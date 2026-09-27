Ουκρανία: Δύο νεκροί από επίθεση ρωσικού drone σε αγορά στα προάστια του Κιέβου

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Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν σήμερα αγορά στα περίχωρα του Κιέβου, προκαλώντας πυρκαγιά και τον θάνατο δύο ανθρώπων, σύμφωνα με τις ουκρανικές εισαγγελικές αρχές.

Όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία μέσω Telegram, η επίθεση σημειώθηκε στα δυτικά προάστια της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Από τα πλήγματα προκλήθηκε φωτιά, ενώ εικόνες που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν φλεγόμενους πάγκους και οχήματα, καθώς και συντρίμμια στον χώρο της αγοράς.