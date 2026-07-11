Τροχαίο στον Κηφισό: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό – Δύο οι τραυματίες, δείτε βίντεο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, στο ύψος της γέφυρας Δροσίνη, όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό δύο ατόμων. Η σύγκρουση προκάλεσε την ανατροπή του επιβατικού οχήματος και καθυστερήσεις στην κυκλοφορία μέχρι τον καθαρισμό του οδοστρώματος και την απομάκρυνση των οχημάτων.

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Τροχαίο, Κηφισός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά, όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό.
  • Από το τροχαίο τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.
  • Για αρκετή ώρα παρέμειναν κλειστές δύο λωρίδες κυκλοφορίας, προκαλώντας καθυστερήσεις, ενώ πλέον η κίνηση διεξάγεται κανονικά.

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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, στο ύψος της γέφυρας Δροσίνη.

Με βάση τις πρώτες πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό, με τη σφοδρότητα της σύγκρουσης να προκαλεί την ανατροπή του επιβατικού οχήματος στο οδόστρωμα.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον καθαρισμό του οδοστρώματος.

Για αρκετή ώρα παρέμειναν κλειστές δύο λωρίδες κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να προκληθούν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Πειραιά.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών απομάκρυνσης των οχημάτων και του καθαρισμού του οδοστρώματος, η Τροχαία έδωσε ξανά στην κυκλοφορία το συγκεκριμένο τμήμα του Κηφισού και η κίνηση διεξάγεται πλέον κανονικά.

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