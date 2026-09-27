Γαλλία: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στη Λιόν – Έπιασε φωτιά το powerbank επιβάτη

Αεροσκάφος της Lufthansa που εκτελούσε πτήση από τη Φρανκφούρτη στη Λισαβόνα πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Λιόν της Γαλλίας, αφότου μια φορητή εξωτερική μπαταρία (powerbank) έπιασε φωτιά. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των 198 επιβατών και του εξαμελούς πληρώματος, οι οποίοι εκκένωσαν με ασφάλεια το αεροσκάφος και φιλοξενήθηκαν σε ξενοδοχείο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αεροσκάφος της Lufthansa προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση στη Λιόν της Γαλλίας, αφότου μια φορητή μπαταρία (powerbank) έπιασε φωτιά μέσα στην καμπίνα.
  • Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από το συμβάν, καθώς το πλήρωμα ασφάλισε άμεσα το powerbank και οι επιβάτες εκκένωσαν με ασφάλεια το αεροσκάφος.
  • Από τον Ιανουάριο του 2026, η Lufthansa απαγορεύει τη χρήση και τη φόρτιση powerbank μέσα στην καμπίνα των αεροσκαφών της, τονίζοντας την προτεραιότητα στην ασφάλεια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Λιόν της Γαλλίας προχώρησε αεροσκάφος της γερμανικής εταιρείας Lufthansa που εκτελούσε πτήση από τη Φρανκφούρτη στη Λισαβόνα, αφού μια φορητή, εξωτερική μπαταρία (powerbank) που ανήκε σε έναν επιβάτη, έπιασε φωτιά.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από το συμβάν που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου. Το αεροσκάφος Airbus A321-200, που μετέφερε 198 επιβάτες και εκτελούσε την πτήση LH1170, ζήτησε να προσγειωθεί κατεπειγόντως στη Λιόν, όπως και έγινε λίγο πριν από τις 23.00 (ώρα Ελλάδας). Το πλήρωμα στο μεταξύ είχε ασφαλίσει το powerbank, τοποθετώντας το σε ένα ειδικό σακίδιο για μπαταρίες λιθίου, εξήγησε ένας εκπρόσωπος της Lufthansa.

Οι επιβάτες και το εξαμελές πλήρωμα εκκένωσαν με ασφάλεια το αεροσκάφος και φιλοξενήθηκαν τη νύχτα σε ένα ξενοδοχείο, για να συνεχίσουν σήμερα το ταξίδι τους προς τη Λισαβόνα.

Η Lufthansa εξέφρασε τη λύπη της για την αναστάτωση, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος παραμένει βασική προτεραιότητά της.

Από τον Ιανουάριο του 2026 η εταιρεία απαγορεύει τη χρήση και τη φόρτιση powerbank μέσα στην καμπίνα των αεροσκαφών, ωστόσο οι επιβάτες επιτρέπεται να έχουν μαζί τους έως και δύο τέτοιες συσκευές, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

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