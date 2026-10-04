Τραγωδία στο Ηράκλειο: Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με θύμα 32χρονο

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 32χρονο σημειώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου στην περιοχή του Αγίου Βλάσση Ηρακλείου.
  • Το τροχαίο σημειώθηκε όταν το όχημα που οδηγούσε ο 32χρονος εξετράπη της πορείας του, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.
  • Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον 32χρονο σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Αστυνομικοί διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δεν ξημερώνει καλά η Κυριακή στο Ηράκλειο, κι όχι μόνο λόγω της κακοκαιρίας.

Τροχαίο δυστύχημα, με θύμα έναν 32χρονο, σημειώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου στην περιοχή του Αγίου Βλάσση του δήμου Ηρακλείου.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν το όχημα που οδηγούσε ο 32χρονος εξετράπη της πορείας του, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Διερευνώνται τα αίτια

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον 32χρονο σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στον τόπο του δυστυχήματος έφτασαν αστυνομικοί που θα διερευνήσουν τα αίτια του τροχαίου, καθώς και πυροσβέστες για τον καθαρισμό του οδοστρώματος.

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