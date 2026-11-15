«Εμπρηστική» ρητορική Κιλιτσντάρογλου: Θα μπορούσε να ξεσπάσει πόλεμος με την Ελλάδα λόγω της στρατικοποίησης των νησιών

Νέες προκλητικές δηλώσεις για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το ενδεχόμενο πολεμικής σύγκρουσης με την Ελλάδα έκανε ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, βάζοντας στο στόχαστρο τη στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών του Αιγαίου και την παρουσία αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Αλεξανδρούπολη.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον διευθυντή σύνταξης του Πρακτορείου Millet Σινάν Μπουρχάν, από το Κοτζαέλι της Τουρκίας, ο Κιλιτσντάρογλου, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο πολέμου με την Ελλάδα κάνοντας αναφορά στον εξοπλισμό των ελληνικών νησιών του Αιγαίου και την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Αλεξανδρούπολη.

«Θα μπορούσε να ξεσπάσει πόλεμος με την Ελλάδα λόγω της στρατικοποίησης των νησιών»

Σε ερώτηση για το αν και πότε θα διεξαχθούν πρόωρες εκλογές στη χώρα, ο Κιλιτσντάρογλου απάντησε ότι «δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν θα τις κάνουν έναν μήνα νωρίτερα ή στην ώρα τους. Υπό τις σημερινές συνθήκες, έτσι έχουν τα πράγματα. Αύριο μπορεί να αλλάξουν οι συνθήκες. Δεν ξέρω, μπορεί να ξεσπάσει ένας πόλεμος, ή μπορεί να συμβούν άλλα πράγματα. Οπότε, πού υπάρχει η μεγαλύτερη πιθανότητα; Η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι, λοιπόν, με την Ελλάδα, η στρατικοποίηση των νησιών».

Απαντώντας σε συμπληρωματική ερώτηση, για το αν είναι ορατό ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο πρόεδρος του CHP, ανέφερε ότι «κανονικά, ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν φαίνεται πραγματικά πιθανό. Αλλά αν ήταν ο Ετσεβίτ, θα υπήρχε τέτοιο ενδεχόμενο. Θα υπήρχε. Διότι, φίλε μου, δεν τηρείς τη διεθνή συνθήκη. Με συγχωρείτε. “Εκκένωσέ τα μέχρι αυτή την ημερομηνία, διαφορετικά θα έρθω εγώ να τα εκκενώσω”. Αυτό είναι όλο. Κανείς δεν μπορεί να αγνοεί την Τουρκία σε τέτοιο βαθμό, δεν μπορεί. Θα εξοπλίζεσαι στο Αιγαίο, θα πηγαίνουν εκεί οι διοικητές και θα κάνουν επίδειξη κι εσύ θα κάθεσαι από εδώ και θα παρακολουθείς;

Πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο αυτές τις περιοχές. Γιατί ήρθαν και εγκαταστάθηκαν οι Αμερικανοί στην Αλεξανδρούπολη; Αυτά πρέπει να παρακολουθούνται και να εξετάζονται. Αφορά τα Στενά ή πρόκειται για κάτι άλλο; Αναζητούν εναλλακτικές διαδρομές; Υπάρχει προσπάθεια αποδυνάμωσης της ισχύος της Τουρκίας; Πρέπει να τα σκεφτεί κανείς.

Αλλά, κοιτάξτε, εμείς ως αντιπολίτευση, ως CHP, τα σκεφτόμαστε αυτά. Γιατί εμείς θεωρούμε το CHP κόμμα που ίδρυσε το κράτος. Ακόμη και όταν δεν βρίσκεται στην εξουσία, το βλέπουμε ως ένα κόμμα που καθοδηγεί το κράτος. Λέμε αυτό που είναι σωστό. Βέβαια, όπως είναι γνωστό, “όποιον λέει την αλήθεια τον διώχνουν από εννιά χωριά” (σ.σ. έκφραση που σημαίνει ότι αυτός που λέει δυσάρεστες αλήθειες είναι ανεπιθύμητος). Η ιστορία του CHP κάπως έτσι είναι ούτως ή άλλως. Είναι ένα κόμμα που το έχουν διώξει από εννιά χωριά, αλλά συνεχίζει να υπάρχει.

Και όλοι αναρωτιούνται. Εννοώ ότι όλοι λένε κάτι, αλλά μετά ρωτούν: “Μια στιγμή, ας δούμε τι θα πει το CHP”. Το περιμένουν με ενδιαφέρον. Επειδή υπάρχει μια συσσωρευμένη πνευματική παρακαταθήκη, υπάρχει μια ιστορική κουλτούρα. Εξετάζει τα γεγονότα μέσα από αυτή την κουλτούρα, τα αναλύει και βλέπει τι είναι τι. Αν το εξετάσετε, το CHP είναι επίσης το κόμμα που άφησε το μεγαλύτερο αποτύπωμα στον μετασχηματισμό της Τουρκίας.»

Συνεχίζοντας ο Κιλιτσντάρογλου δήλωσε: «Από αυτή την άποψη, μέσα σε αυτή τη μεταβαλλόμενη παγκόσμια τάξη, η Τουρκία μπορεί να γίνει μια χώρα με πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα, κάποια στιγμή ο Ερντογάν ήρθε σε σύγκρουση με την Αίγυπτο. Ήταν λάθος. Η Αίγυπτος είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της περιοχής. Έχουμε και συγγενικούς δεσμούς με την Αίγυπτο. Γιατί να ερχόμαστε σε σύγκρουση με την Αίγυπτο; Η Αίγυπτος είναι το μοναδικό κράτος σε εκείνη την περιοχή του οποίου ο λόγος έχει βαρύτητα. Μια Αίγυπτος με βαθιές ιστορικές ρίζες.

Τώρα οι σχέσεις μας αρχίζουν να βελτιώνονται. Έχει αναφέρει «Θα έρθω στη Συμφωνία της Μέκκας, θα συμμετάσχω» και φυσικά πρέπει να συμμετάσχει. Σχετικά με το Πακιστάν, η φιλία μας είναι μακρόχρονη, ιστορική φιλία. Έχουμε μια παλιά φιλία με το Πακιστάν, η οποία ανάγεται στον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας.»