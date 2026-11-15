Κολομβία: Τουλάχιστον 6 νεκροί και 11 τραυματίες από ανατροπή λεωφορείου – Αποκοιμήθηκε στο τιμόνι ο οδηγός

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη νοτιοδυτική Κολομβία, όταν υπεραστικό λεωφορείο που εκτελούσε δρομολόγιο προς την πρωτεύουσα Μπογκοτά ανετράπη σε αυτοκινητόδρομο.

Όπως μεταδίδει το Associated Press, που επικαλείται την Εθνική Αστυνομία της χώρας, τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 11 τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με αστυνομική έκθεση που περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου, ο οδηγός ενδέχεται να αποκοιμήθηκε στιγμιαία στο τιμόνι, προκαλώντας το δυστύχημα.

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν διασώστες να προσφέρουν βοήθεια σε τραυματισμένους επιβάτες και ανθρώπους να κλαίνε δίπλα στο αναποδογυρισμένο όχημα, στον αυτοκινητόδρομο Γκαρζόν-Νέιβα.

#Accidente | Al menos ocho muertos y 20 heridos dejó el volcamiento de un bus de servicio público que transitaba durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre por las carreteras del Huila, en la vía Garzón-Neiva.

De acuerdo con la información preliminar, el accidente habría ocurrido alrededor de la 1:00 a. m., a la altura del kilómetro 6+500 de la Ruta 45, cerca del peaje Los Cauchos. Al menos ocho personas murieron, entre ellas dos menores de edad.

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Hasta el momento, se sabe que entre las personas heridas fueron identificados los militares Larios Sarmiento y Misael Mesa, así como el cantante Darlinson Quinto DQ y el abogado Frank Ramírez Sáenz.

El vehículo, con número interno 20400, estaría afiliado a la empresa CootransCaquetá y cubría la ruta Caguán-Bogotá. Organismos de socorro llegaron al lugar del accidente para atender a los heridos y trasladar los cuerpos de las personas fallecidas a Medicina Legal, donde se iniciará el proceso de identificación.

📸 @Melquisedec70

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— El Colombiano (@elcolombiano) November 14, 2026