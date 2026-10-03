Κακοκαιρία στην Κρήτη: Χωρίς νερό Ζωνιανά, Κράνα και Λιβάδια – Ζημιές στο δίκτυο ύδρευσης

Τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στον Δήμο Μυλοποτάμου έχουν μείνει χωρίς υδροδότηση λόγω ζημιών που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Η κατάρρευση τμήματος δρόμου στη Μονή Δισκουρίου δυσχεραίνει την πρόσβαση των συνεργείων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ακόμη εκτίμηση για τον χρόνο αποκατάστασης της παροχής νερού.

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Κακοκαιρία στην Κρήτη, Μυλοπόταμο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προβλήματα στην υδροδότηση αντιμετωπίζουν τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στον Δήμο Μυλοποτάμου της Κρήτης, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο δίκτυο ύδρευσης.
  • Οι βλάβες σχετίζονται με την κατάρρευση τμήματος του δρόμου στην περιοχή της Μονής Δισκουρίου. Η εξέλιξη αυτή δυσχεραίνει την πρόσβαση των τεχνικών συνεργείων στα σημεία του δικτύου.
  • Η ΔΕΥΑ Μυλοποτάμου καλεί τους κατοίκους σε περιορισμένη κατανάλωση νερού, ζητώντας να χρησιμοποιούν με φειδώ τα αποθέματα που ενδεχομένως διαθέτουν. Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για νεότερη ενημέρωση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Προβλήματα στην υδροδότηση αντιμετωπίζουν τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στον Δήμο Μυλοποτάμου της Κρήτης, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο δίκτυο ύδρευσης.

Σύμφωνα με επείγουσα ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μυλοποτάμου, οι βλάβες σχετίζονται με την κατάρρευση τμήματος του δρόμου στην περιοχή της Μονής Δισκουρίου. Η εξέλιξη αυτή δυσχεραίνει την πρόσβαση των τεχνικών συνεργείων στα σημεία του δικτύου όπου απαιτούνται παρεμβάσεις.

Προϋπόθεση η ασφαλής πρόσβαση των συνεργείων

Τα συνεργεία της ΔΕΥΑ καταβάλλουν προσπάθειες για την αποκατάσταση των ζημιών το συντομότερο δυνατό. Ωστόσο, για να προχωρήσουν οι εργασίες, πρέπει προηγουμένως να εξασφαλιστεί ασφαλής πρόσβαση στα σημεία που έχουν υποστεί βλάβες.

Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν είναι ακόμη δυνατό να προσδιοριστεί με ασφάλεια πότε θα αποκατασταθεί η παροχή νερού στους τρεις οικισμούς.

Η ΔΕΥΑ Μυλοποτάμου καλεί τους κατοίκους σε περιορισμένη κατανάλωση νερού, ζητώντας να χρησιμοποιούν με φειδώ τα αποθέματα που ενδεχομένως διαθέτουν και να τα περιορίζουν στις απολύτως απαραίτητες ανάγκες.

Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις της ΔΕΥΑ και του Δήμου Μυλοποτάμου, καθώς θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση για την πορεία των εργασιών και την αποκατάσταση της υδροδότησης.

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