Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Καλλονή Λέσβου – Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, πνέουν ισχυροί άνεμοι

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής (27/9) σε χαμηλή βλάστηση στην Καλλονή Λέσβου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 20:00.

Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχουν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Επίσης ο Δήμος Λέσβου κινητοποιήθηκε προκειμένου να

συνδράμει με υδροφόρα το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου.

Πνέουν ισχυροί άνεμοι

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα stonisi.gr, η φωτιά μαίνεται στην περιοχή Κούκμος, μεταξύ Παρακοίλων και Άγρας. Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι, που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Όπως μεταδίδει το lesvosnews.net η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 20:00, σε απόσταση περίπου 3-4 χιλιομέτρων από τα Παράκοιλα προς την Άγρα, με τις φλόγες να αναπτύσσονται γρήγορα πάνω στην πλαγιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στο σημείο, η φωτιά έχει ενισχυθεί και έχει αρχίσει να καίει δέντρα, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς στην περιοχή επικρατούν πολύ ισχυροί άνεμοι.

Χαρακτηριστικό της έντασης είναι ότι η λάμψη της πυρκαγιάς είναι ορατή όχι μόνο από τα Παράκοιλα, αλλά και από την Καλλονή και τη Νυφίδα.