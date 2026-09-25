Τραμπ – Σι Τζινπίνγκ: Τι μέλλει γενέσθαι με τον εμπορικό πόλεμο – Τι θα ανακοινώσουν οι ΗΠΑ για τις διαπραγματεύσεις

Η πρόσφατη συνάντηση μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ χαρακτηρίστηκε ως πολύ θετική, με τους δύο ηγέτες να συμφωνούν στην ανανέωση των επαφών και την πρόοδο στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας. Το επίκεντρο παραμένει στον εμπορικό πόλεμο, με τον αντιπρόσωπο του Λευκού Οίκου για το Εμπόριο, Τζέιμισον Γκριρ, να ανακοινώνει λεπτομέρειες για τις διαπραγματεύσεις και την εξαίρεση βασικών προϊόντων τη Δευτέρα.

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Διεθνή Νέα

ΤΡΑΜΠ - ΣΙ ΤΖΙΠΙΝΓΚ - ΛΕΥΚΟΣ ΟΙΚΟΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΠΕ - ΜΠΕ/ EPA/ JIM LO SCALZO
ΤΡΑΜΠ - ΣΙ ΤΖΙΠΙΝΓΚ - ΛΕΥΚΟΣ ΟΙΚΟΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΠΕ - ΜΠΕ/ EPA/ JIM LO SCALZO
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ χαρακτήρισαν «πολύ θετική για τις δύο χώρες» τη συνάντησή τους, με τον Κινέζο πρόεδρο να δηλώνει ότι «η σχέση ΗΠΑ – Κίνας θα είναι μια σχέση στρατηγικής σταθερότητας βασισμένης στον σεβασμό, τη δικαιοσύνη και την αμοιβαιότητα».
  • Ο αντιπρόσωπος του Λευκού Οίκου για το Εμπόριο (USTR) Τζέιμισον Γκριρ ενημέρωσε ότι τη Δευτέρα θα δοθούν στη δημοσιότητα οι λεπτομέρειες για την έκβαση των εμπορικών διαπραγματεύσεων με την Κίνα. Τόνισε πως «έχουμε σημειώσει πρόοδο και τη Δευτέρα, νομίζω, θα δώσουμε στη δημοσίευση πολύ περισσότερες λεπτομέρειες».
  • Οι ΗΠΑ συμφώνησαν με την Κίνα να εξαιρέσουν ορισμένα βασικά προϊόντα από τις εμπορικές διενέξεις, με τον Τζέιμισον Γκριρ να σημειώνει ότι «οι ΗΠΑ θα εξάγουν αγροτικά προϊόντα και ιατρικό εξοπλισμό». Ωστόσο, οι συνομιλίες «δεν αφορούν μια μικρή κατηγορία αμερικανικών μικροτσίπ υψηλής τεχνολογίας».

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Εν όψει της Συνόδου Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας – Ειρηνικού (APEC) τον Νοέμβριο στην Κίνα και η δεύτερη Σύνοδο κορυφής της G20 τον Δεκέμβριο στη Φλόριντα ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ συμφώνησαν να ανανεώσουν το ραντεβού τους μετά την τελευταία υποδοχή του προέδρου της Κίνας στον Λευκό Οίκο.

Σι Τζινπίνγκ: Κίνα και ΗΠΑ πρέπει να αναζητήσουν νέα προσέγγιση στις σχέσεις τους

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να χαρακτηρίσει  «πολύ θετική για τις δύο χώρες» την συνάντησή του με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, επισημαίνοντας πως οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν κάνει τεράστια βήματα προόδου στις σχέσεις τους και θα συνεχίσουν τις επαφές τους.

Από την πλευρά του, ο Σι Τζινπίνγκ είπε ότι «η σχέση ΗΠΑΚίνας θα είναι μια σχέση στρατηγικής σταθερότητας βασισμένης στον σεβασμό, τη δικαιοσύνη και την αμοιβαιότητα». Ανέφερε επίσης ότι συμφώνησε με τον Τραμπ «να προσδώσουν νέο περιεχόμενο στις σινοαμερικανικές σχέσεις».

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Τι μέλλει γενέσθαι με τον εμπορικό πόλεμο

Βέβαια, μετά το τσάι που ήπιαν οι δύο άνδρες και αποχωρίστηκαν, οι δύο πλευρές εκκρεμεί να αποφασίσουν ή να ανακοινώσουν τι μέλλει γενέσθαι με τον εμπορικό πόλεμο, που κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Για το ζήτημα της έκβασης των εμπορικών διαπραγματεύσεων με την Κίνα, ο αντιπρόσωπος του Λευκού Οίκου για το Εμπόριο (USTR) Τζέιμισον Γκριρ ενημέρωσε ότι τη Δευτέρα θα δοθούν στη δημοσιότητα οι λεπτομέρειες.

«Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση διαχείρισης εμπορίου… έχουμε σημειώσει πρόοδο και τη Δευτέρα, νομίζω, θα δώσουμε στη δημοσιότητα πολύ περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όσα πετύχαμε τις τελευταίες εβδομάδες στις διαπραγματεύσεις με την κινεζική πλευρά», τόνισε ο Τζέιμισον Γκριρ.

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Προς εξαίρεση βασικά προϊόντα από τις εμπορικές διενέξεις

«Πάντως, οι ΗΠΑ συμφώνησαν με την Κίνα να εξαιρέσουν ορισμένα βασικά προϊόντα από τις εμπορικές διενέξεις», ανέφερε. «Οι ΗΠΑ θα εξάγουν αγροτικά προϊόντα και ιατρικό εξοπλισμό, ενώ θα λαμβάνουμε από αυτούς καταναλωτικά αγαθά και άλλα είδη που δεν θεωρούνται ευαίσθητα», σημείωσε ο Τζέιμισον Γκριρ. «Έχουμε ουσιαστικά καταλήξει σε συμφωνία με την κινεζική πλευρά για πολλά από αυτά τα ζητήματα, σε τομείς όπου  – αν προκύψουν εμπορικές διαφορές ή επιβληθούν δασμοί στο μέλλον – θα τα αφήνουμε αυτά απλώς στην άκρη», υπογράμμισε.

Επίσης, ο Τζέιμισον Γκριρ τόνισε ότι «οι τρέχουσες συνομιλίες δεν αφορούν μια μικρή κατηγορία αμερικανικών μικροτσίπ υψηλής τεχνολογίας, για τα οποία απαιτούνται ειδικές άδειες εξαγωγής». «Πρόκειται για τα διαμάντια της αμερικανικής τεχνολογίας. Είναι ο τρόπος με τον οποίο διατηρούμε το προβάδισμα στην κούρσα για την σούπερ-νοημοσύνη, δηλαδή την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), και επομένως αυτές οι συζητήσεις… δεν περιλαμβάνονται ουσιαστικά στις εν λόγω διαπραγματεύσεις», είπε ο Τζέιμισον Γκριρ.

Υπενθυμίζουμε ότι ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ είχε συνομιλίες αυτή την εβδομάδα με τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ και δήλωσε ότι «συμφώνησαν να παρατείνουν έως τις 10 Ιανουαρίου τη συμφωνία που είχε αναστείλει τον εμπορικό πόλεμο, κατά τη διάρκεια του οποίου οι αμοιβαίοι δασμοί είχαν ξεπεράσει το 100%».

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