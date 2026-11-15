Βίντεο-ντροπή: Μεθυσμένοι τουρίστες έκλεψαν και κατέστρεψαν χρυσό άγαλμα του Ιησού στη Λιθουανία – «Δόξα τω Θεώ!»

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Κύμα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στη Λιθουανία το βίντεο από κάμερες ασφαλείας που δείχνει δύο τουρίστες, που εκτιμάται ότι είναι Βρετανοί, να κλέβουν και να καταστρέφουν ολοσχερώς ένα επίχρυσο άγαλμα του Ιησού από ιστορική εκκλησία του Βίλνιους.

Κλοπή και η καταστροφή

Δύο τουρίστες καταγράφηκαν σε βίντεο να παίζουν με ένα άγαλμα του Ιησού που είχε κλαπεί από εκκλησία αιώνων, προτού το σπάσουν σε χίλια κομμάτια, όπως μεταδίδει η εφημερίδα The Sun.

Υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος ασφαλείας στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, το Βίλνιους, δείχνει έναν εμφανώς μεθυσμένο άνδρα να κουβαλάει μια επιχρυσωμένη φιγούρα του Χριστού, την ώρα που ο φίλος του κάθεται σε κοντινό παγκάκι και καταγράφει το σκηνικό με το κινητό του.

Moment drunken British tourists steal statue of Christ before smashing it on ground and running away https://t.co/QVEyDIC5GT — Daily Mail (@DailyMail) November 14, 2026



«Στις 11 Νοεμβρίου, γύρω στις 9 μ.μ., στο Βίλνιους, στην οδό Dominikonų, από την εσωτερική αυλή της εκκλησίας, άγνωστος έσπασε μια χρυσή γλυπτή παράσταση του Ιησού που κρεμόταν σε ξύλινο σταυρό», ανέφερε η τοπική αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

«Η ζημιά εκτιμάται», πρόσθεσε η ίδια ανακοίνωση.

Οι αρχές πιστεύουν ότι οι δύο άνδρες είναι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, αν και η εθνικότητά τους δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, σύμφωνα με τη Sun.

Το βίντεο και οι ατάκες των δραστών

Στα πλάνα, ένας άνδρας κάθεται σε ένα παγκάκι προτού ο μεθυσμένος φίλος του εμφανιστεί στο πλάι κρατώντας το χρυσό άγαλμα του Ιησού — το οποίο φέρεται να είχε αρπαχτεί από εκκλησία του 15ου αιώνα.

Το άτομο στο παγκάκι αρχίζει να καταγράφει και, δευτερόλεπτα αργότερα, τα χέρια του αγάλματος σπάνε στα χέρια του δράστη, στέλνοντας το κεφάλι, τον κορμό και τα άκρα στο έδαφος και διαλύοντας το ιερό αντικείμενο σε κομμάτια.

Shocking moment ‘drunk Brit tourist’ carries stolen Jesus statue before smashing it The idol was taken from the Shrine of Divine Mercy church in the Old Town of Vilnius, Lithuania’s capital. Police launched a probe into the appalling ordeal. https://t.co/8vLpmEUONI — The Sun (@TheSun) November 14, 2026



Καθώς ο άνδρας, ο οποίος φορούσε κασκόλ, σήκωνε ψηλά τη φιγούρα, ακούστηκε να λέει ψελλίζοντας με βόρεια βρετανική προφορά: «Άκου… άκου… δόξα τω Θεώ!».

Αφότου έριξε το γλυπτό στο έδαφος, ο ύποπτος κοίταξε τον φίλο του στο παγκάκι και είπε: «Ω, Θεέ μου, δεν το κάναμε αυτό», προτού οι δυο τους τρέξουν σε έναν στενό δρόμο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αποτρόπαιη πράξη πιστεύεται ότι καταγράφηκε από κάμερα εξωτερικού χώρου σε κοντινό κατάστημα.

Σημειώνεται ότι η εκκλησία Shrine of Divine Mercy, από την οποία εκλάπη το άγαλμα, φιλοξενεί τον περίφημο πίνακα «Θεία Ελεημοσύνη» του 1934.