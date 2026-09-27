Παναθηναϊκός: Με αιμάτωμα στο γόνατο ο Κοντούρης – Πόσο διάστημα θα μείνει εκτός

Ο Σωτήρης Κοντούρης τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια αγώνα της Εθνικής Ελπίδων, με τη μαγνητική να δείχνει αιμάτωμα στο δεξί γόνατο. Ο 21χρονος μέσος του Παναθηναϊκού θα απουσιάσει από τις ομαδικές προπονήσεις για περίπου 10 ημέρες για να υποβληθεί σε θεραπείες.

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Αθλητισμός

Σωτήρης Κοντούρης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Σωτήρης Κοντούρης υπέστη αιμάτωμα στο δεξί γόνατο μετά τον τραυματισμό του στον αγώνα της Εθνικής Ελπίδων.
  • Η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε έδειξε πως έχει υποστεί αιμάτωμα στο δεξί γόνατο.
  • Ο εκτιμώμενος χρόνος για την ενσωμάτωση στις ομαδικές προπονήσεις είναι περίπου 10 ημέρες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τυχερός στην… ατυχία του στάθηκε ο Σωτήρης Κοντούρης μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο το Σάββατο (26/9) στον αγώνα της Εθνικής Ελπίδων με τη Γεωργία.

Ο 21χρονος μέσος που επέστρεψε στην Αθήνα υποβλήθηκε σε μαγνητική, η οποία έδειξε πως έχει υποστεί αιμάτωμα στο δεξί γόνατο.

Ο Κοντούρης αποδεσμεύτηκε απ’ τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Ελλάδας U21 προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα θεραπείες στο «Γ. Καλαφάτης» κι ο εκτιμώμενος χρόνος για την ενσωμάτωσή στις ομαδικές προπονήσεις είναι περίπου 10 ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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