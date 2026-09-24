Τι συμβαίνει στην καρδιά σας όταν τρώτε κρέας κάθε μέρα, σύμφωνα με ειδικούς

Το κρέας αποτελεί βασικό μέρος της καθημερινής διατροφής πολλών ανθρώπων, όμως η συχνή κατανάλωσή του εγείρει ερωτήματα σχετικά με την καρδιαγγειακή υγεία. Το είδος του κρέατος, η ποσότητα και ο τρόπος μαγειρέματος φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο, ενώ ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν χρειάζεται απαραίτητα να αποκλειστεί από την καθημερινή διατροφή.

Τι συμβαίνει στην καρδιά σας όταν τρώτε κρέας κάθε μέρα

Η κατανάλωση κρέατος αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής διατροφής ενός μεγάλου ποσοστού του πληθυσμού. Από τα μπιφτέκια, τα λουκάνικα και τις μπριζόλες μέχρι το κοτόπουλο, δίνει σταθερά το «παρών» στα ράφια των σουπερμάρκετ, στα μενού των εστιατορίων και στο οικογενειακό τραπέζι. Μελέτες δείχνουν ότι, παρόλο που οι άνδρες καταναλώνουν συνήθως περισσότερο κρέας από τις γυναίκες, όλα τα είδη κρέατος —συμπεριλαμβανομένου του κόκκινου και του επεξεργασμένου— συνεχίζουν να κατέχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο καθημερινό διαιτολόγιο. Την ίδια στιγμή, τα καρδιαγγειακά νοσήματα παραμένουν η συχνότερη χρόνια πάθηση παγκοσμίως.

Πολλοί ειδικοί υγείας προειδοποιούν ότι η συχνή κατανάλωση κρέατος, ειδικά του κόκκινου και του επεξεργασμένου, αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Αν σας αρέσει το κρέας, ενδεχομένως να αναρωτιέστε πώς μπορείτε να το καταναλώνετε χωρίς να επιβαρύνετε την καρδιά σας. Οι συστάσεις διαφέρουν ανάλογα με το είδος του κρέατος που επιλέγετε και το πώς αυτό εντάσσεται στο συνολικό διατροφικό σας πλάνο.

«Δεν χρειάζεται να λειτουργούμε με τη λογική “όλα ή τίποτα”», αναφέρει η Kathy Levin, RDN, CDCES, DipACLM. Όσον αφορά τη σχέση κρέατος και καρδιαγγειακής υγείας, τα νέα δεν είναι μόνο αρνητικά. Διατροφολόγοι εξηγούν πώς η καθημερινή κατανάλωση κρέατος επηρεάζει την καρδιά και μοιράζονται τις καλύτερες συμβουλές τους για μια διατροφή που συμβάλλει στην προστασία της καρδιάς.

Η καθημερινή κατανάλωση κρέατος συνδέεται με τα εξής:

Μπορεί να αυξήσει την «κακή» LDL χοληστερόλη

Μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση

Μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα TMAO στο σώμα

Παρέχει πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας

Προσφέρει απαραίτητα θρεπτικά συστατικά

Μπορεί να αυξήσει την «κακή» LDL χοληστερόλη

Η χοληστερόλη LDL, γνωστή και ως «κακή» χοληστερόλη, συνδέεται άμεσα με αυξημένο κίνδυνο εμφανίσεως καρδιακών παθήσεων. Εάν οι δείκτες σας είναι υψηλοί, ο γιατρός σας μπορεί να σας συστήσει φαρμακευτική αγωγή (όπως στατίνες) σε συνδυασμό με αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως η μείωση των κορεσμένων λιπαρών και η αύξηση της πρόσληψης φυτικών ινών.

«Το κόκκινο κρέας μπορεί να αυξήσει την LDL χοληστερόλη, ειδικά όταν επιλέγετε κομμάτια με υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά και χοληστερόλη», εξηγεί η Levin. «Το χοιρινό κρέας συχνά παρομοιάζεται με το κόκκινο κρέας όσον αφορά τα κορεσμένα λιπαρά, ανάλογα πάντα με το κομμάτι».

Για τον λόγο αυτό, ο περιορισμός των λιπαρών κομματιών κόκκινου κρέατος συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση της χοληστερόλης σε φυσιολογικά επίπεδα. Ωστόσο, αυτό είναι μόνο το ένα μισό της αλήθειας. Σημασία δεν έχει μόνο τι αφαιρείτε από πιάτο σας, αλλά και τι βάζετε στη θέση του.

«Η αντικατάσταση μιας μοσχαρίσιας μπριζόλας ή ενός μπιφτεκιού με κοτόπουλο ή γαλοπούλα μπορεί να μειώσει τα κορεσμένα λιπαρά του γεύματος, αρκεί να αφαιρείτε την πέτσα και ο τρόπος μαγειρέματος να μην προσθέτει επιπλέον λίπος», σημειώνει η Levin.

