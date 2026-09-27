Ισραήλ: Ο Γκιντεόν Σάαρ εκδιώκει τους Ολλανδούς διπλωμάτες – Διαμαρτύρεται για την απαγόρευση εισαγωγών ισραηλινών προϊόντων

Διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Ολλανδίας και Ισραήλ σημειώθηκε σήμερα. Αφορμή στάθηκε η απόφαση της Ολλανδίας να απαγορεύσει στο έδαφός της την εισαγωγή αγαθών από ισραηλινές επιχειρήσεις στη Δυτική Όχθη, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα Υψίπεδα του Γκολάν. Η κίνηση κρίθηκε από την κυβέρνηση Νετανιάχου ως φιλο – παλαιστινιακή με τον υπουργό Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ να ανακοινώνει την ανάκληση των διαπιστευτηρίων για τους Ολλανδούς διπλωμάτες εντός επτά ημερών.

Στα αεροδρόμια της Ολλανδίας, οι τελωνειακές αρχές πραγματοποιούν εντατικές έρευνες στις αποσκευές επιβατών της ισραηλινής αεροπορικής εταιρεία «EL AL», καθώς τίθεται σε ισχύ η νέα απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων από τους ισραηλινούς οικισμούς της Δυτικής Όχθης και τα Υψίπεδα του Γκολάν.

Σύμφωνα με τους «Times of Israel», επιβάτες που ταξίδεψαν πρόσφατα στο Άμστερνταμ με πτήση της «EL AL» από το Τελ Αβίβ αναφέρουν ότι οι ολλανδικές τελωνειακές Αρχές έλεγξαν τις αποσκευές τους για να βεβαιωθούν ότι κανένας τους δεν μετέφερε προϊόντα από τους ισραηλινούς οικισμούς της Δυτικής Όχθης ή τα Υψίπεδα του Γκολάν.

Οι αναφορές αυτές συνάδουν με τη νέα πολιτική που τέθηκε σε ισχύ στην Ολλανδία στις 22 Σεπτεμβρίου, η οποία απαγορεύει την είσοδο οποιωνδήποτε προϊόντων από ισραηλινούς οικισμούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μεταφέρονται από ιδιώτες επιβάτες.

Η απαγόρευση στις εισαγωγές

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι ολλανδικές τελωνειακές Αρχές ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι από τις 22 Σεπτεμβρίου, «όλα τα αγαθά που έχουν αποκτηθεί ή κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε παράνομο ισραηλινό οικισμό» θα απαγορεύεται να εισέλθουν στη χώρα». «Οι τελωνειακές Αρχές αναφέρονται ως τόπο προέλευσης στον τόπο όπου ένα προϊόν αποκτάται ή κατασκευάζεται», ανέφερε η ανακοίνωση της ολλανδικής πλευράς. «Επομένως, αυτό δεν αφορά όλα τα αγαθά από το Ισραήλ, αλλά μόνο τα αγαθά που αποκτώνται ή κατασκευάζονται σε αυτούς τους παράνομους οικισμούς». Βέβαια, οι ολλανδικές Αρχές διευκρινίζουν ότι «η απαγόρευση δεν αφορά μόνο εταιρείες που επιθυμούν να εισαγάγουν προϊόντα, αλλά και ιδιώτες επιβάτες που μεταφέρουν προϊόντα ως σουβενίρ ή δώρα». Επίσης, η Ολλανδία τονίζει ότι «αυτή η απαγόρευση δεν ισχύει για αντικείμενα που παράγονται ή αγοράζονται εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων του Ισραήλ».

Παράλογη η πρακτική της Ολλανδίας κατά τον πρέσβη των ΗΠΑ

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, μακροχρόνιος υποστηρικτής των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη, χαρακτήρισε το περιστατικό «παράλογο» σε ανάρτησή του στο X. «Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι από την Ολλανδία στην εκκλησία μας σήμερα το πρωί που πετούν πίσω αύριο και πρέπει να ελέγξουν τα σουβενίρ τους για να βεβαιωθούν ότι δεν προέρχονται από την Ιουδαία/Σαμάρεια — πιθανή ποινή φυλάκισης έως και 6 ετών», έγραψε ο Μάικ Χάκαμπι: «Μια Φάτνη από τη Βηθλεέμ θα μπορούσε να σε στείλει στη φυλακή! Παράνοια!», πρόσθεσε.

