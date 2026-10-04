Λαύριο: «Με απειλεί και με παρακολουθεί ο πρώην σύντροφός μου» καταγγέλλει 23χρονη έγκυος – Κρύβεται ο δράστης – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα νέο σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας το οποίο καταγγέλθηκε στο Λαύριο με θύμα μία 23χρονη έγκυο, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Η εγκυμονούσα κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της για απειλές και παρακολούθηση. Η γυναίκα που διανύει τον έβδομο μήνα της κύησης και είναι μητέρα ενός παιδιού 3,5 ετών, προσέφυγε στο ΑΤ Λαυρίου, καταγγέλλοντας ότι ο πρώην σύντροφός της την απειλούσε τηλεφωνικά και την παρακολουθούσε.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, ο άνδρας φέρεται να την ακολούθησε και μέχρι την παιδική χαρά και αυτό ήταν το γεγονός που της προκάλεσε έντονη ανησυχία και την οδήγησε να απευθυνθεί στις αρχές.

Η γυναίκα φέρεται να υπέστη ισχυρό σοκ από όσα συνέβησαν και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Οι αστυνομικοί της χορήγησαν panic button, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν ληφθεί μέτρα για την προστασία της. Όπως καταγγέλλεται, ο πρώην σύντροφός της εξακολουθεί να επικοινωνεί μαζί της τηλεφωνικά και να την απειλεί, με φόντο προσωπική διαφορά που φέρεται να είχαν στο παρελθόν.

Την ίδια ώρα, οι αρχές αναζητούν τον καταγγελλόμενο προκειμένου να εντοπιστεί και να δώσει εξηγήσεις για όσα του αποδίδονται.

Η νέα αυτή υπόθεση έρχεται στο φως λίγες μόλις ώρες μετά την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος 32χρονης γυναίκας στην ίδια περιοχή, για την οποία επίσης είχε καταγγελθεί περιστατικό βίας από πρώην σύντροφό της.