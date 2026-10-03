Κρήτη: Συγκλονίζει ο οδηγός που γλύτωσε από θαύμα όταν έπεσε βράχος μπροστά στο όχημά του – «Κάποιος Κύριος εκεί ψηλά είχε αντίθετη άποψη»

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Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Ιεράπετρα, όταν μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε εν κινήσει αυτοκίνητο, την ώρα που ο οδηγός κατευθυνόταν προς το σπίτι του.

Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο, στην έξοδο του χωριού Φέρμα, έπειτα από κατολισθήσεις που προκάλεσε η κακοκαιρία στην περιοχή. Παρά την πτώση του βράχου πάνω στο όχημα, ο οδηγός κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο χωρίς να τραυματιστεί.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρθηκε στην εμπειρία που έζησε και επανέφερε το ζήτημα των πτώσεων βράχων στην ευρύτερη περιοχή.

«Τόσα χρόνια φωνάζουμε»

«Το κακό δεν θέλει και πολύ για να συμβεί! Τόσα χρόνια φωνάζουμε για το πρόβλημα με τα βράχια που πέφτουν στην Κακιά Σκάλα αλλά και στην Αγία Φωτιά», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά όλη ανάρτησή του

«Και έτσι ξαφνικά… Μου την έπεσε ένας βράχος.

Και τι βράχος… Τεράστιος! Πιο μεγάλος και από εμένα!

Ευτυχώς, όμως, κάποιος Κύριος εκεί ψηλά είχε αντίθετη άποψη από τον βράχο και είμαι ακόμα ζωντανός! Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για τα τηλέφωνα και τα μηνύματα που έλαβα!

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια Γακουμάκη, που με την αντίδρασή τους και τις δυνατές φωνές τους με έκαναν να πατήσω ενστικτωδώς το φρένο. Αυτό το κλάσμα του δευτερολέπτου μού έσωσε, πραγματικά, τη ζωή! Το κακό δεν θέλει και πολύ για να συμβεί! Τόσα χρόνια φωνάζουμε για το πρόβλημα με τα βράχια που πέφτουν στην Κακιά Σκάλα, αλλά και στην Αγία Φωτιά. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί να θρηνήσουμε κάποιο θύμα! Πάντως, σήμερα στο τσακ τη γλιτώσαμε!

Α! Και κάτι ακόμα.

Έβαλα αυτήν τη φωτογραφία γιατί φαίνονται οι δύο άγγελοι που με προστάτευσαν να είναι αγκαλιασμένοι και χαρούμενοι!»