Το «πιο υγιεινό κρέας στον κόσμο», σύμφωνα με ειδικούς – Είναι πλούσιο σε βιταμίνες, μέταλλα και B12

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Όταν μιλάμε για τις πιο θρεπτικές τροφές, οι περισσότεροι σκέφτονται τα λαχανικά, τα ψάρια ή τους ξηρούς καρπούς. Ωστόσο, ένα είδος κρέατος που έχει σχεδόν εξαφανιστεί από τη σύγχρονη διατροφή θεωρείται από τους ειδικούς πραγματική «βόμβα» βιταμινών, μετάλλων και πρωτεΐνης υψηλής ποιότητας.

Το κρέας που ξεπερνά σε θρεπτική αξία πολλά δημοφιλή τρόφιμα

Τα εντόσθια και τα όργανα ζώων (organ meats), που κάποτε αποτελούσαν τον ακρογωνιαίο λίθο της δυτικής κουζίνας χάρη στο χαμηλό τους κόστος και την υψηλή θρεπτική τους αξία, εξαφανίστηκαν σταδιακά από τα καθημερινά πιάτα σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ, δίνοντας τη θέση τους σε πιο άπαχα κομμάτια κρέατος. Παρόλα αυτά, συνεχίζουν να κατέχουν εξέχουσα θέση σε πολλές παραδοσιακές κουζίνες ανά τον κόσμο.

Αποκλείοντας αυτά τα κρέατα από τη διατροφή μας, χάνουμε έναν πραγματικό θησαυρό θρεπτικών συστατικών. Τα εντόσθια θεωρούνται εξαιρετικά ωφέλιμα, καθώς περιέχουν άφθονες βιταμίνες του συμπλέγματος Β, συμπεριλαμβανομένης της βιταμίνης B12 και του φυλλικού οξέος.

Τα πιο διαδεδομένα βρώσιμα όργανα προέρχονται από:

Μοσχάρια και αρνιά

Χοίρους και κατσίκια

Κοτόπουλα και πάπιες

Μια «βόμβα» βιταμινών και μετάλλων για τον οργανισμό

Αυτές οι τροφές είναι πλούσιες σε πολύτιμα μέταλλα, όπως σίδηρο, μαγνήσιο, σελήνιο και ψευδάργυρο, καθώς και με τις ζωτικής σημασίας λιποδιαλυτές βιταμίνες A, D, E και K.

Σύμφωνα με την Κλινική Παχυσαρκίας του Λονδίνου (London Obesity Clinic), αρκετά από αυτά τα μέταλλα προσφέρουν σημαντικά οφέλη στην υγεία:

Βοηθούν στην πρόληψη της ζημιάς από τις ελεύθερες ρίζες (αντιοξειδωτική δράση).

Προλαμβάνουν την αναιμία (λόγω του σιδήρου).

Θωρακίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα.

Συμβάλλουν στην επούλωση των πληγών.

Αποτελούν μια εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας.

Στην κορυφή των πιο θρεπτικών τροφών

Σε μια λίστα με τις πιο θρεπτικές τροφές για την ανθρώπινη κατανάλωση, τα εντόσθια κατέλαβαν μια από τις πρώτες θέσεις, δίπλα στα σκουροπράσινα φυλλώδη λαχανικά, τα ψάρια, τα δίθυρα κοχύλια (όπως τα στρείδια και οι αψίδες) και τα αυγά.

Φυσικά, επειδή καμία μεμονωμένη τροφή δεν μπορεί να παρέχει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που χρειαζόμαστε, η διατήρηση μιας ποικίλης και ισορροπημένης διατροφής παραμένει το παν για την υγεία μας.

Ποια είναι τα πιο δημοφιλή εντόσθια και γιατί θεωρούνται «βόμβες» θρεπτικών συστατικών;

Τα εντόσθια αποτελούν μέρος της παραδοσιακής κουζίνας πολλών πολιτισμών. Τα είδη που καταναλώνονται πιο συχνά περιλαμβάνουν:

Συκώτι: Χαρακτηρίζεται ως η «διατροφική δύναμη των εντοσθίων» και η «πολυβιταμίνη της φύσης».

Γλώσσα

Καρδιά

Νεφροί

Μυαλό: Θεωρείται εκλεκτός μεζές (ντελικατέσεν) σε πολλούς πολιτισμούς και είναι πλούσια πηγή ωμέγα-3 λιπαρών οξέων.

Γιατί τα εντόσθια είναι τόσο θρεπτικά

Σύμφωνα με επιστημονικό άρθρο του έγκριτου ιστότοπου υγείας Healthline, το οποίο επιμελήθηκε η Kathy W. Warwick (αναγνωρισμένη διαιτολόγος με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας), η θρεπτική αξία των εντοσθίων ξεπερνά σε πολλά σημεία το κλασικό κρέας (μυϊκός ιστός).

Το άρθρο επισημαίνει: «Το διατροφικό προφίλ των εντοσθίων διαφέρει ελαφρώς ανάλογα με το ζώο και το όργανο. Ωστόσο, τα περισσότερα είναι εξαιρετικά θρεπτικά. Στην πραγματικότητα, έχουν μεγαλύτερη πυκνότητα θρεπτικών συστατικών από το κοινό κρέας.

Είναι ιδιαίτερα πλούσια σε:

Βιταμίνες του συμπλέγματος Β, όπως η βιταμίνη B12 και το φυλλικό οξύ.

Μέταλλα και ιχνοστοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου, του μαγνησίου, του σεληνίου και του ψευδαργύρου.

Λιποδιαλυτές βιταμίνες, όπως οι βιταμίνες A, D, E και K.

Επιπλέον, αποτελούν εξαιρετική πηγή ζωικής πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας, καθώς παρέχουν και τα εννέα απαραίτητα αμινοξέα που χρειάζεται ο οργανισμός μας για να λειτουργήσει σωστά».

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εντόσθια δεν είναι τα μόνα που ξεχωρίζουν για την αξία τους. Ένα αναπάντεχο είδος κρέατος βρέθηκε στην κορυφή της λίστας με τις 100 πιο υγιεινές τροφές του πλανήτη, με τους ερευνητές να το χαρακτηρίζουν «πιο θρεπτικό» ακόμα και από ορισμένα φρούτα ή λαχανικά.

Προσοχή στη χοληστερίνη

Παρά τα τεράστια οφέλη τους, πρέπει να έχετε κατά νου ότι τα εντόσθια περιέχουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα χοληστερόλης σε σύγκριση με τα άπαχα κομμάτια κρέατος, ανεξάρτητα από το ζώο προέλευσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Healthline, μια μερίδα 100 γραμμαρίων μαγειρεμένου βόειου μυαλού περιέχει 2.000 mg χοληστερίνης, ενώ τα νεφρά και το συκώτι περιέχουν 716 mg και 381 mg αντίστοιχα.

Για να καταλάβετε τη διαφορά, η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη (DV) για τη χοληστερόλη ανέρχεται σε μόλις 300 mg συνολικά την ημέρα.