Κλιμακώνεται ο πόλεμος στην Υεμένη: Οι Χούθι κατηγορούν την Σαουδική Αραβία για αεροπορικά πλήγματα στα περίχωρα της Ταΐζ

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Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στην Υεμένη, με τους Χούθι να καταγγέλλουν αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας σε αγορά στην επαρχία Ταΐζ, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας που ελέγχεται από τους Χούθι, από τα πλήγματα σκοτώθηκαν επτά άνθρωποι και τραυματίστηκαν 40, μεταξύ των οποίων και παιδιά, με τους συγκεκριμένους απολογισμούς ωστόσο να μην έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Αντικρουόμενες αναφορές για τον στόχο

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί, κατηγόρησε τη Σαουδική Αραβία ότι πραγματοποίησε δύο επιδρομές εναντίον της αγοράς, προειδοποιώντας ότι η επίθεση θα έχει συνέπειες.

Από την πλευρά της, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης υποστήριξε ότι οι δυνάμεις της είχαν ως στόχο στρατόπεδο των Χούθι και οχήματα στην ίδια περιοχή. Τρεις στρατιωτικές πηγές της κυβέρνησης δήλωσαν στο Reuters ότι οι Χούθι είχαν εγκαταστήσει πρόσφατα στρατιωτικό στρατόπεδο κοντά στην αγορά.

Κλιμακώνεται η ένταση στην Ταΐζ

Η Ταΐζ, μία από τις σημαντικότερες πόλεις της Υεμένης, παραμένει βασικό μέτωπο της σύγκρουσης. Η πόλη βρίσκεται υπό τον έλεγχο των δυνάμεων της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, ενώ οι Χούθι διατηρούν ισχυρή παρουσία στις γύρω περιοχές.

Η νέα επίθεση σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι Χούθι έχουν ενισχύσει σημαντικά τη στρατιωτική τους παρουσία και έχουν πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις εναντίον στόχων που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία. Η πρόσφατη προέλασή τους προς στρατηγικές περιοχές της χώρας έχει αυξήσει τις ανησυχίες για περαιτέρω διεύρυνση της σύγκρουσης.

Saudi airstrikes are hitting Houthi sites across five Yemeni provinces, with heavy bombardment reported in Taiz in the country’s southwest. Houthi media says seven people were killed in a strike on a market in the city. pic.twitter.com/7O5QrUBE0u — Open Source Intel (@Osint613) September 27, 2026

Στο επίκεντρο και η Ερυθρά Θάλασσα

Η κλιμάκωση στην Υεμένη έχει αποκτήσει ευρύτερη περιφερειακή και διεθνή διάσταση, καθώς οι εξελίξεις επηρεάζουν τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα και στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ.

Η προέλαση των Χούθι και οι επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών στόχων έχουν προκαλέσει ανησυχία για την ασφάλεια των θαλάσσιων εμπορικών διαδρομών και των ενεργειακών εξαγωγών.

Η Σαουδική Αραβία έχει ζητήσει διεθνή υποστήριξη, ενώ ΗΠΑ και άλλες χώρες παρακολουθούν στενά την κατάσταση, καθώς οποιαδήποτε περαιτέρω αποσταθεροποίηση θα μπορούσε να επηρεάσει μια από τις σημαντικότερες εμπορικές οδούς μεταξύ Ασίας και Ευρώπης.