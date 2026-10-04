Η Πάολα στη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη στο Voice – Δείτε βίντεο

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Δεν κατάφερε ούτε η Πάολα να συγκρατήσει τα δάκρυά της κατά την παρουσία της στο αφιέρωμα του «The Voice» για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Είναι γνωστό ότι η Πάολα θα καθίσει στην καρέκλα του Γιώργου Μαζωνάκη, γεγονός που επιβεβαιώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (03.10.2026) μέσα από το αφιέρωμα που προβλήθηκε στον ΣΚΑΪ.

Αρχικά, η Πάολα τραγούδησε το κομμάτι «Ποτέ ποτέ» του Γιώργου Μαζωνακη και ύστερα συναντήθηκε με τους υπόλοιπους coaches, Έλενα Παπαρίζου, Πάνο Μουζουράκη και Χρήστο Μάστορα, καθώς και με τον Γιώργο Λιανό και τον Γιώργο Καπουτζίδη.

Η δημοφιλής λαϊκή τραγουδίστρια σπάραξε στο κλάμα για τον Γιώργο Μαζωνάκη και όταν κλήθηκε να πει δυο λόγια για εκείνον, προτίμησε να μη μιλήσει ακόμα, καθώς – προφανώς – είναι ιδιαίτερα φορτισμένη ψυχολογικά από τον θάνατό του και τής είναι πολύ δύσκολο να μιλάει για αυτόν.

“Επιτρέψτε μου να σιωπήσω και να κρατήσω χίλιες λέξεις στην καρδιά μου”

«Για το αποψινό βράδυ επιτρέψτε μου να σιωπήσω και να κρατήσω χίλιες λέξεις στην καρδιά μου. Μέχρι να είμαι έτοιμη για να μιλήσω για το τι είναι για μένα ο Γιώργος. Αυτό το νεραϊδίσιο πλάσμα είναι παρέα μας αυτή τη στιγμή, δεν μας έχει αφήσει μόνους», δήλωσε.

«Θα σε κάνουμε μια αγκαλιά και θα σε καλωσορίσουμε στο “Voice”. Ανυπομονούμε να ζήσουμε αξέχαστες στιγμές», ανακοίνωσε αμέσως μετά ο Γιώργος Λιανός.

Παράλληλα, η Έλενα Παπαρίζου πρόσθεσε: «Καλωσόρισες στο “Voice”, Πάολα».

«Αυτή τη φορά πρόσταξε η καρδιά μου να είμαι εδώ. Θα τον κουβαλήσω μαζί μου έτσι κι αλλιώς, μόνη μου δεν έρχομαι, να ξέρετε…», αποκρίθηκε η Πάολα.