Σαν σήμερα 11 Ιουλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Στοχασμού και Μνήμης για τη Γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα το 1995

Ημέρα του Μπαντονεόν

Παγκόσμια Ημέρα Αλόγου

Παγκόσμια Ημέρα Πληθυσμού

Γεγονότα

1982: Η Ιταλία κατακτά για τρίτη φορά το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, νικώντας στον τελικό της Μαδρίτης τη Δυτική Γερμανία με 3-1.

Η Ιταλία κατακτά για τρίτη φορά το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, νικώντας στον τελικό της Μαδρίτης τη Δυτική Γερμανία με 3-1. 1988: Τρομοκρατική ενέργεια με 9 νεκρούς και 71 τραυματίες, που αποδίδεται στον παλαιστίνιο Αμπού Νιντάλ, σημειώνεται στο ελληνικής ιδιοκτησίας κρουαζιερόπλοιο «City of Poros», που πλέει στ’ ανοιχτά του Αργοσαρωνικού με 471 επιβάτες.

Τρομοκρατική ενέργεια με 9 νεκρούς και 71 τραυματίες, που αποδίδεται στον παλαιστίνιο Αμπού Νιντάλ, σημειώνεται στο ελληνικής ιδιοκτησίας κρουαζιερόπλοιο «City of Poros», που πλέει στ’ ανοιχτά του Αργοσαρωνικού με 471 επιβάτες. 1995: Οι Σέρβοι της Βοσνίας καταλαμβάνουν τη μουσουλμανική πόλη της Σρεμπρένιτσα και σκοτώνουν 8.000 κατοίκους της. (Η «Σφαγή της Σρεμπρένιτσα»)

Οι Σέρβοι της Βοσνίας καταλαμβάνουν τη μουσουλμανική πόλη της Σρεμπρένιτσα και σκοτώνουν 8.000 κατοίκους της. (Η «Σφαγή της Σρεμπρένιτσα») 2001: Σε συναυλία του Στινγκ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, εμφανίζεται ο Γιώργος Νταλάρας και τραγουδούν μαζί το «Mad About You».

Σε συναυλία του Στινγκ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, εμφανίζεται ο Γιώργος Νταλάρας και τραγουδούν μαζί το «Mad About You». 2003: Εντοπίζεται στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης η άγνωστη ωδή του Ανδρέα Κάλβου «Ελπίς Πατρίδος», του πρώτου του ποιήματος που έγραψε στην ελληνική γλώσσα.

Εντοπίζεται στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης η άγνωστη ωδή του Ανδρέα Κάλβου «Ελπίς Πατρίδος», του πρώτου του ποιήματος που έγραψε στην ελληνική γλώσσα. 2004: Ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής παρευρίσκεται ως μάρτυρας στο γάμο της κόρης του Τούρκου ομολόγου του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εντείνοντας τις προσπάθειες για την προσέγγιση των σχέσεων των δυο χωρών.

Γεννήσεις

1832: Χαρίλαος Τρικούπης, κορυφαίος Έλληνας πολιτικός. (Θαν. 30/3/1896)

Χαρίλαος Τρικούπης, κορυφαίος Έλληνας πολιτικός. (Θαν. 30/3/1896) 1916: Αλεξάντερ Προκόροφ, Ρώσος φυσικός, που εφηύρε την τεχνολογία λέιζερ. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Φυσικής το 1964. (Θαν. 8/1/2002)

Αλεξάντερ Προκόροφ, Ρώσος φυσικός, που εφηύρε την τεχνολογία λέιζερ. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Φυσικής το 1964. (Θαν. 8/1/2002) 1934: Τζόρτζιο Αρμάνι, Ιταλός σχεδιαστής μόδας. (Θαν. 4/9/2025)

Τζόρτζιο Αρμάνι, Ιταλός σχεδιαστής μόδας. (Θαν. 4/9/2025) 1973: Κώστας Κεντέρης, Έλληνας δρομέας και Ολυμπιονίκης

Θάνατοι