«Όμως, το όφελος είναι ακόμα μεγαλύτερο όταν αντικαθιστούμε μέρος του κρέατος με φυτικές πρωτεΐνες, όπως όσπρια (φασόλια, φακές), τόφου, ξηρούς καρπούς και σπόρους. Αυτές οι τροφές είναι φυσικά φτωχές σε κορεσμένα λιπαρά και πλούσιες σε φυτικές ίνες, οι οποίες βοηθούν ενεργά στη μείωση της LDL χοληστερόλης».

Μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση

Υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης επεξεργασμένου κρέατος και της υψηλής αρτηριακής πίεσης (υπέpταση). Αυτή η σύνδεση καθιστά απαραίτητες ορισμένες προσαρμογές στη διατροφή, ειδικά αν καταναλώνετε συχνά προϊόντα όπως μπέικον, λουκάνικα, χοτ ντογκ ή αλλαντικά.

«Σε σύγκριση με άλλα είδη κρέατος, τα επεξεργασμένα κρέατα περιέχουν πρόσθετο νάτριο (αλάτι) και λιπαρά για τη συντήρησή τους», εξηγεί η Patricia Kolesa, M.S., RDN. «Η κατανάλωση τροφών με υψηλό νάτριο αυξάνει την αρτηριακή πίεση, η οποία αποτελεί κύριο παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα».

Όσον αφορά το αλάτι στα αλλαντικά, το είδος του κρέατος δεν κάνει μεγάλη διαφορά. «Η γαλοπούλα ή το κοτόπουλο δεν είναι αυτόματα πιο υγιεινές επιλογές απλώς επειδή είναι πουλερικά», τονίζει η Levin. «Ένα λουκάνικο γαλοπούλας ή ένα αλλαντικό γαλοπούλας μπορεί να περιέχει σημαντική ποσότητα νατρίου και άλλων συντηρητικών». Η ίδια συνιστά να διαβάζετε πάντα τις ετικέτες των προϊόντων. «Ενθαρρύνω τον κόσμο να εστιάζει στη διαφορά μεταξύ επεξεργασμένου και ελάχιστα επεξεργασμένου κρέατος, παρά στο αν πρόκειται για μοσχάρι, χοιρινό ή πουλερικό».

Μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα TMAO στο σώμα

Το N-οξείδιο της τριμεθυλαμίνης (TMAO) έχει έρθει στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια λόγω της συσχέτισής του με την καρδιαγγειακή υγεία. «Το TMAO παράγεται από τα βακτήρια του εντέρου όταν καταναλώνουμε τακτικά ζωικές πρωτεΐνες (κρέας, πουλερικά, ψάρια/θαλασσινά, πλήρη γαλακτοκομικά), καθώς και ορισμένα ενεργειακά ποτά ή συμπληρώματα που περιέχουν χολίνη και L-καρνιτίνη», εξηγεί η Levin. «Υψηλά επίπεδα TMAO στο αίμα έχουν συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων».

Ο ακριβής μηχανισμός ερευνάται ακόμη, αλλά ενδέχεται να σχετίζεται με την επίδραση του TMAO στις φλεγμονές και τον μεταβολισμό. «Πρόκειται για ένα εξελισσόμενο πεδίο έρευνας και συνεχίζουμε να μαθαίνουμε πολλά για τη σχέση μεταξύ διατροφής, μικροβιώματος του εντέρου, TMAO και καρδιαγγειακής υγείας», λέει η Levin.

Λόγω αυτής της συσχέτισης, είναι ωφέλιμο να μειώσετε την κατανάλωση τόσο των επεξεργασμένων όσο και των φρέσκων κρεάτων. Για να το πετύχετε αυτό χωρίς να στερηθείτε την πρωτεΐνη, δοκιμάστε να αντικαταστήσετε μέρος του κρέατος με φυτικές επιλογές.

«Όποτε είναι δυνατόν, επιλέγετε τροφές στην πιο φυσική τους μορφή και εντάξτε στη διατροφή σας περισσότερες φυτικές πρωτεΐνες, όπως όσπρια, τόφου και ξηρούς καρπούς», συμβουλεύει η Levin. «Η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε φυτικές ίνες (λαχανικά, φρούτα, δημητριακά ολικής αλέσεως, όσπρια) τρέφει το υγιές μικροβίωμα του εντέρου, μειώνοντας τα βακτήρια που παράγουν TMAO και προάγοντας ένα διατροφικό πρότυπο που προστατεύει την καρδιά».

