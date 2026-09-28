Προκλητική Bild για τη νίκη της Εθνικής: «Ο ποδοσφαιρικός νάνος βάζει φρένο τον Κλοπ»

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Την ώρα που στην Ελλάδα η μεγάλη νίκη επί της Γερμανίας πανηγυρίζεται με ενθουσιασμό, η γερμανική πλευρά καλείται να διαχειριστεί ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε έκπληξη.

Ενδεικτικός του κλίματος που επικρατεί στο γερμανικό Τύπο είναι ο τρόπος με τον οποίο η Bild σχολίασε την επικράτηση της «γαλανόλευκης», επιλέγοντας έναν ιδιαίτερα απαξιωτικό τίτλο για την Εθνική.

«Ο ποδοσφαιρικός νάνος βάζει φρένο στον Κλοπ» είναι ο τίτλος της εφημερίδας, αναφερόμενη στη διαφορά δυναμικότητας και στη θέση των δύο ομάδων στην παγκόσμια κατάταξη.

Η Bild σημειώνει ότι ο Γιούργκεν Κλοπ είχε προειδοποιήσει πριν από την αναμέτρηση για την Ελλάδα, κάνοντας λόγο για μια «χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου». Όπως επισημαίνει, η Εθνική είχε μείνει εκτός των τριών τελευταίων Παγκοσμίων Κυπέλλων και Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων, όμως το τελευταίο διάστημα δείχνει να επιστρέφει δυναμικά στο διεθνές προσκήνιο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό, με τη Bild να περιγράφει την ελληνική επίθεση και την κόντρα που οδήγησε στο 0-1. Η μπάλα, μάλιστα, βρήκε και στον Τζόσουα Κίμιχ πριν καταλήξει στα δίχτυα του Νίμπελ.

Παρά την υπεροχή της Γερμανίας στην κατοχή, η ελληνική άμυνα άντεξε την πίεση. Η Bild στέκεται ιδιαίτερα στην εμφάνιση του Κωνσταντή Τζολάκη, ο οποίος πραγματοποίησε σημαντικές επεμβάσεις, μεταξύ άλλων σε προσπάθειες του Καρίμ Αντεγέμι και σε εκτέλεση φάουλ του Κίμιχ.

Η γερμανική εφημερίδα επισημαίνει ακόμη ότι η ομάδα του Κλοπ είχε τον έλεγχο του αγώνα για μεγάλα διαστήματα, χωρίς όμως να καταφέρει να διασπάσει την οργανωμένη ελληνική άμυνα. Έτσι, η Ελλάδα πανηγύρισε την πρώτη νίκη στην ιστορία της απέναντι στη Γερμανία και παρέμεινε στην κορυφή του ομίλου.

Για τη Bild, η ήττα αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για τη Γερμανία, η οποία πλέον βρίσκεται στην τρίτη θέση και καλείται να αντιδράσει στην επόμενη αναμέτρησή της απέναντι στη Σερβία.