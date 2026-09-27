Ζάκυνθος: Νεκρή εντοπίστηκε η 64χρονη Ρουμάνα που είχε χαθεί από τις 11 Σεπτεμβρίου

Με τον πλέον τραγικό τρόπο έληξαν οι έρευνες για τον εντοπισμό της 64χρονης τουρίστριας από τη Ρουμανία, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 11 Σεπτεμβρίου, στη Ζάκυνθο.

Η 64χρονη εντοπίστηκε νεκρή, σήμερα το απόγευμα, σε ένα χωράφι με ελιές στην τοποθεσία «Καστέλια» στο Άνω Γερακαρίο Ζακύνθου. Την μακάβρια ανακάλυψη έκανε ένας κάτοικος της περιοχής, που είχε πάει στο σημείο για να κάνει αγροτικές εργασίες, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οπότε και ενημέρωσε άμεσα τις αστυνομικές αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι η 64χρονη διέμενε μόνη της στη γειτονική περιοχή του Αλυκανά.

Σε πρώτη φάση αποκλείστηκε το σενάριο εγκληματικής ενέργειας

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία σε πρώτη φάση, φαίνεται να έχει αποκλειστεί το ενεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ η περιοχή στην οποία εντοπίστηκε το άψυχο σώμα της άτυχης γυναίκας σε κατάσταση αποσύνθεσης βρίσκεται σε απόσταση τριών χιλιομέτρων περίπου, από το σημείο όπου εθεάθη τελευταία φορά από κάμερα ασφαλείας στο κέντρο του Αλυκανά.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της

Σημειώνεται ότι από την πρώτη στιγμή που δηλώθηκε η εξαφάνιση της 64χρονης στο Αστυνομικό Τμήμα Αλυκών, είχαν αρχίσει εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή του Αλυκανά με τη συμμετοχή της Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, με τη χρήση drones, της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, ενώ συνέδραμαν και κλιμάκια της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένο σκύλο και με φουσκωτές βάρκες και δύτες, καθώς, υπάρχει ποτάμι στην συγκεκριμένη περιοχή.

Η νεκροψία θα δώσει απαντήσεις

Η σορός της άτυχης γυναίκας πρόκειται να μεταφερθεί στην Πάτρα, προκειμένου να γίνει ιατροδικαστική εξέταση και να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου της.