Παρέχει πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας

Όπως όλοι οι μύες στο σώμα, έτσι και η καρδιά χρειάζεται πρωτεΐνη για τη σωστή λειτουργία της. Η καρδιά διαφέρει από τους σκελετικούς μύες, καθώς δεν διογκώνεται με την άσκηση ενδυνάμωσης, αλλά διατηρεί τη μάζα της. Ωστόσο, η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη για την ανανέωση και την επιδιόρθωση των κυττάρων της, και το κρέας αποτελεί πλούσια πηγή της.

«Το ανθρώπινο σώμα χρειάζεται πρωτεΐνη για να επιβιώσει, είτε τη λαμβάνει αποκλειστικά από φυτικές πηγές, είτε από ζωικές, είτε από συνδυασμό και των δύο», αναφέρει η Danielle Townsend, RD.

Πολλά αναγνωρισμένα διατροφικά πρότυπα περιλαμβάνουν το κρέας σε ένα γενικότερο πλαίσιο πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, το οποίο προσφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη για την καρδιά. «Τόσο η δίαιτα DASH όσο και η Μεσογειακή Διατροφή περιλαμβάνουν ζωικές πρωτεΐνες στις κατευθυντήριες οδηγίες τους», σημειώνει η Townsend.

Η δίαιτα DASH (για την αντιμετώπιση της υπέρτασης) συνιστά έως 6 μερίδες (ή λιγότερες) κρέατος, πουλερικών ή ψαριών την ημέρα σε μικρές ποσότητες.

(για την αντιμετώπιση της υπέρτασης) συνιστά έως 6 μερίδες (ή λιγότερες) κρέατος, πουλερικών ή ψαριών την ημέρα σε μικρές ποσότητες. Η Μεσογειακή Διατροφή συνιστά μέτρια κατανάλωση πουλερικών και ψαριών σε εβδομαδιαία βάση, ενώ περιορίζει το κόκκινο και το επεξεργασμένο κρέας σε πιο σπάνιες περιστάσεις.

«Ορισμένα κρέατα έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά. Αν καταναλώνετε συχνά μοσχάρι ή χοιρινό, συνιστώ να τα αντικαταστήσετε εν μέρει με ψάρια, θαλασσινά και πουλερικά που αποτελούν πιο άπαχες επιλογές», προσθέτει η Townsend. Σημαντικό είναι ότι η προσθήκη κρέατος σε αυτά τα διατροφικά πρότυπα γίνεται πάντα παράλληλα με την άφθονη κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, οσπρίων, προϊόντων ολικής αλέσεως και καλών (ακόρεστων) λιπαρών.

Προσφέρει απαραίτητα θρεπτικά συστατικά

Παρόλο που η ποσότητα των θρεπτικών συστατικών διαφέρει ανάλογα με το είδος και την ποσότητα του κρέατος, το κρέας παραμένει μια εξαιρετική πηγή στοιχείων που επηρεάζουν θετικά την υγεία.

Τόσο η βιταμίνη B12 όσο και ο σίδηρος είναι άμεσα διαθέσιμα στα ζωικά προϊόντα:

Αιμικός Σίδηρος : Ο σίδηρος είναι απαραίτητος για τη μεταφορά του οξυγόνου στο αίμα. Ο αιμικός σίδηρος (αυτός που προέρχεται από ζωικές πηγές) απορροφάται πολύ πιο εύκολα από τον οργανισμό σε σχέση με τον μη αιμικό σίδηρο των φυτικών τροφών. Η πρόσληψη αιμικού σιδήρου είναι ιδιαίτερα ευεργετική για ομάδες αυξημένου κινδύνου για αναιμία, όπως οι έγκυες γυναίκες, οι γυναίκες με έντονη έμμηνο ρύση, ή άτομα με συγκεκριμένες γαστρεντερολογικές παθήσεις.

: Ο σίδηρος είναι απαραίτητος για τη μεταφορά του οξυγόνου στο αίμα. Ο αιμικός σίδηρος (αυτός που προέρχεται από ζωικές πηγές) απορροφάται πολύ πιο εύκολα από τον οργανισμό σε σχέση με τον μη αιμικό σίδηρο των φυτικών τροφών. Η πρόσληψη αιμικού σιδήρου είναι ιδιαίτερα ευεργετική για ομάδες αυξημένου κινδύνου για αναιμία, όπως οι έγκυες γυναίκες, οι γυναίκες με έντονη έμμηνο ρύση, ή άτομα με συγκεκριμένες γαστρεντερολογικές παθήσεις. Βιταμίνη B12: Είναι ένα απαραίτητο θρεπτικό συστατικό που βρίσκεται φυσικά μόνο σε ζωικές τροφές (κρέας, γαλακτοκομικά) και παίζει καθοριστικό ρόλο στη μυϊκή σύσπαση και τη λειτουργία του νευρικού συστήματος. Η ανεπαρκής πρόσληψη βιταμίνης B12 έχει συσχετιστεί με καρδιομεταβολικές διαταραχές, όπως η παχυσαρκία και η δυσλιπιδαιμία. (Όσοι ακολουθούν χορτοφαγική ή αυστηρά φυτοφαγική/vegan διατροφή θα πρέπει να λαμβάνουν τη B12 από εμπλουτισμένα τρόφιμα ή συμπληρώματα).

