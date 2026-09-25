Καλύτερος ύπνος: Τι ρόλο παίζουν οι φυτικές ίνες και η ποικιλία στη διατροφή, σύμφωνα με μελέτη

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Η διατροφή μπορεί να επηρεάζει πολλές πτυχές της υγείας, φαίνεται όμως ότι η σχέση της με τον ύπνο είναι πιο στενή απ’ όσο φανταζόμαστε. Νέα έρευνα συνδέει την υψηλότερη πρόσληψη φυτικών ινών και την κατανάλωση μεγαλύτερης ποικιλίας φυτικών τροφών με πιο ξεκούραστο ύπνο και χαμηλότερους καρδιακούς παλμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η διατροφή που είναι πλούσια σε φυτικές ίνες συνδέεται με καλύτερη ποιότητα ύπνου, σύμφωνα με μελέτη

Ερευνητές διαπίστωσαν ότι η υψηλότερη πρόσληψη φυτικών ινών και η κατανάλωση ποικιλίας φυτικών τροφών σχετίζονται με πιο αναζωογονητικό ύπνο και χαμηλότερους καρδιακούς παλμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι καθημερινές μας διατροφικές επιλογές ενδέχεται να έχουν άμεσες και μετρήσιμες επιδράσεις στον νυχτερινό ύπνο, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Health.

Η έρευνα έδειξε ότι τα προγράμματα διατροφής με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και τροφές φυτικής προέλευσης συνδέονται με πιο ξεκούραστο ύπνο και μειωμένους νυχτερινούς καρδιακούς παλμούς. Παράλληλα, η ώρα και το μέγεθος του βραδινού γεύματος φαίνεται επίσης να επηρεάζουν τη φυσιολογία του ύπνου.

Τι έδειξε η μελέτη για τις φυτικές ίνες και τον ύπνο

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 4.793 νύχτες σε συνολικά 3.598 υγιείς ενήλικες. Συνδύασαν ημερολόγια διατροφής σε πραγματικό χρόνο με καταγραφές από έξυπνες φορετές συσκευές (wearables), οι οποίες μέτραγαν τα στάδια του ύπνου και τους καρδιακούς παλμούς υπό φυσιολογικές συνθήκες διαβίωσης.

Τα βασικά ευρήματα της μελέτης περιλαμβάνουν:

Αύξηση στον βαθύ και REM ύπνο: Η υψηλότερη πυκνότητα φυτικών ινών στη διατροφή συσχετίστηκε με περισσότερο βαθύ ύπνο και του ύπνο ταχέων οφθαλμικών κινήσεων (REM), καθώς και με μείωση στον ελαφρύ ύπνο.

Μείωση καρδιακών παλμών: Παρατηρήθηκε μέση μείωση κατά 1,14 παλμούς ανά λεπτό στους νυχτερινούς καρδιακούς παλμούς.

Μεγαλύτερη ποικιλία φυτικών τροφών: Η κατανάλωση μεγαλύτερου αριθμού διαφορετικών φυτικών τροφίμων καθημερινά, καθώς και η επιλογή ολόκληρων (μη επεξεργασμένων) φυτικών τροφών, συνδέθηκαν επίσης με χαμηλότερο νυχτερινό καρδιακό ρυθμό.

Τα ευρήματα αυτά προστίθενται σε έναν αυξανόμενο όγκο ερευνών που συνδέουν τη φυτοφαγική διατροφή όχι μόνο με τον ύπνο, αλλά και με τη συνολική μεταβολική και καρδιαγγειακή υγεία.

Ο ρόλος του βραδινού γεύματος και των θερμίδων

Η ώρα κατανάλωσης και ο όγκος του φαγητού το βράδυ φάνηκε να παίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο. Τα πιο πλούσια βραδινά γεύματα —μετρημένα ως το ποσοστό των ημερήσιων θερμίδων που καταναλώθηκαν τις 6 ώρες πριν τον ύπνο— συσχετίστηκαν με μέση αύξηση της διάρκειας ύπνου κατά 7,7 λεπτά.

Ωστόσο, τα ίδια γεύματα οδήγησαν σε αύξηση του νυχτερινού καρδιακού ρυθμού κατά 0,73 παλμούς ανά λεπτό. Αυτό υποδηλώνει ότι ο περισσότερος ύπνος δεν συνεπάγεται απαραίτητα και καλύτερη ποιότητα ξεκούρασης για την αποκατάσταση του οργανισμού.

Φυτοχημικά συστατικά vs Μακροθρεπτικά στοιχεία

Η μελέτη εξέτασε επίσης τον Δείκτη Διατροφικών Φυτοχημικών (Dietary Phytochemical Index), ο οποίος αντικατοπτρίζει το ποσοστό των θερμίδων που προέρχονται από φυτικές τροφές πλούσιες σε φυτοχημικά.

Οι δίαιτες με υψηλό δείκτη φυτοχημικών συσχετίστηκαν με περισσότερο ύπνο REM, λιγότερο ελαφρύ ύπνο και χαμηλότερους καρδιακούς παλμούς.

Αντίθετα, οι βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις στα ποσοστά υδατανθράκων, πρωτεϊνών, λιπών ή μικροθρεπτικών συστατικών δεν παρουσίασαν ισχυρές συσχετίσεις μετά από στατιστική διόρθωση.

Μεσογειακή διατροφή: Το «κλειδί» για ποιοτικό υπνο;

Αν και οι ειδικοί διατροφής διευκρινίζουν ότι τα ευρήματα δεν υποδεικνύουν μια συγκεκριμένη «ιδανική διατροφή για ύπνο», ταιριάζουν απόλυτα με τα διατροφικά μοτίβα της Μεσογειακής Διατροφής.

Η διαιτολόγος Dalhia Campbell ανέφερε στον Guardian ότι μια ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής αλέσεως, άπαχη πρωτεΐνη και υγιεινά λίπη υποστηρίζει τη ρύθμιση της ενέργειας και των ορμονών που εμπλέκονται στον ύπνο.

Η Marie-Pierre St-Onge, αναπληρώτρια καθηγήτρια Διατροφικής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Columbia, σημείωσε ότι τα οφέλη της Μεσογειακής διατροφής ενδέχεται να οφείλονται στις αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές ενώσεις των φυτικών τροφών, καθώς και σε συστατικά που ενισχύουν το μικροβίωμα του εντέρου.

Τι έδειξαν προηγούμενες μελέτες

Συστηματική ανασκόπηση (2024): Μελέτη βασισμένη σε 23 έρευνες έδειξε ότι η υψηλή συμμόρφωση στη Μεσογειακή διατροφή συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο κακής ποιότητας ύπνου, αϋπνίας και υπερβολικής ημερήσιας υπνηλίας.

Έρευνα σε φοιτητές (2022): Η μέτρια έως υψηλή υιοθέτηση της μεσογειακής διατροφής βελτίωσε σημαντικά τον ύπνο σε πανεπιστημιακούς φοιτητές.

Επεξεργασμένα τρόφιμα: Αντίθετα, η κατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων (ultra-processed foods) έχει συνδεθεί σταθερά με χειρότερη ποιότητα ύπνου και αϋπνία.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η απλή αύξηση της κατανάλωσης φυτικών ινών δεν αποτελεί από μόνη της θεραπεία για τις διαταραχές ύπνου. Ωστόσο, τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία της συνολικής ποιότητας της διατροφής, δίνοντας έμφαση στην καθημερινή κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και ελάχιστα επεξεργασμένων φυτικών τροφών για έναν πιο ξεκούραστο και αναζωογονητικό ύπνο.