάνσκ, όπου βρήκε τον θάνατο μια γυναίκα και τραυματίστηκε ο εγγονός της. Άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν έξω από εμπορικό κέντρο, ενημέρωσε ο περιφερειάρχης Ιγκόρ Κοβαλτσούκ μέσω Telegram.

Το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα ανέφερε πως 483 ουκρανικά drones αναχαιτίστηκαν σήμερα σε διάφορα σημεία της ρωσικής επικράτειας.