Συμβουλές για καρδιαγγειακή υγεία: Πώς να καταναλώνετε κρέας προστατεύοντας την καρδιά σας

Η καθημερινή κατανάλωση κρέατος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία της καρδιάς. Υπάρχουν τρόποι να το εντάξετε σε ένα διατροφικό πλάνο που υποστηρίζει τόσο την καρδιαγγειακή όσο και τη συνολική σας υγεία. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο είδος, στον τρόπο προετοιμασίας και στη συχνότητα κατανάλωσης του κρέατος.

Ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές για να απολαμβάνετε το κρέας στη διατροφή σας, διατηρώντας την καρδιά σας υγιή.

Επιλέξτε άπαχο κρέας

Αποφύγετε ή περιορίστε το επεξεργασμένο κρέας

Δοκιμάστε συνδυασμούς πρωτεϊνών (Blended Proteins)

Επιλέξτε υγιεινές μεθόδους μαγειρέματος

Επιλέξτε άπαχο κρέας

«Το άπαχο, μη επεξεργασμένο κόκκινο κρέας μπορεί να ενταχθεί σε ένα υγιεινό διατροφικό πρότυπο. Αρκεί να διασφαλίσουμε ότι καταναλώνεται μαζί με άλλες θρεπτικές τροφές, όπως λαχανικά, δημητριακά ολικής αλέσεως και όσπρια, και δεν τις αντικαθιστά», αναφέρει η Dr. Kristina Petersen.

Παρόλο που τα άπαχα κομμάτια μπορεί να είναι ακριβότερα από τα πιο λιπαρά, μπορείτε να μειώσετε τα συνολικά λιπαρά ακόμη και μετά την αγορά. «Μπορείτε να αγοράσετε πιο λιπαρά κομμάτια κρέατος και να αφαιρέσετε το ορατό λίπος πριν από το μαγείρεμα ή την κατανάλωση», εξηγεί η Δρ. Petersen. «Όσον αφορά τον μοσχαρίσιο κιμά, φροντίστε να στραγγίζετε το λίπος μετά το σοτάρισμα».

Αποφύγετε ή περιορίστε το επεξεργασμένο κρέας

Στα επεξεργασμένα κρέατα περιλαμβάνονται τα λουκάνικα, το μπέικον, τα αλλαντικά, το πεπερόνι, το σαλάμι και άλλα είδη κρέατος, πουλερικών ή ψαριών με προσθήκη αλατιού (νάτριο), νιτρικών αλάτων ή άλλων συντηρητικών.

«Τα επεξεργασμένα κρέατα είναι υψηλά σε νάτριο, ενώ τα συντηρητικά που χρησιμοποιούνται έχουν συνδεθεί με αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών νοσημάτων και του καρκίνου», επισημαίνει η Dr. Petersen. Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (American Heart Association) συνιστά τον περιορισμό των επεξεργασμένων κρεάτων και την αντικατάστασή τους με άπαχο κρέας και φυτικές πρωτεΐνες.

Δοκιμάστε συνδυασμούς πρωτεϊνών (Blended Proteins)

«Επιλογές κρέατος όπως το μοσχάρι και το χοιρινό μπορούν να λειτουργήσουν ως “όχημα” για να καταναλώσουμε πιο εύκολα φυτικές τροφές που συχνά λείπουν από τη διατροφή μας», αναφέρει η ειδικός Kolesa.

Ιδέες για συνδυασμούς: Συνδυάστε χοιρινό με φακές ή μοσχαρίσιο κιμά με μαύρα φασόλια (π.χ. σε συνταγές για τσίλι).

Δημιουργική επιλογή: Προσθέστε ψιλοκομμένα μανιτάρια στον μοσχαρίσιο κιμά για να φτιάξετε πιο ελαφριά και θρεπτικά μπιφτέκια.

Επιλέξτε υγιεινές μεθόδους μαγειρέματος

Η Kolesa συνιστά να μαγειρεύετε το κρέας στο γκριλ, στη σχάρα, στον φόυρνο ή στο air fryer. «Αυτές οι μέθοδοι μαγειρέματος προσφέρουν εξαιρετική γεύση χωρίς την προσθήκη επιπλέον νατρίου και κορεσμένων λιπαρών», εξηγεί. Μπορείτε να ενισχύσετε τη γεύση χρησιμοποιώντας βότανα, μπαχαρικά ή μαρινάροντας το κρέας πριν το ψήσιμο. Αποφύγετε το βαθύ τηγάνισμα και περιορίστε τα κορεσμένα λίπη όσο το δυνατόν περισσότερο.