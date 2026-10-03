Γιούργκεν Κλοπ για το Ελλάδα – Γερμανία: «Θα προσπαθήσουμε, σαφώς, να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι»

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Ο Γιούργκεν Κλοπ μίλησε με θετικά λόγια για την Εθνική Ελλάδας και το ελληνικό ποδόσφαιρο, στη συνέντευξη Τύπου πριν από την αναμέτρηση της Γερμανίας με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, την Κυριακή (4/10, 21:45) στην Τούμπα, για το Nations League.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας αναφέρθηκε στην εικόνα της ελληνικής ομάδας, στα αγωνιστικά πλάνα του, στην ενδεκάδα, στους τερματοφύλακες, αλλά και στον Κώστα Τσιμίκα. Παράλληλα, σχολίασε τη νέα γενιά Ελλήνων ποδοσφαιριστών και έκανε αναφορά στην Εθνική που κατέκτησε το Euro 2004.

«Η Ελλάδα έχει ισχυρή αμυντική γραμμή»

Μιλώντας για την αναμέτρηση στην Τούμπα, ο Γιούργκεν Κλοπ δήλωσε:

«Δεν έχουμε παίξει ξανά στην Τούμπα. Θα προσπαθήσουμε, σαφώς, να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι. Η Ελλάδα ήταν πολύ πειθαρχημένη απέναντί μας. Παίξαμε πολύ καλά με τη Σερβία».

Ερωτηθείς για το γεγονός ότι αρχικά δεν ήταν βέβαιο πως η Γερμανία θα αντιμετώπιζε την Ελλάδα και για το εάν έχουν αλλάξει τα δεδομένα, ανέφερε:

«Κανείς δεν μπορεί να ξέρει στο ποδόσφαιρο. Η Ελλάδα προηγήθηκε με 2-0 και μετά η Ολλανδία δημιούργησε προβλήματα. Σήμερα το βράδυ θα δούμε το βίντεο. Η Ελλάδα έχει ισχυρή αμυντική γραμμή».

Τι είπε για τους τερματοφύλακες και τον Καρλ

Σε ερώτηση για το εάν σκοπεύει να προχωρήσει εκ νέου σε αλλαγή τερματοφύλακα και για την κατάσταση του Καρλ, απάντησε:

«Είπα ποτέ ότι αλλάζω τους τερματοφύλακες σε κάθε ματς; Όχι, δεν θα αλλάξουμε τερματοφύλακα. Όσον αφορά τον Καρλ, είναι παρόμοια περίπτωση με τον Γκνάμπρι. Πιστεύουμε ότι, με την προπόνηση που έκανε, θα επιστρέψει σε καλή κατάσταση στον σύλλογό του».

Για τον Ούρμπιγκ και το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στην εστία, πρόσθεσε:

«Δεν είχε την ευκαιρία να παίζει όπως τώρα. Μου έχει κάνει πολύ καλή εντύπωση. Η θέση αυτή δεν με προβληματίζει. Έχουμε πολλούς παίκτες και δεν πρέπει να έχουμε ακόμη κάποιον βασικό».

Κλοπ για Τσιμίκα: «Θα δούμε αν έμαθε κάτι από μένα»

Ο Γερμανός τεχνικός αναφέρθηκε και στον Κώστα Τσιμίκα, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στη Λίβερπουλ.

«Δεν ήξερα τι είχα πει. Ήμουν χαρούμενος που τον είδα και σήμερα. Δεν μιλήσαμε για ποδόσφαιρο, για να είμαι ειλικρινής. Θα δούμε αύριο αν έμαθε κάτι από μένα», σημείωσε.

Όταν ρωτήθηκε εάν έχει καταλήξει στην ενδεκάδα που θα παρατάξει απέναντι στην Ελλάδα, στράφηκε προς τον Αλεξάνταρ Πάβλοβιτς και απάντησε:

«Εφόσον δεν του κάνετε ερωτήσεις (σ.σ. στράφηκε στον Πάβλοβιτς), δεν θα μάθετε αν θα παίξει. Θα προσπαθήσουμε για τη νίκη. Πιστεύω ότι όλοι οι παίκτες θα άξιζαν να παίξουν. Το ρόστερ έχει ποιότητα και βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Όλα τα άλλα θα τα μάθετε αύριο».