Βέβαια, η Βηθλεέμ δεν είναι ισραηλινός οικισμός, επομένως η ολλανδική πολιτική πιθανότατα δεν θα εφαρμοζόταν εκεί. Πάντως, η αναφορά του πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι στην εξαετή ποινή φυλάκισης φαίνεται να προέρχεται από την ανώτατη διαθέσιμη ποινή βάσει της ολλανδικής νομοθεσίας για εσκεμμένη παραβίαση του μέτρου κυρώσεων και δεν θα ήταν η αναμενόμενη ποινή στην περίπτωση των τουριστών.

Η απάντηση του υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ

Σε απάντηση στην απόφαση στην Ολλανδίας, ο υπουργός Εξωτερικών, Γκιντεόν Σάαρ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα ανακαλέσει τα διαπιστευτήρια των Ολλανδών διπλωματών στη Ραμάλα λόγω της απαγόρευσης εμπορίου με τους οικισμούς εντός επτά ημερών.

Με μήνυμα του στο Χ ο Γκιντεόν Σάαρ ανακοίνωσε: «Σε συνέχεια της θέσης σε ισχύ την περασμένη εβδομάδα της διαταγής που απαγορεύει την εισαγωγή και την πώληση προϊόντων από την Ιουδαία και τη Σαμάρεια, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα Υψίπεδα του Γκολάν, ενημερώσαμε απόψε την Ολλανδική Πρεσβεία στο Ισραήλ ότι οι Ολλανδοί διπλωμάτες που δραστηριοποιούνται στη Ραμάλα πρέπει να επιστρέψουν τα διπλωματικά έγγραφα που τους έχουν εκδοθεί από το Ισραήλ εντός επτά ημερών. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου, τα διπλωματικά προνόμια και οι ασυλίες που τους παραχωρήθηκαν από το Κράτος του Ισραήλ θα λήξουν».

Στον ίδιο τόνο, ο Γκιντεόν Σάαρ συνέχισε λέγοντας: «Εάν η Ολλανδία επιθυμεί να συνεχίσει να εκπροσωπεί τα συμφέροντά της με τους Παλαιστινίους, μπορεί να το πράξει από το έδαφος της Παλαιστινιακής Αρχής, και όχι από το έδαφος του Κράτους του Ισραήλ».

«Τον περασμένο μήνα, απομακρύναμε την ολλανδική αντιπροσωπεία από το Διεθνές Κέντρο Υποστήριξης για τη Γάζα στο Κιριάτ Γκατ, σε συνέχεια των ενεργειών στις οποίες προέβη η Ολλανδική Κυβέρνηση κατά του Ισραήλ», υπογράμμισε ο Γκιντεόν Σάαρ.

«Επαναλαμβάνω: Το Ισραήλ δεν θα αγνοήσει μέτρα που αποσκοπούν στο να το βλάψουν», είπε, για να προσθέσει: «Κάθε χώρα που ενεργεί με εχθρικό και μονομερή τρόπο εναντίον του Ισραήλ θα χάνει την επιρροή και τη σχετικότητά της στην περιοχή».

«Επαναλαμβάνω επίσης την επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπιστεί ο αυξανόμενος αντισημιτισμός και η υποκίνηση μίσους που παρατηρούνται ανοιχτά στους δρόμους της Ολλανδίας. Όχι μόνο αυτός ο αντισημιτισμός και η υποκίνηση δεν αντιμετωπίζονται σοβαρά, αλλά οι αντισραηλινές πολιτικές της Ολλανδικής Κυβέρνησης τα τροφοδοτούν», κατέληξε στο μήνυμά του ο υπουργός Εξωτερικών, Γκιντεόν Σάαρ.