Κολομβία: Τουλάχιστον 6 νεκροί και 11 τραυματίες από ανατροπή λεωφορείου – Αποκοιμήθηκε στο τιμόνι ο οδηγός

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη νοτιοδυτική Κολομβία, όταν υπεραστικό λεωφορείο με προορισμό την Μπογκοτά ανετράπη στον αυτοκινητόδρομο Γκαρζόν-Νέιβα στην περιοχή Ουίλα. Σύμφωνα με την αστυνομία, τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 11 τραυματίστηκαν. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας το ενδεχόμενο ο οδηγός να αποκοιμήθηκε στιγμιαία στο τιμόνι.

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Διεθνή Νέα

Κολομβία τροχαίο λεωφορείο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη νοτιοδυτική Κολομβία, όταν υπεραστικό λεωφορείο προς την Μπογκοτά ανετράπη σε αυτοκινητόδρομο. Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 11 τραυματίστηκαν.
  • Όπως αναφέρεται στην έκθεση της αστυνομίας, οι αρχές εκτιμούν ότι ο οδηγός ενδέχεται να υπέστη ένα επεισόδιο «μικροΰπνου» – να αποκοιμήθηκε δηλαδή για λίγα δευτερόλεπτα στο τιμόνι.
  • Ο συνταγματάρχης Έντουιν Κορέα, διευθυντής του τμήματος τροχαίας και μεταφορών της αστυνομίας, υπογράμμισε ότι οι οδηγοί οφείλουν να διασφαλίζουν πως έχουν λάβει «επαρκή ξεκούραση πριν ξεκινήσουν ένα ταξίδι».

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Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη νοτιοδυτική Κολομβία, όταν υπεραστικό λεωφορείο που εκτελούσε δρομολόγιο προς την πρωτεύουσα Μπογκοτά ανετράπη σε αυτοκινητόδρομο.

Όπως μεταδίδει το Associated Press, που επικαλείται την Εθνική Αστυνομία της χώρας, τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 11 τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με αστυνομική έκθεση που περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου, ο οδηγός ενδέχεται να αποκοιμήθηκε στιγμιαία στο τιμόνι, προκαλώντας το δυστύχημα.

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν διασώστες να προσφέρουν βοήθεια σε τραυματισμένους επιβάτες και ανθρώπους να κλαίνε δίπλα στο αναποδογυρισμένο όχημα, στον αυτοκινητόδρομο Γκαρζόν-Νέιβα.


Το λεωφορείο, το οποίο είχε προορισμό την πρωτεύουσα Μπογκοτά, απομακρύνθηκε αργότερα από το οδόστρωμα και η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.

Έρευνες των αρχών

Όπως αναφέρεται στην έκθεση της αστυνομίας, οι αρχές εξακολουθούν να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ανετράπη το λεωφορείο στην περιοχή Ουίλα, ωστόσο εκτιμούν ότι ο οδηγός ενδέχεται να υπέστη ένα επεισόδιο «μικροΰπνου» – να αποκοιμήθηκε δηλαδή για λίγα δευτερόλεπτα.


Ο συνταγματάρχης Έντουιν Κορέα, διευθυντής του τμήματος τροχαίας και μεταφορών της αστυνομίας, υπογράμμισε στην έκθεση ότι οι οδηγοί οφείλουν να διασφαλίζουν πως έχουν λάβει «επαρκή ξεκούραση πριν ξεκινήσουν ένα ταξίδι».

Οι αρχές δεν προχώρησαν αμέσως στην ταυτοποίηση των θυμάτων.

Σημειώνεται ότι το μοιραίο λεωφορείο είχε αναχωρήσει από την κοινότητα Σαν Βισέντε, στην περιοχή Κακετά της Κολομβίας.

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