«Συνειδητοποίησα ότι αγαπώ το ποδόσφαιρο»

Ο Κλοπ μίλησε και για την επιστροφή του στην καθημερινότητα του ποδοσφαίρου, τονίζοντας:

«Δεν μου έλειψε τίποτα, αλλά συνειδητοποίησα ότι το αγαπώ. Ήμουν πολύ απασχολημένος και τώρα είναι ευχαρίστηση να δουλεύω με αυτούς τους παίκτες. Το γκρουπ που έχουμε είναι τοπ. Είμαι ευγνώμων. Είναι μόνο η αρχή. Κοιτάζω μπροστά».

Αναφερόμενος στον Κίμιχ, δήλωσε:

«Δεν έχω καμία ελπίδα με τις ιστορίες που θέλετε να φτιάξετε, ανεξαρτήτως απάντησης. Έπαιξε τοπ ο Κίμιχ και έχουμε τρεις παίκτες στα χαφ. Χρειαζόμαστε παίκτες που τρέχουν πολύ, οπότε γιατί να παίζει μόνο ένας; Είμαι πολύ ικανοποιημένος από όλους και χαίρομαι πολύ για το μέλλον. Παραιτούμαι (σ.σ. είπε χαμογελώντας). Εγώ χαίρομαι για τον Κίμιχ».

Η αναφορά στο Euro 2004 και στη νέα γενιά της Ελλάδας

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας κλήθηκε επίσης να σχολιάσει τη συζήτηση για τη νέα γενιά Ελλήνων ποδοσφαιριστών και να τη συγκρίνει με την ομάδα που κατέκτησε το Euro 2004.

«Συγκρίνετε το 2004 με τώρα; Το 2004 γεννήθηκε ο Πάβλοβιτς, οπότε δεν μπορεί να απαντήσει. Τι να απαντήσω τώρα; Να ανατρέξω στη μνήμη μου. Η Ελλάδα τότε, με λίγη κατοχή και λίγες ευκαιρίες, είχε έναν Χαριστέα που σκόραρε. Έχουν τώρα τοπ παίκτες, με ποιότητα και σε χαμηλές ηλικίες. Είναι οι καλύτερες ηλικίες για να καθιερωθείς. Ο Ότο τους οδήγησε στο Euro. Χωρίς τον Ότο δεν θα πετύχαιναν κάτι».

Πάβλοβιτς: «Οι Έλληνες δημιουργούν εκρηκτική ατμόσφαιρα»

Τους Γερμανούς διεθνείς στη συνέντευξη Τύπου εκπροσώπησε ο Αλεξάνταρ Πάβλοβιτς, ο οποίος αναφέρθηκε στην ατμόσφαιρα που περιμένει να συναντήσει στην Τούμπα.

«Ξέρουμε ότι οι Έλληνες έχουν πάντα κέφι και δημιουργούν εκρηκτική ατμόσφαιρα. Γουστάρουμε πολύ που θα παίξουμε στην Τούμπα», δήλωσε ο διεθνής μέσος της Μπάγερν Μονάχου.

Ο Πάβλοβιτς ρωτήθηκε ακόμη για το στιγμιότυπο με τον Μπίσχοφ και τα παπούτσια, απαντώντας:

«Υπήρχε ένα πρόβλημα με τα παπούτσια, ναι. Τα έβαλα στον φούρνο. Διασκεδάζουμε όλοι μαζί και βοηθάμε τον Βιρτζ με πάσες προς την επίθεση».

Για τον ρόλο του στην ομάδα και όσα θέλει να προσφέρει, σημείωσε:

«Ο προπονητής αποφασίζει τον ρόλο μου, αλλά θα ήθελα να δώσω όλες τις ικανότητές μου. Να υποστηρίξω την ομάδα μου τόσο ατομικά όσο και επιθετικά».