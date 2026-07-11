Χανιά: Ψεύτικος έρανος από απατεώνες στο όνομα του Ερυθρού Σταυρού

Απατεώνες χρησιμοποιούν το όνομα του Ερυθρού Σταυρού για να πραγματοποιήσουν ψεύτικο έρανο στα Χανιά, μέσω της εφαρμογής WhatsApp. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) διευκρινίζει ότι ουδεμία σχετική δράση ή έρανος πραγματοποιείται στην περιοχή και καλεί τους πολίτες να ενημερώσουν άμεσα σε περίπτωση εντοπισμού παρόμοιων περιστατικών, παρέχοντας συγκεκριμένα τηλέφωνα επικοινωνίας

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Κοινωνία

Γάζα, Ερυθρός Σταυρός
πηγή: Omar AL-QATTAA / AFP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Απατεώνες χρησιμοποιούν το όνομα του Ερυθρού Σταυρού για να πραγματοποιήσουν έρανο στα Χανιά, μέσω της εφαρμογής WhatsApp.
  • Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) διευκρινίζει ότι «ουδεμία σχετική δράση ή έρανος πραγματοποιείται στα Χανιά».
  • Ο Ε.Ε.Σ. καλεί τους πολίτες να ενημερώσουν άμεσα αν εντοπίσουν παρόμοια περιστατικά, στα τηλέφωνα 28210 52550 και 28210 43321, ώστε να προβεί στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Απατεώνες χρησιμοποιούν το όνομα του Ερυθρού Σταυρού για να πραγματοποιήσουν έρανο στα Χανιά, μέσω της εφαρμογής WhatsApp.

Σε ανακοίνωσή του ο Ερυθρός Σταυρός αναφέρει ότι «ουδεμία σχετική δράση ή έρανος πραγματοποιείται στα Χανιά» και καλεί τους πολίτες να ενημερώσουν άμεσα αν εντοπίσουν παρόμοια περιστατικά.

Η ανακοίνωση του Ερυθρού Σταυρού:

«Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) ενημερώνει ότι έχει περιέλθει σε γνώση του η διενέργεια δήθεν εράνου υπέρ του Περιφερειακού Τμήματος Χανίων του Ε.Ε.Σ., μέσω μηνυμάτων στην εφαρμογή WhatsApp, από άτομα που επικαλούνται παράνομα το όνομά του.

Ο Ε.Ε.Σ. διευκρινίζει ότι ουδεμία σχετική δράση ή έρανος πραγματοποιείται στα Χανιά και καλεί τους πολίτες που θα εντοπίσουν παρόμοια περιστατικά να ενημερώσουν άμεσα τον Ε.Ε.Σ., στα τηλέφωνα: 28210 52550 και 28210 43321, ώστε να προβεί στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες».

 

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