Τζέι Κλέιτον: Ο νέος «τσάρος» της AI με απόφαση Τραμπ – Συστήνεται «Δύναμη Υπερνοημοσύνης»

Τον διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών (DNI), Τζέι Κλέιτον, διόρισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ως «τσάρο» της κυβέρνησης για θέματα τεχνητής νοημοσύνης (AI), όπως αποκάλυψε το Σάββατο η Wall Street Journal επικαλούμενη συνέντευξη του ίδιου.

Ο Κλέιτον είναι πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) και πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Η Γερουσία επικύρωσε τον διορισμό του στη θέση του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών (DNI) τον Ιούλιο, αναθέτοντάς του την εποπτεία 18 αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Ο Κλέιτον, ο οποίος ανέλαβε επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών τον Αύγουστο, θα τεθεί επικεφαλής ειδικής ομάδας εργασίας του Λευκού Οίκου. Αποστολή της θα είναι να καταρτίσει μέσα σε 120 ημέρες μια ολοκληρωμένη έκθεση για τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που φέρνει η ΑΙ.

Ο στόχος της ομάδας «Δύναμη Υπερνοημοσύνης»

«Ο πρόεδρος ζήτησε τη σύσταση μιας ομάδας», την οποία ονόμασε «Δύναμη Υπερνοημοσύνης» (Super Intelligence Force), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ΗΠΑ θα παραμείνουν ηγετική δύναμη στην προηγμένη ΑΙ προστατεύοντας παράλληλα τα αμερικανικά συμφέροντα, δήλωσε ο Κλέιτον στην WSJ, ενώ πρόσθεσε ότι «ο κίνδυνος να μην είμαστε πρώτοι είναι μεγάλος».

Εξάλλου αποστολή της ομάδας εργασίας θα είναι να υποβάλει προτάσεις «για να απαντήσει στις απειλές για την κοινωνία μας που συνδέονται με την ΑΙ». Ο στόχος αυτός θα πρέπει να επιτευχθεί «αποτρέποντας παράλληλα την υπερβολική ρύθμιση και τη ρυθμιστική αιχμαλωσία από συμφέροντα, φαινόμενα που θα έβλαπταν την καινοτομία και τον ανταγωνισμό», προσθέτει η εφημερίδα.

Τι είναι η ρυθμιστική αιχμαλωσία

Ο όρος «ρυθμιστική αιχμαλωσία» αναφέρεται στην πρακτική κατά την οποία ισχυροί παίκτες της αγοράς επηρεάζουν ή διαμορφώνουν οι ίδιοι τους κανόνες, χειραγωγώντας το πλαίσιο για να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Παράλληλα, αξιωματούχοι ανέφεραν στη WSJ ότι η ομάδα εργασίας θα αναθέσει το μεγαλύτερο μέρος της διαχείρισης των κινδύνων της ΑΙ στον ίδιο τον ιδιωτικό τομέα, επιδιώκοντας τη στενή συνεργασία με τις εταιρείες του κλάδου.

Η ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης έχει βρεθεί στο επίκεντρο τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς ερευνητές προειδοποιούν ότι ορισμένοι δημιουργοί της τεχνολογίας εκτιμούν πως η ΑΙ θα μπορούσε να απειλήσει την ίδια την ανθρώπινη ζωή μέσα στην επόμενη δεκαετία. Οι προειδοποιήσεις αυτές έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς νομοθέτες, οι οποίοι ζητούν την άμεση λήψη μέτρων.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται επιφυλακτικός απέναντι στην επιβολή ρυθμιστικών κανόνων, υποστηρίζοντας ότι η υπερβολική εποπτεία εγκυμονεί τον κίνδυνο να αποδυναμώσει την ανταγωνιστικότητα των ΗΠΑ έναντι της Κίνας. Στη νέα κυβερνητική ομάδα εργασίας θα συμμετέχουν κορυφαία στελέχη, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς.