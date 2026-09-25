Νέα Υόρκη: Πέταξαν αυγά στον Έντι Ράμα – «Υστερικές κότες» απαντά ο Αλβανός πρωθυπουργός – ΒΙΝΤΕΟ

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Οργισμένη διαμαρτυρία πραγματοποίησαν Αλβανοί ακτιβιστές κατά την έλευση του πρωθυπουργού, Έντι Ράμα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, πετώντας του αυγά και προκαλώντας την αντίδρασή του.

Σύμφωνα με το αλβανικό ειδησεογραφικό δίκτυο CNA, μια ομάδα διαδηλωτών συγκεντρώθηκε χθες κοντά στην περιοχή, όπου είχαν προγραμματιστεί διάφορες επαφές της αλβανικής αντιπροσωπείας, με μία ομάδα ατόμων να πετά αυγά προς το μέρος του Έντι Ράμα.

Η διαμαρτυρία συνοδεύτηκε από συνθήματα κατά της κυβέρνησης και του Αλβανού πρωθυπουργού. Νωρίτερα, Αλβανοί ακτιβιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν απευθύνει κάλεσμα για διαμαρτυρία κατά τη διάρκεια της παραμονής του Ράμα στη Νέα Υόρκη.

Για «υστερικές κότες» έκανε λόγο ο Αλβανός πρωθυπουργός σχολιάζοντας το γεγονός.