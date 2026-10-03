Κρήτη: Συγκλονίζει ο οδηγός που γλύτωσε από θαύμα όταν έπεσε βράχος μπροστά στο όχημά του – «Κάποιος Κύριος εκεί ψηλά είχε αντίθετη άποψη»

Μεγάλος βράχος έπεσε πάνω σε εν κινήσει αυτοκίνητο στην έξοδο του χωριού Φέρμα, στην Ιεράπετρα, έπειτα από κατολισθήσεις που προκάλεσε η κακοκαιρία. Ο οδηγός δεν τραυματίστηκε και, με ανάρτησή του, αναφέρθηκε στο χρόνιο πρόβλημα με τις πτώσεις βράχων στην Κακιά Σκάλα και την Αγία Φωτιά.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Φέρμα, Κρήτη, Κακοκαιρία στην Κρήτη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Ιεράπετρα, όταν μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε εν κινήσει αυτοκίνητο, με τον οδηγό να καταφέρνει να βγει χωρίς να τραυματιστεί.
  • Ο οδηγός, που γλίτωσε από θαύμα, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Κάποιος Κύριος εκεί ψηλά είχε αντίθετη άποψη από τον βράχο και είμαι ακόμα ζωντανός!»
  • Με ανάρτησή του, επανέφερε το ζήτημα των πτώσεων βράχων στην ευρύτερη περιοχή, τονίζοντας: «Τόσα χρόνια φωνάζουμε για το πρόβλημα με τα βράχια που πέφτουν στην Κακιά Σκάλα, αλλά και στην Αγία Φωτιά.»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Ιεράπετρα, όταν μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε εν κινήσει αυτοκίνητο, την ώρα που ο οδηγός κατευθυνόταν προς το σπίτι του.

Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο, στην έξοδο του χωριού Φέρμα, έπειτα από κατολισθήσεις που προκάλεσε η κακοκαιρία στην περιοχή. Παρά την πτώση του βράχου πάνω στο όχημα, ο οδηγός κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο χωρίς να τραυματιστεί.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρθηκε στην εμπειρία που έζησε και επανέφερε το ζήτημα των πτώσεων βράχων στην ευρύτερη περιοχή.

«Τόσα χρόνια φωνάζουμε»

«Το κακό δεν θέλει και πολύ για να συμβεί! Τόσα χρόνια φωνάζουμε για το πρόβλημα με τα βράχια που πέφτουν στην Κακιά Σκάλα αλλά και στην Αγία Φωτιά», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά όλη ανάρτησή του

«Και έτσι ξαφνικά… Μου την έπεσε ένας βράχος.

Και τι βράχος… Τεράστιος! Πιο μεγάλος και από εμένα!

Ευτυχώς, όμως, κάποιος Κύριος εκεί ψηλά είχε αντίθετη άποψη από τον βράχο και είμαι ακόμα ζωντανός! Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για τα τηλέφωνα και τα μηνύματα που έλαβα!

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια Γακουμάκη, που με την αντίδρασή τους και τις δυνατές φωνές τους με έκαναν να πατήσω ενστικτωδώς το φρένο. Αυτό το κλάσμα του δευτερολέπτου μού έσωσε, πραγματικά, τη ζωή! Το κακό δεν θέλει και πολύ για να συμβεί! Τόσα χρόνια φωνάζουμε για το πρόβλημα με τα βράχια που πέφτουν στην Κακιά Σκάλα, αλλά και στην Αγία Φωτιά. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί να θρηνήσουμε κάποιο θύμα! Πάντως, σήμερα στο τσακ τη γλιτώσαμε!

Α! Και κάτι ακόμα.

Έβαλα αυτήν τη φωτογραφία γιατί φαίνονται οι δύο άγγελοι που με προστάτευσαν να είναι αγκαλιασμένοι και χαρούμενοι!»

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