Καλιφόρνια: Νεκροί έξω από το σπίτι τους CEO εταιρείας μόδας και η σύζυγός του – «Ακούστηκαν κραυγές και δύο πυροβολισμοί»

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Ο διευθύνων σύμβουλος μιας γνωστής εταιρείας γυναικείας μόδας και η σύζυγός του βρέθηκαν πυροβολημένοι και νεκροί έξω από το σπίτι τους, στους λόφους πάνω από το Πανεπιστήμιο UC Berkeley, στην Καλιφόρνια.

Η αστυνομία του Μπέρκλεϊ κλήθηκε στην περιοχή γύρω στις 10:48 π.μ. τοπική ώρα την Παρασκευή, έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το παντρεμένο ζευγάρι, τον 61χρονο Μπράιαν και την 63χρονη Μισέλ Ουόκερ, και προέβησαν σε προσπάθειες παροχής πρώτων βοηθειών. Ωστόσο, και οι δύο ανακηρύχθηκαν νεκροί στο σημείο.



Το ζεύγος Ουόκερ διοικούσε την εταιρεία γυναικείας ένδυσης «Bryn Walker», αναφέρει η New York Post.

Το ζευγάρι σχεδίαζε ρούχα με «πολυτελή υφάσματα», τα οποία απευθύνονταν σε «γυναίκες που απαιτούν άνεση, ποιότητα και ανεπιτήδευτη κομψότητα», σύμφωνα με την ιστοσελίδα τους.

Η εταιρεία διατηρούσε καταστήματα στο Μπέρκλεϊ και στη Μασαχουσέτη.

Το ανατριχιαστικό βίντεο

Ένα ανατριχιαστικό βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο εξέτασε το CBS αλλά κρίθηκε «υπερβολικά σοκαριστικό» για να προβληθεί στον αέρα, αποκάλυψε τις μυστηριώδεις συνθήκες του αιματηρού περιστατικό.

Ο πρώτος πυροβολισμός ακούγεται στο βίντεο γύρω στις 10:43 π.μ. την Παρασκευή, και στη συνέχεια ακούγεται ένας άνδρας να κλαίει και να ουρλιάζει σε μια «ιδιαίτερα δραματική» σκηνή.

Λίγο αργότερα ακούστηκε ένας δεύτερος πυροβολισμός, «και αμέσως επικράτησε απόλυτη σιγή», μετέδωσε το CBS.

Ένας γείτονας επιβεβαίωσε όσα καταγράφηκαν στην κάμερα. «Ακούσαμε δύο δυνατούς θορύβους, χωρίς μεγάλη χρονική απόσταση μεταξύ τους — ο ένας ήταν πιο δυνατός και ο άλλος πιο υπόκωφος», δήλωσε στο CBS ο Αλεσάντρο Ιζολάνι.

A married couple was shot dead Friday at their home in the Oakland Hills. Panoramic Way. He was 61. She was 63. Neighbors called after hearing the shots. Both were dead by the time police got there. A gun was found on the scene. Still no one is in custody. That is the hills.… pic.twitter.com/mlTxmtmieU — FireBarbaraLee.com (@FireBarbaraLee) October 3, 2026



«Είναι σοκαριστικό. Ζω εδώ, στον λόφο Panoramic Hill, πάνω από 20 χρόνια και δεν έχω ξαναδεί ποτέ βίαιο έγκλημα στην περιοχή».

Ο Ιζολάνι πρόσθεσε ότι το ζευγάρι διατηρούσε έναν «μακροχρόνιο γάμο» και ο Μπράιαν Ουόκερ φαινόταν να είναι ένα «δραστήριο και αξιοσέβαστο μέλος» της τοπικής κοινωνίας.

«Από όσα λέγονται στη γειτονιά, ήταν ένας καλός άνθρωπος», σημείωσε.

Το ενδεχόμενο δολοφονίας και αυτοκτονίας

Τις έρευνες για την υπόθεση έχει αναλάβει η αστυνομία του Όκλαντ, με τη συνδρομή του αστυνομικού τμήματος του Μπέρκλεϊ.

JUST IN: 2 people fatally shot at a home in the Oakland Hills near UC Berkeley’s campus in Oakland, California, police say. pic.twitter.com/uG0j4S0DsD — Scope Report (@ScopeReport_) October 2, 2026



Ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας του Όκλαντ, Κέισι Τζόνσον, δήλωσε ότι οι ερευνητές δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο δολοφονίας και στη συνέχεια αυτοκτονίας.

«Αυτή τη στιγμή δεν αναζητούμε κάποιον ύποπτο που διαφεύγει», ανέφερε. «Δεν υπάρχει τρέχουσα απειλή για τη γειτονιά».

Στον τόπο του εγκλήματος εντοπίστηκε ένα πυροβόλο όπλο.

Παράλληλα, η αστυνομία του Πανεπιστημίου UC Berkeley απέστειλε ενημερωτικό σημείωμα προς την ακαδημαϊκή κοινότητα, πληροφορώντας τους φοιτητές ότι «δεν υπάρχουν γνωστές ή εν εξελίξει απειλές για την πανεπιστημιούπολη».