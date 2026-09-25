Μάντσεστερ Σίτι: Ένοχοι οι Πολίτες για τις παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League – Αναμένονται οι ποινές

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Η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε ένοχη για 114 από τις 115 παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League, σύμφωνα με δημοσιεύματα των Times και του The Athletic. Η ανεξάρτητη επιτροπή που εξέτασε την υπόθεση φέρεται να έχει καταλήξει στην απόφασή της, χωρίς, ωστόσο, να έχουν ανακοινωθεί οι κυρώσεις που θα επιβληθούν στον αγγλικό σύλλογο.

Σύμφωνα με τους Times, οι σύλλογοι της Premier League ενημερώθηκαν μετά τη συνεδρίαση της Πέμπτης (24/9) ότι η επιτροπή είχε καταλήξει σε απόφαση, περίπου τριάμισι χρόνια μετά την απαγγελία των κατηγοριών. Η Σίτι αναμένεται να καταθέσει έφεση, ενώ η διαδικασία παραμένει εμπιστευτική.

Οι πιθανές κυρώσεις περιλαμβάνουν την αφαίρεση βαθμών, ενώ έχουν αναφερθεί ακόμη και τα ενδεχόμενα αφαίρεσης τίτλων ή υποβιβασμού. Προς το παρόν, δεν έχει επιβεβαιωθεί ποια ποινή θα επιβληθεί.

Η αντίδραση της Μάντσεστερ Σίτι

Εκπρόσωπος της Μάντσεστερ Σίτι, μιλώντας στην Telegraph, υποστήριξε ότι η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι ο σύλλογος διατηρεί τη θέση που είχε εκφράσει τον Φεβρουάριο του 2023.

«Η διαδικασία της Premier League βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, με σημαντικές λεπτομέρειες να μην έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, και υπόκειται σε αυστηρή εμπιστευτικότητα. Ως εκ τούτου, η θέση της Μάντσεστερ Σίτι παραμένει συνεπής με τη δήλωση του συλλόγου του Φεβρουαρίου 2023», ανέφερε.

«Για οκτώ χρόνια, ο σύλλογος έχει σεβαστεί επιμελώς την ορθή διαδικασία, βασιζόμενος στην πεποίθηση ότι το διοικητικό συμβούλιο και η εκτελεστική επιτροπή της Premier League θα ενεργούν ως ανεξάρτητος, αμερόληπτος και δίκαιος ρυθμιστικός φορέας, απαλλαγμένος από μεροληπτικές επιρροές», προστίθεται στη δήλωση.

Από την πλευρά της, η Premier League αρνήθηκε να σχολιάσει τα δημοσιεύματα, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για εμπιστευτική διαδικασία.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η Premier League απήγγειλε τις κατηγορίες στη Μάντσεστερ Σίτι τον Φεβρουάριο του 2023, έπειτα από πολυετή έρευνα για πιθανές παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της.

Οι κατηγορίες αφορούν, μεταξύ άλλων, την παροχή ανακριβών οικονομικών στοιχείων για τα έσοδα, τις χορηγίες και τις λειτουργικές δαπάνες του συλλόγου κατά τις αγωνιστικές περιόδους 2009-2010 έως 2017-2018, καθώς και ελλιπή στοιχεία σχετικά με τις αμοιβές προπονητών και ποδοσφαιριστών.

Παράλληλα, η Μάντσεστερ Σίτι κατηγορήθηκε ότι δεν συμμορφώθηκε με τους κανονισμούς Financial Fair Play της UEFA από την περίοδο 2013-2014 έως την περίοδο 2017-2018 και με τους κανονισμούς κερδοφορίας και βιωσιμότητας της Premier League από το 2015-2016 έως το 2017-2018. Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνεται επίσης η φερόμενη έλλειψη συνεργασίας με την έρευνα της διοργανώτριας αρχής, από τον Δεκέμβριο του 2018 έως τον Φεβρουάριο του 2023.

Η ακροαματική διαδικασία ενώπιον της ανεξάρτητης επιτροπής ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024 και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Έκτοτε, αναμενόταν η έκδοση της απόφασης.

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει αρνηθεί εξαρχής τις κατηγορίες και έχει αναθέσει τη νομική υπεράσπισή της σε εξειδικευμένους δικηγόρους του Ηνωμένου Βασιλείου. Η περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης θα εξαρτηθεί από την ανακοίνωση των κυρώσεων και την αναμενόμενη προσφυγή του συλλόγου.