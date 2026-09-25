Νέα Υόρκη: Πέταξαν αυγά στον Έντι Ράμα – «Υστερικές κότες» απαντά ο Αλβανός πρωθυπουργός – ΒΙΝΤΕΟ

Αλβανοί ακτιβιστές διαμαρτυρήθηκαν στη Νέα Υόρκη κατά του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα, πετώντας του αυγά κατά την άφιξή του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ράμα απάντησε χαρακτηρίζοντας τους διαδηλωτές «υστερικές κότες».

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Διεθνή Νέα

ΑΛΒΑΝΙΑ - ΕΝΤΙ ΡΑΜΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: AMERICAN TIMES
ΑΛΒΑΝΙΑ - ΕΝΤΙ ΡΑΜΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: AMERICAN TIMES
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οργισμένη διαμαρτυρία πραγματοποίησαν Αλβανοί ακτιβιστές κατά την έλευση του πρωθυπουργού, Έντι Ράμα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, πετώντας του αυγά.
  • Μια ομάδα διαδηλωτών συγκεντρώθηκε κοντά στην περιοχή των επαφών της αλβανικής αντιπροσωπείας, εκτοξεύοντας αυγά και συνθήματα κατά της κυβέρνησης και του Αλβανού πρωθυπουργού.
  • Ο Αλβανός πρωθυπουργός σχολίασε το γεγονός κάνοντας λόγο για «υστερικές κότες».

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Οργισμένη διαμαρτυρία πραγματοποίησαν Αλβανοί ακτιβιστές κατά την έλευση του πρωθυπουργού, Έντι Ράμα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, πετώντας του αυγά και προκαλώντας την αντίδρασή του.

Σύμφωνα με το αλβανικό ειδησεογραφικό δίκτυο CNA, μια ομάδα διαδηλωτών συγκεντρώθηκε χθες κοντά στην περιοχή, όπου είχαν προγραμματιστεί διάφορες επαφές της αλβανικής αντιπροσωπείας, με μία ομάδα ατόμων να πετά αυγά προς το μέρος του Έντι Ράμα.

Η διαμαρτυρία συνοδεύτηκε από συνθήματα κατά της κυβέρνησης και του Αλβανού πρωθυπουργού. Νωρίτερα, Αλβανοί ακτιβιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν απευθύνει κάλεσμα για διαμαρτυρία κατά τη διάρκεια της παραμονής του Ράμα στη Νέα Υόρκη.

Για «υστερικές κότες» έκανε λόγο ο Αλβανός πρωθυπουργός σχολιάζοντας το γεγονός.

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη CNA TV (@cnatv.lajme)

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