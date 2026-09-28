Γιοβάνοβιτς: «Τεράστια νίκη για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου – Για να κερδίσεις τέτοια παχνίδια, πρέπει να υποφέρεις»

Η Εθνική Ελλάδας πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη με 1-0 επί της Γερμανίας στο Nations League, γεγονός που την τοποθετεί μόνη στην κορυφή του ομίλου της με απόλυτο στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Ο προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε τη μεγάλη σημασία αυτής της επιτυχίας για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου, υπογραμμίζοντας την προσπάθεια και την «υπομονή» των παικτών για να κερδίσουν έναν δύσκολο αγώνα.

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Αθλητισμός

Γιοβάνοβιτς
ΙΝΤΙΜΕ/ΝΙΚΟΣ ΒΗΧΟΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Εθνική Ελλάδας πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη με 1-0 επί της Γερμανίας και βρίσκεται πλέον μόνη στην κορυφή του ομίλου του Nations League, έχοντας κάνει το απόλυτο στις δύο πρώτες αγωνιστικές.
  • Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στάθηκε στη σημασία της μεγάλης επιτυχίας, τονίζοντας πως «είναι τεράστια νίκη για το ποδόσφαιρό μας, για το μέλλον του, αλλά και για τη διοργάνωση».
  • Ο προπονητής υπογράμμισε πως «το βασικό σε τέτοιες αναμετρήσεις είναι να κερδίζεις και, για να κερδίσεις, πρέπει να υποφέρεις», προσθέτοντας πως οι παίκτες του «υποφέραμε και ανταποκριθήκαμε καλά».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Εθνική Ελλάδας πανηγύρισε μια ιστορικής σημασίας νίκη με 1-0 επί της Γερμανίας και βρίσκεται πλέον μόνη στην κορυφή του ομίλου του Nations League, έχοντας κάνει το απόλυτο στις δύο πρώτες αγωνιστικές.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης, στάθηκε στη σημασία της μεγάλης επιτυχίας, αλλά και στην προσπάθεια των διεθνών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός ιδιαίτερα δύσκολου αγώνα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι τεράστια νίκη για το ποδόσφαιρό μας, για το μέλλον του, αλλά και για τη διοργάνωση. Έχουμε κάνει ένα ιδανικό ξεκίνημα με δύο νίκες σε ισάριθμα, πολύ απαιτητικά παιχνίδια.

Το βασικό σε τέτοιες αναμετρήσεις είναι να κερδίζεις και, για να κερδίσεις, πρέπει να υποφέρεις. Εμείς υποφέραμε και ανταποκριθήκαμε καλά. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλοί, κυρίως ανασταλτικά, καθώς επιθετικά, ίσως και λόγω δικών μας αδυναμιών, δεν καταφέραμε να κάνουμε πολλά.

Στο δεύτερο ημίχρονο βελτιωθήκαμε επιθετικά και ήμασταν καλύτεροι. Οι παίκτες μου ήταν έτοιμοι να υποφέρουν πολύ και τελικά πέτυχαν μια μεγάλη νίκη».

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