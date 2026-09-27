Ουκρανία: Δύο νεκροί από επίθεση ρωσικού drone σε αγορά στα προάστια του Κιέβου

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν αγορά στα δυτικά προάστια του Κιέβου, προκαλώντας πυρκαγιά και τον θάνατο δύο ανθρώπων, σύμφωνα με τις ουκρανικές εισαγγελικές αρχές. Εικόνες που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν φλεγόμενους πάγκους και οχήματα στον χώρο της αγοράς.

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Διεθνή Νέα

Ουκρανία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν αγορά στα περίχωρα του Κιέβου, προκαλώντας πυρκαγιά.
  • Από την επίθεση σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι, σύμφωνα με τις ουκρανικές εισαγγελικές αρχές.
  • Η επίθεση σημειώθηκε στα δυτικά προάστια της ουκρανικής πρωτεύουσας, με εικόνες να δείχνουν φλεγόμενους πάγκους και οχήματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν σήμερα αγορά στα περίχωρα του Κιέβου, προκαλώντας πυρκαγιά και τον θάνατο δύο ανθρώπων, σύμφωνα με τις ουκρανικές εισαγγελικές αρχές.

Όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία μέσω Telegram, η επίθεση σημειώθηκε στα δυτικά προάστια της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Από τα πλήγματα προκλήθηκε φωτιά, ενώ εικόνες που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν φλεγόμενους πάγκους και οχήματα, καθώς και συντρίμμια στον χώρο της αγοράς.

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