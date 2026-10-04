Κακοκαιρία στην Κρήτη: Ανυπολόγιστες οι καταστροφές – Δραματική νύχτα με προληπτικές εκκενώσεις – Χωρίς νερό 2.500 κάτοικοι, «βούλιαξε» η παραγωγή στο Οροπέδιο

Δύσκολες ώρες εξακολουθούν να περνούν οι κάτοικοι πολλών περιοχών της Κρήτης, που βρίσκονται αντιμέτωποι με τις σοβαρές συνέπειες της κακοκαιρίας. Τα ορμητικά νερά έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές, έχουν αφήσει οικισμούς αποκλεισμένους, ενώ ανυπολόγιστες είναι μέχρι στιγμής οι ζημιές στην αγροτική παραγωγή.

Στα Ζωνιανά, τριάντα κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις κατοικίες τους, την ώρα που περίπου 2.500 κάτοικοι στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια και την Κράνα παραμένουν χωρίς υδροδότηση. Την ίδια στιγμή, στο Οροπέδιο Λασιθίου, οι παραγωγοί μετρούν τις πληγές τους, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για καταστροφή που ξεπερνά το 80% στις καλλιέργειες πατάτας και κηπευτικών.

Απομακρύνθηκαν 30 κάτοικοι

Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στον ορεινό Μυλοπόταμο, με επίκεντρο τα Ζωνιανά, όπου ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται επί ποδός.

Τριάντα άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις κατοικίες τους, καθώς οι τεράστιοι όγκοι νερού ασκούν ισχυρή πίεση στην περιοχή. Η ανησυχία επικεντρώνεται στα στηθαία που περιβάλλουν τη διευθέτηση του ποταμού, ενώ η στάθμη του νερού δεν υποχωρεί όσο συνεχίζονται οι βροχοπτώσεις

Παράλληλα, σύμφωνα με το ΚΡΗΤΗTV, εξετάζεται η στατικότητα δύο κατοικιών, καθώς τα ορμητικά νερά έχουν φτάσει μέχρι τα θεμέλιά τους.

Χωρίς νερό 2.500 κάτοικοι σε Ζωνιανά, Λιβάδια και Κράνα

Τεράστιο είναι το πρόβλημα και στο δίκτυο ύδρευσης. Σύμφωνα με όσα επιβεβαίωσε ο δήμαρχος, περίπου 2.500 κάτοικοι στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια και την Κράνα έχουν μείνει χωρίς νερό.

Οι τεράστιοι όγκοι νερού που κατεβαίνουν από τα ορεινά παρέσυραν και κατέστρεψαν το δίκτυο ύδρευσης από την περιοχή των Απλαδιανών και πάνω. Υπό τις παρούσες συνθήκες δεν υπάρχει ασφαλής εκτίμηση ούτε για το πότε θα μπορέσουν να αρχίσουν οι εργασίες αποκατάστασης.

Ιεράπετρα: 23 απεγκλωβισμοί

Εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση και στην Ιεράπετρα. Στη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν αλλεπάλληλες επιχειρήσεις για τη διάσωση κατοίκων και επισκεπτών, με 23 ανθρώπους να απεγκλωβίζονται από αυτοκίνητα που είχαν παγιδευτεί στα ορμητικά νερά.

Στα Φέρμα, την Αγία Φωτιά, τον Κουτσουρά και τον Μακρύ Γιαλό καταγράφηκαν εκτεταμένες ζημιές, με δρόμους, αυλές, κατοικίες και θερμοκήπια να πλημμυρίζουν. Στο λιμανάκι του Κουτσουρά, η ορμή του νερού ήταν τέτοια ώστε βυθίστηκαν ακόμη και δεμένες βάρκες.

Στα Φέρμα ο δρόμος προς τη Σητεία κόπηκε, ενώ νέα κατολίσθηση είχε ως αποτέλεσμα βράχος να πέσει πάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο και ο οδηγός να σωθεί από θαύμα.

Νέα επιχείρηση στήθηκε και για τέσσερα άτομα, τρεις γυναίκες και έναν άνδρα, που είχαν εγκλωβιστεί στον όρμο της Αγίας Φωτιάς. Εξαιτίας των νερών και της λάσπης ήταν αδύνατο να απομακρυνθούν με ασφάλεια από τη στεριά και επιστρατεύτηκε σκάφος του Λιμενικού, το οποίο τους παρέλαβε και τους μετέφερε στον λιμενίσκο του Μακρύ Γιαλού.

Οροπέδιο Λασιθίου: Κάτω από το νερό πάνω από το 80% της παραγωγής

Στο Οροπέδιο Λασιθίου η επόμενη ημέρα βρίσκει τους παραγωγούς αντιμέτωπους με τεράστια καταστροφή.

Καλλιέργειες έχουν καλυφθεί από νερό που σε σημεία φτάνει από το μισό έως και τα τρία μέτρα, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο ρεπορτάζ, πάνω από το 80% της παραγωγής πατάτας και κηπευτικών έχει υποστεί καταστροφή.

Οι ζημιές δεν περιορίζονται στις καλλιέργειες. Νερά και λάσπες έχουν πλημμυρίσει αποθήκες, γεωργικά μηχανήματα και τρακτέρ, πλήττοντας συνολικά την παραγωγική δραστηριότητα της περιοχής.

Δεκάδες παραγωγοί συγκεντρώθηκαν το απόγευμα στο Δημαρχείο, ζητώντας άμεσες απαντήσεις για την καταγραφή των ζημιών, τις αποζημιώσεις και τη στήριξη που θα λάβουν προκειμένου να μπορέσουν να ξαναστήσουν τις καλλιέργειές τους.

Η πρώτη εκτίμηση του δημάρχου ανεβάζει τις ζημιές μόνο στην παραγωγή στα 7 έως 8 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς ακόμη να μπορεί να υπάρξει πλήρης αποτίμηση, καθώς μεγάλες εκτάσεις παραμένουν κάτω από το νερό.

Αμάρι και Ανώγεια: Νερά και βράχοι κατεβαίνουν από τα ορεινά

Σοβαρή είναι η εικόνα και στο Αμάρι, όπου μαζί με τους τεράστιους όγκους νερού κατεβαίνουν από τα ορεινά βράχοι και φερτά υλικά, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο και προβλήματα στην κυκλοφορία.

Ανάλογες εικόνες καταγράφονται στα Ανώγεια και στις γύρω ορεινές περιοχές. Πλαγιές έχουν μετατραπεί σε ορμητικούς χειμάρρους και πεδινές εκτάσεις σε λίμνες, με μεγάλες ποσότητες νερού να συνεχίζουν να κατευθύνονται προς τις κατοικημένες περιοχές και προς τα Ζωνιανά.