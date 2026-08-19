Νετανιάχου σε Ερντογάν: Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί καμία ενίσχυση στρατευμάτων της Τουρκίας στη Συρία

Την ώρα που το Ισραήλ επιδιώκει να εδραιώσει την παρουσία της στα βόρεια της σύνορά της με τη Συρία, προειδοποιητικό μήνυμα στέλνει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι «το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί καμία τουρκική στρατιωτική ενίσχυση που επεκτείνεται προς τα νότια και απειλεί τη χώρα μας».

Η δήλωση του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου έρχεται μια ημέρα μετά την επίθεση του ισραηλινού στρατού σε αεροπορική βάση κοντά στο Ιντλίμπ, η οποία απέχει 185 μίλια από τα σύνορα του Ισραήλ με τη Συρία.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έσπευσε να προειδοποιήσει την Τουρκία να μην προβαίνει σε τέτοιου είδους στρατιωτικές δραστηριότητες στη Συρία. «Μην το κάνετε», είπε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Το μήνυμα μεταφέρθηκε, αλλά προφανώς δεν το άκουσαν, οπότε φροντίσαμε να το καταλάβουν καλύτερα», τόνισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Αυστηρές προειδοποιήσεις και προς τη Συρία

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ στέλνει αυστηρό προειδοποιητικό μήνυμα και προς την Συρία προκειμένου να μην παραβιάσει το «status quo για θέματα ασφαλείας». Συγκεκριμένα, το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Το Ισραήλ και η Συρία συμφώνησαν σε ένα status quo για θέματα ασφαλείας, το οποίο η Συρία ήταν στα πρόθυρα να παραβιάσει, επιτρέποντας σε τουρκικά στρατεύματα να αναπτυχθούν σε αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι».

«Το Ισραήλ προειδοποίησε κατ’ επανάληψη τη Συρία ότι μια τέτοια ανάπτυξη θα αποτελούσε απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ, αλλά η Δαμασκός αγνόησε αυτές τις προειδοποιήσεις», υπογράμμισε το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι προειδοποιήσεις του Εγιάλ Ζαμίρ

Στο ίδιο πνεύμα, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ διεμήνυσε σήμερα πως «ο ισραηλινός στρατός δεν θα επιτρέψει σε εχθρικές δυνάμεις να εδραιώσουν την παρουσία τους στα σύνορα με τη Συρία».

«Παρακολουθούμε τις εξελίξεις στο συριακό μέτωπο. Δεν θα επιτρέψουμε σε εχθρικές δυνάμεις να εδραιώσουν την παρουσία τους στα σύνορά μας. Γνωρίζουμε πώς να χρησιμοποιήσουμε τις επιχειρησιακές μας ικανότητες με ακρίβεια, όπου κι όποτε απαιτείται», δήλωσε ο Εγιάλ Ζαμίρ.