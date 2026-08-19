Αλίκη Βουγιουκλάκη: Η αδημοσίευτη φωτογραφία με τον Βλάσση Μπονάτσο από ταξίδι τους στην Ιταλία

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ μοιράστηκε μία αδημοσίευτη φωτογραφία της Αλίκης Βουγιουκλάκη με τον Βλάσση Μπονάτσο, τραβηγμένη από τον ίδιο κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στην Ιταλία.

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Αλίκη Βουγιουκλάκη
Φωτογραφία: Finos Film
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ μοιράστηκε μία αδημοσίευτη φωτογραφία της Αλίκης Βουγιουκλάκη, την οποία ανέβασε στο Instagram.
  • Στη φωτογραφία, βλέπουμε την Αλίκη Βουγιουκλάκη μαζί με τον Βλάσση Μπονάτσο, στη διάρκεια ταξιδιού τους στην Ιταλία.
  • Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ αποκάλυψε στην ανάρτησή του, πως την φωτογραφία την είχε τραβήξει ο ίδιος.

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Μία αδημοσίευτη φωτογραφία της μητέρας του και σπουδαίας ηθοποιού, Αλίκης Βουγιουκλάκη, θέλησε να μοιραστεί με το κοινό ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, την Τετάρτη 19 Αυγούστου. Το στιγμιότυπο ανέβασε στον λογαριασμό που έχει δημιουργήσει για εκείνη, στο Instagram.

Στη φωτογραφία, την οποία είχε τραβήξει ο ίδιος ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, βλέπουμε την Αλίκη Βουγιουκλάκη μαζί με τον Βλάσση Μπονάτσο, στη διάρκεια ταξιδιού τους στην Ιταλία.

Ο γιος της αείμνηστης ηθοποιού, έχει γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Και όσο το καλοκαίρι συνεχίζει, ανεβάζω μια αδημοσίευτη φωτογραφία στο ταξίδι που πήγαμε με την μητέρα μου στην Ιταλία με τον Βλάσση Μπονάτσο και την φίλη της Μουμού Ηλιοπούλου. Και για αλλαγή δεν την έβγαλε αυτή τη φωτογραφία ο προσωπικός της φωτογράφος Κλεισθένης αλλά εγώ.

Για όλους εσάς όμως με λίγη υπομονή θα δείτε πολλές φωτογραφίες από το φακό του Κλεισθένη στο λεύκωμα που θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο και το επιμελείται ο Μάκης Δελαπόρτας και μπορείτε να το προπαραγγείλετε από τις εκδόσεις Άγκυρα». 

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