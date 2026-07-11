Σαν σήμερα 11 Ιουλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Ιταλία-Δυτική Γερμανία
Σαν σήμερα, στις 11 Ιουλίου 1982, η Ιταλία κατακτά για τρίτη φορά το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, νικώντας στον τελικό της Μαδρίτης τη Δυτική Γερμανία με 3-1.
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σαν σήμερα το 1988, τρομοκρατική ενέργεια με 9 νεκρούς και 71 τραυματίες, που αποδίδεται στον παλαιστίνιο Αμπού Νιντάλ, σημειώνεται στο ελληνικής ιδιοκτησίας κρουαζιερόπλοιο «City of Poros».
  • Το 1995, οι Σέρβοι της Βοσνίας καταλαμβάνουν τη μουσουλμανική πόλη της Σρεμπρένιτσα και σκοτώνουν 8.000 κατοίκους της, σε ένα γεγονός που έμεινε γνωστό ως η «Σφαγή της Σρεμπρένιτσα».
  • Γεννιέται το 1832 ο Χαρίλαος Τρικούπης, κορυφαίος Έλληνας πολιτικός.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

  • Διεθνής Ημέρα Στοχασμού και Μνήμης για τη Γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα το 1995
  • Ημέρα του Μπαντονεόν
  • Παγκόσμια Ημέρα Αλόγου
  • Παγκόσμια Ημέρα Πληθυσμού

Γεγονότα

  • 1982: Η Ιταλία κατακτά για τρίτη φορά το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, νικώντας στον τελικό της Μαδρίτης τη Δυτική Γερμανία με 3-1.
  • 1988: Τρομοκρατική ενέργεια με 9 νεκρούς και 71 τραυματίες, που αποδίδεται στον παλαιστίνιο Αμπού Νιντάλ, σημειώνεται στο ελληνικής ιδιοκτησίας κρουαζιερόπλοιο «City of Poros», που πλέει στ’ ανοιχτά του Αργοσαρωνικού με 471 επιβάτες.
  • 1995: Οι Σέρβοι της Βοσνίας καταλαμβάνουν τη μουσουλμανική πόλη της Σρεμπρένιτσα και σκοτώνουν 8.000 κατοίκους της. (Η «Σφαγή της Σρεμπρένιτσα»)
  • 2001: Σε συναυλία του Στινγκ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, εμφανίζεται ο Γιώργος Νταλάρας και τραγουδούν μαζί το «Mad About You».
  • 2003: Εντοπίζεται στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης η άγνωστη ωδή του Ανδρέα Κάλβου «Ελπίς Πατρίδος», του πρώτου του ποιήματος που έγραψε στην ελληνική γλώσσα.
  • 2004: Ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής παρευρίσκεται ως μάρτυρας στο γάμο της κόρης του Τούρκου ομολόγου του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εντείνοντας τις προσπάθειες για την προσέγγιση των σχέσεων των δυο χωρών.

Γεννήσεις

  • 1832: Χαρίλαος Τρικούπης, κορυφαίος Έλληνας πολιτικός. (Θαν. 30/3/1896)
  • 1916: Αλεξάντερ Προκόροφ, Ρώσος φυσικός, που εφηύρε την τεχνολογία λέιζερ. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Φυσικής το 1964. (Θαν. 8/1/2002)
  • 1934: Τζόρτζιο Αρμάνι, Ιταλός σχεδιαστής μόδας. (Θαν. 4/9/2025)
  • 1973: Κώστας Κεντέρης, Έλληνας δρομέας και Ολυμπιονίκης

Θάνατοι

  • 969: Όλγα, βασίλισσα των Ρώσων του Κιέβου, η πρώτη Ρωσίδα που μεταστράφηκε στον Χριστιανισμό και ανακηρύχθηκε ισαπόστολος. (Γεν. 890)
  • 1937: Τζορτζ Γκέρσουιν, Αμερικανός συνθέτης, με επιρροές από την τζαζ. («Rhapsody in Blue» ή «Γαλάζια Ραψωδία», όπως είναι γνωστή στα ελληνικά) (Γεν. 26/9/1898)
  • 1941: Άρθουρ Έβανς, Άγγλος αρχαιολόγος, γνωστός για την ανακάλυψη του Ανακτόρου της Κνωσού στην Κρήτη
  • 2023: Μίλαν Κούντερα, Τσέχος μυθιστοριογράφος, δοκιμιογράφος, θεατρικός συγγραφέας και ποιητής, από τους σημαντικότερους λογοτέχνες του ύστερου 20ου αιώνα. («Η Αβάσταχτη Ελαφρότητα του Είναι») (Γεν. 1/4/1929)
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