Τραγωδία στη Λ. Κηφισίας: Νεκρός αναβάτης μηχανής έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με αυτοκίνητο – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (15/11) στη λεωφόρο Κηφισίας, στη συμβολή της με τη λεωφόρο Πεντέλης, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του enikos.gr, ο οδηγός του αυτοκινήτου παραβίασε ερυθρό σηματοδότη της λεωφόρου Κηφισίας, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη μοτοσικλέτα και να τραυματιστεί θανάσιμα ο αναβάτης της.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, η μοτοσικλέτα καταστράφηκε, ενώ το αυτοκίνητο υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές. Κατά την πρόσκρουση έσπασε και τμήμα του κρασπέδου.

Το τροχαίο έχει προκαλέσει σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισίας. Πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω της λεωφόρου Πεντέλης, ενώ στο ρεύμα καθόδου τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.