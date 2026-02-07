Το «πιο υγιεινό κρέας» που μπήκε στη λίστα με τις 100 κορυφαίες τροφές – Περιέχει πολύτιμες βιταμίνες και καλά λιπαρά

Όλοι γνωρίζουμε ότι τα φρούτα και τα λαχανικά ξεχωρίζουν για τα οφέλη τους στην υγεία. Ωστόσο, υπάρχει ένα ζωικό προϊόν που θεωρείται πιο θρεπτικό από πολλές «πράσινες» τροφές. Το συγκεκριμένο «κρέας» κατέλαβε την όγδοη θέση στη λίστα με τις 100 πιο υγιεινές τροφές παγκοσμίως, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 73 στα 100. Με αυτή την επίδοση, ξεπέρασε τροφές όπως ο αρακάς, οι ντομάτες, τα πορτοκάλια και η γλυκοπατάτα.

Το χοιρινό λίπος στην κορυφή της διατροφικής πυραμίδας

Σύμφωνα με το BBC Future, το χοιρινό λίπος αποτελεί πλούσια πηγή βιταμινών του συμπλέγματος Β και μετάλλων. Επιπλέον, είναι πιο ακόρεστο και υγιεινό σε σύγκριση με το λίπος του αρνιού ή του βοδινού.

Το λαρδί (ζωϊκό λίπος) περιέχει μονοακόρεστα λιπαρά, όπως το ελαϊκό οξύ —το οποίο βρίσκεται και στο ελαιόλαδο— και είναι ευεργετικό για την υγεία της καρδιάς. Περιέχει επίσης κορεσμένα λιπαρά, τα οποία όμως σε μέτριες ποσότητες δεν βλάπτουν τον οργανισμό.

Το χοιρινό λίπος ελευθέρας βοσκής τείνει να είναι ακόμα πιο υγιεινό λόγω της υψηλότερης περιεκτικότητάς του σε θρεπτικά συστατικά. Επομένως, δεν χρειάζεται να νιώθετε πάντα τύψεις όταν το καταναλώνετε, αρκεί να υπάρχει μέτρο.

Τι άλλο περιλαμβάνει η λίστα με τις πιο υγιεινές τροφές

Είναι αξιοσημείωτο ότι κανένα άλλο ζωικό λίπος ή κρέας δεν κατάφερε να μπει στη λίστα. Αντιθέτως, αρκετά ψάρια κατέλαβαν υψηλές θέσεις. Το κοκκινόψαρο (Ocean Perch) αναδείχθηκε ως το πιο υγιεινό ψάρι, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στη γενική κατάταξη με εντυπωσιακή βαθμολογία 89 στα 100.

Η διατροφική αξία του κοκκινόψαρου: Μια υπερτροφή του βυθού

Σύμφωνα με το Facts.net, τα 100 γρ. αυτού του ψαριού περιέχουν μόλις 79 θερμίδες, ενώ προσφέρουν περίπου 20 γραμμάρια πρωτεΐνης. Το κοκκινόψαρο (γνωστό και ως rockfish), ζει σε βαθιά νερά και χαρακτηρίζεται από τη χαμηλή του περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά.

Ωστόσο, τα οφέλη του δεν σταματούν εκεί. Το συγκεκριμένο ψάρι είναι επίσης φημισμένο για:

Βιταμίνη B12 : Απαραίτητη για την υγεία του νευρικού συστήματος και την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων.

: Απαραίτητη για την υγεία του νευρικού συστήματος και την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων. Βιταμίνη D : Συμβάλλει στην απορρόφηση του ασβεστίου και την υγεία των οστών.

: Συμβάλλει στην απορρόφηση του ασβεστίου και την υγεία των οστών. Σελήνιο : Ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό.

: Ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό. Φώσφορος: Ενισχύει τα υγιή οστά και τον μεταβολισμό της ενέργειας.

Οι 20 πιο υγιεινές τροφές στον κόσμο

Αν ψάχνετε τις κορυφαίες επιλογές για μια ισορροπημένη διατροφή, αυτή είναι η λίστα με τις πιο θρεπτικές τροφές: