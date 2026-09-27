Παναθηναϊκός: Με αιμάτωμα στο γόνατο ο Κοντούρης – Πόσο διάστημα θα μείνει εκτός

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Τυχερός στην… ατυχία του στάθηκε ο Σωτήρης Κοντούρης μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο το Σάββατο (26/9) στον αγώνα της Εθνικής Ελπίδων με τη Γεωργία.

Ο 21χρονος μέσος που επέστρεψε στην Αθήνα υποβλήθηκε σε μαγνητική, η οποία έδειξε πως έχει υποστεί αιμάτωμα στο δεξί γόνατο.

Ο Κοντούρης αποδεσμεύτηκε απ’ τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Ελλάδας U21 προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα θεραπείες στο «Γ. Καλαφάτης» κι ο εκτιμώμενος χρόνος για την ενσωμάτωσή στις ομαδικές προπονήσεις είναι περίπου 10 ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