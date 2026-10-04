Υεμένη: Κύμα επιθέσεων των φιλοσαουδαραβικών δυνάμεων εναντίον των Χούθι

Οι ένοπλες δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνηση της Υεμένης, η οποία υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, ανακοίνωσαν πως εξαπέλυσαν επιθέσεις σε βάρος των Χούθι στην πρωτεύουσα Σανάα και στην επαρχία Σαάντα, προπύργιο των φιλοϊρανών ανταρτών.

Νωρίτερα, το προσκείμενο στους Χούθι τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah έκανε λόγο για «σαουδαραβική επίθεση» εναντίον της Σανάα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση από τη Σαουδική Αραβία.

Χθες Σάββατο, οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με βαλλιστικούς πυραύλους και drones εγκαταστάσεις της σαουδαραβικής πετρελαϊκής εταιρείας Aramco στο Ριάντ. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) ανέφερε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις της Aramco νότια της σαουδαραβικής πρωτεύουσας.

Το καλοκαίρι αναζωπυρώθηκαν οι εχθροπραξίες

Το 2022 ο συνασπισμός που υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης και οι Χούθι υπέγραψαν συμφωνία εκεχειρίας, χάρη στην οποία είχαν σταματήσει σε μεγάλο βαθμό οι εχθροπραξίες. Ωστόσο, με φόντο την περιφερειακή ανάφλεξη, οι εχθροπραξίες αναζωπυρώθηκαν φέτος το καλοκαίρι και τις τελευταίες εβδομάδες κλιμακώνονται, με αποτέλεσμα η Υεμένη να βυθίζεται ξανά στη δίνη του πολέμου.

Τον Σεπτέμβριο οι Χούθι κατέλαβαν περιοχές κατά μήκος της ακτογραμμής της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, εδραιώνοντας τον έλεγχό τους στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, που συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.