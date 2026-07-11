Σαν σήμερα 11 Ιουλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Διεθνής Ημέρα Στοχασμού και Μνήμης για τη Γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα το 1995
- Ημέρα του Μπαντονεόν
- Παγκόσμια Ημέρα Αλόγου
- Παγκόσμια Ημέρα Πληθυσμού
Γεγονότα
- 1982: Η Ιταλία κατακτά για τρίτη φορά το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, νικώντας στον τελικό της Μαδρίτης τη Δυτική Γερμανία με 3-1.
- 1988: Τρομοκρατική ενέργεια με 9 νεκρούς και 71 τραυματίες, που αποδίδεται στον παλαιστίνιο Αμπού Νιντάλ, σημειώνεται στο ελληνικής ιδιοκτησίας κρουαζιερόπλοιο «City of Poros», που πλέει στ’ ανοιχτά του Αργοσαρωνικού με 471 επιβάτες.
- 1995: Οι Σέρβοι της Βοσνίας καταλαμβάνουν τη μουσουλμανική πόλη της Σρεμπρένιτσα και σκοτώνουν 8.000 κατοίκους της. (Η «Σφαγή της Σρεμπρένιτσα»)
- 2001: Σε συναυλία του Στινγκ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, εμφανίζεται ο Γιώργος Νταλάρας και τραγουδούν μαζί το «Mad About You».
- 2003: Εντοπίζεται στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης η άγνωστη ωδή του Ανδρέα Κάλβου «Ελπίς Πατρίδος», του πρώτου του ποιήματος που έγραψε στην ελληνική γλώσσα.
- 2004: Ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής παρευρίσκεται ως μάρτυρας στο γάμο της κόρης του Τούρκου ομολόγου του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εντείνοντας τις προσπάθειες για την προσέγγιση των σχέσεων των δυο χωρών.
Γεννήσεις
- 1832: Χαρίλαος Τρικούπης, κορυφαίος Έλληνας πολιτικός. (Θαν. 30/3/1896)
- 1916: Αλεξάντερ Προκόροφ, Ρώσος φυσικός, που εφηύρε την τεχνολογία λέιζερ. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Φυσικής το 1964. (Θαν. 8/1/2002)
- 1934: Τζόρτζιο Αρμάνι, Ιταλός σχεδιαστής μόδας. (Θαν. 4/9/2025)
- 1973: Κώστας Κεντέρης, Έλληνας δρομέας και Ολυμπιονίκης
Θάνατοι
- 969: Όλγα, βασίλισσα των Ρώσων του Κιέβου, η πρώτη Ρωσίδα που μεταστράφηκε στον Χριστιανισμό και ανακηρύχθηκε ισαπόστολος. (Γεν. 890)
- 1937: Τζορτζ Γκέρσουιν, Αμερικανός συνθέτης, με επιρροές από την τζαζ. («Rhapsody in Blue» ή «Γαλάζια Ραψωδία», όπως είναι γνωστή στα ελληνικά) (Γεν. 26/9/1898)
- 1941: Άρθουρ Έβανς, Άγγλος αρχαιολόγος, γνωστός για την ανακάλυψη του Ανακτόρου της Κνωσού στην Κρήτη
- 2023: Μίλαν Κούντερα, Τσέχος μυθιστοριογράφος, δοκιμιογράφος, θεατρικός συγγραφέας και ποιητής, από τους σημαντικότερους λογοτέχνες του ύστερου 20ου αιώνα. («Η Αβάσταχτη Ελαφρότητα του Είναι») (Γεν. 1/4/1929)