Κρήτη: Το φαινόμενο «sea smoke» έφτασε στο Ηράκλειο – Πυκνή ομίχλη «σκέπασε» το λιμάνι – Δείτε φωτογραφίες

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Ένα πυκνό λευκό πέπλο περιόρισε σημαντικά την ορατότητα στη βόρεια ακτογραμμή του Ηρακλείου, με την ομίχλη που είχε ήδη κάνει αισθητή την παρουσία της σε αρκετά νησιά των Κυκλάδων να καταγράφεται και στην Κρήτη.

Το φαινόμενο έγινε ιδιαίτερα αισθητό στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου η θάλασσα και ο ορίζοντας καλύφθηκαν από την ομίχλη. Σκάφη που κινούνταν στην περιοχή έμοιαζαν να χάνονται μέσα στο πυκνό πέπλο, ενώ σε αρκετά σημεία ήταν δύσκολο να διακριθεί ακόμη και η Ντία.

Η ομίχλη κάλυψε επίσης τα βουνά στα βορειοδυτικά του νομού, μεταβάλλοντας αισθητά την εικόνα της παράκτιας ζώνης του Ηρακλείου.

Νωρίτερα, αντίστοιχες εικόνες είχαν καταγραφεί σε νησιά των Κυκλάδων, μεταξύ των οποίων η Πάρος, η Κίμωλος και η Φολέγανδρος. Κάτοικοι και επισκέπτες κατέγραψαν με τα κινητά τους τηλέφωνα ολόκληρα νησιωτικά τοπία να καλύπτονται από την πυκνή ομίχλη.

Το φαινόμενο προκάλεσε παράλληλα προβλήματα ορατότητας, επηρεάζοντας και τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες σε περιοχές του Αιγαίου.

Τι είναι το φαινόμενο sea smoke

Το φαινόμενο αποδίδεται στο λεγόμενο sea smoke, το οποίο σχηματίζεται όταν ψυχρές αέριες μάζες κινούνται πάνω από σημαντικά θερμότερες θαλάσσιες επιφάνειες.

Η θερμότητα της θάλασσας προκαλεί εξάτμιση, αυξάνοντας την υγρασία στα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Όταν ο υγρός αέρας έρθει σε επαφή με ψυχρότερο αέρα, οι υδρατμοί συμπυκνώνονται σε πολύ μικρά σταγονίδια, με αποτέλεσμα να σχηματίζεται η χαρακτηριστική πυκνή ομίχλη πάνω από τη θάλασσα.

Οι εικόνες από το Ηράκλειο ήρθαν να προστεθούν σε εκείνες που καταγράφηκαν νωρίτερα στις Κυκλάδες, όπου το φαινόμενο είχε περιορίσει αισθητά την ορατότητα σε αρκετές νησιωτικές περιοχές.