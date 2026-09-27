Θεσσαλονίκη: Ιστιοφόρο με 2 Γερμανούς επιβαίνοντες προσάραξε στην Αγία Τριάδα

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Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο Γερμανών τουριστών, οι οποίοι επέβαιναν σε ιστιοφόρο σκάφος, που προσάραξε το απόγευμα της Κυριακής (27/9) στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Τριάδας στον Θερμαϊκό Κόλπο.

Μετά την προσάραξη του σκάφους, ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στο σημείο έσπευσαν περιπολικό σκάφος και δύο οχήματα του Λιμενικού.

Το ιστιοφόρο αποκολλήθηκε με τη συνδρομή του αλιευτικού «ΔΗΜΗΤΡΑ» και του ταχύπλοου «ΜΕΛΙΤΩΝ» και στη συνέχεια κατέπλευσε αυτοδύναμα στο λιμάνι του Ναυτικού Ομίλου Ανοιχτής Θαλάσσης Καλαμαριάς.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός και δεν διαπιστώθηκε εισροή υδάτων ή θαλάσσια ρύπανση.

Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, ενώ απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου έως την προσκόμιση σχετικού βεβαιωτικού από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα.