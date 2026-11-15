Δημοσκοπήσεις στη Γαλλία: Ακλόνητο φαβορί για την προεδρία η Μαρίν Λεπέν – Στο 4% ο θρύλος του τζούντο, Τεντί Ρινέρ

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Ως αδιαμφισβήτητο φαβορί για την προεδρία της Γαλλίας αναδεικνύεται η Μαρίν Λεπέν, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, ενώ την ίδια στιγμή η είσοδος του θρύλου του τζούντο, Τεντί Ρινέρ, στον πολιτικό στίβο φέρνει νέα δεδομένα στον χώρο της αντιπολίτευσης.

Παρά το γεγονός ότι η υποψήφια του «Εθνικού Συναγερμού» (RN), Μαρίν Λεπέν, προηγείται στην κούρσα εδώ και αρκετές εβδομάδες, η προοπτική μιας προκριματικής αναμέτρησης στη δεξιά και το κέντρο, ανακατεύουν την τράπουλα στα χαμηλότερα στρώματα της κούρσας.

Το Σάββατο, τα δίκτυα BFMTV και η εφημερίδα La Tribune Dimanche αποκάλυψαν τα αποτελέσματα μιας έρευνας που διεξήγαγε το ινστιτούτο Elabe.

Η έρευνα βασίστηκε σε δείγμα 1.500 ατόμων, αντιπροσωπευτικό των κατοίκων της ηπειρωτικής Γαλλίας ηλικίας 18 ετών και άνω, εκ των οποίων 1.391 ήταν εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι. Η δημοσκόπηση, στην οποία παρουσιάστηκαν έξι διαφορετικά σενάρια με τη συμμετοχή έως και 14 υποψηφίων, διεξήχθη διαδικτυακά από τις 12 έως τις 13 Νοεμβρίου 2026

Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι η Μαρίν Λεπέν συνεχίζει να προηγείται σταθερά στις δημοσκοπήσεις, όπως συμβαίνει εδώ και αρκετές εβδομάδες. Το ποσοστό της κυμαίνεται στο καλύτερο σενάριο στο 33% και στο χειρότερο στο 31%.

Το προβάδισμά της έναντι των ανταγωνιστών της είναι σημαντικό, σύμφωνα με τη μελέτη.

Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, υποψήφιος της «Ανυπότακτης Γαλλίας» (LFI), φτάνει το πολύ στο 18,5% εάν η Μαρίν Τοντελιέ, επικεφαλής των Πρασίνων, και ο Φρανσουά Ρουφέν (πρώην μέλος της LFI) αποφασίσουν να μην είναι υποψήφιοι.

Ο πρώην βουλευτής, πάντως, δεν θα πέσει κάτω από το 17%.

Ο Ραφαέλ Γκλικσμάν, νικητής των προκριματικών εκλογών του «Σοσιαλιστικού Κόμματος» (PS), συγκεντρώνει προς το παρόν ποσοστό 14%. Το ποσοστό αυτό θα πέσει στο 10,5% εάν η Μαρίν Τοντελιέ, η Νατάσα Πολόνι και ο νεοφερμένος Τεντί Ρινέρ παραμείνουν στην κούρσα.

Οι ισορροπίες στη Δεξιά και το «φαινόμενο» Ντισνάρ

Ο Εντουάρ Φιλίπ, ο οποίος δοκιμάστηκε σε τέσσερα από τα έξι σενάρια, βλέπει τα ποσοστά αποδοχής του να κυμαίνονται μεταξύ 9,5% και 15%, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων από τον πολιτικό του χώρο.

Αυτή τη στιγμή είναι το ισχυρότερο χαρτί της δεξιάς και του κέντρου στις δημοσκοπήσεις. Όσο ισχύει αυτό, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τον δήμαρχο της Χάβρης να συμμετέχει στις προκριματικές εκλογές που πρότεινε ο Γκαμπριέλ Ατάλ προκειμένου να υπάρξει επιλογή μεταξύ αυτών των δύο στρατοπέδων.

Ο πρώην υπουργός Παιδείας, από την πλευρά του, δεν συγκεντρώνει περισσότερο από 10% σε κανένα σενάριο, ενώ στο χειρότερο πέφτει στο 5,5%.

Για να πετύχει κάτι καλύτερο, πρέπει να απουσιάζουν ο Εντουάρ Φιλίπ και ο Νταβίντ Λινάρ από την κούρσα. Ο δήμαρχος των Καννών, Λινάρ, μάλιστα, κερδίζει έδαφος. Πλέον κινείται μεταξύ 8% και 10%, γεγονός που ίσως αποτελεί ένδειξη ότι «κάτι συμβαίνει».

Σε ανάλογο μήκος κύματος, ο Μπρουνό Ρεταγιό μπορεί ελπίζει να φτάσει το πολύ στο 9%, μόνο εάν αποσυρθεί ο Νταβίντ Λισνάρ, ενώ θα μπορούσε να καταποντιστεί στο 4% σε δύο από τα σενάρια που παρουσιάστηκαν στους ερωτηθέντες.

«Τι θα συνέβαινε άραγε εάν η Κριστίν Λαγκάρντ ή ο Μπρουνό Λε Μερ προσέθεταν τα ονόματά τους στη μακρά λίστα των υποψηφίων;», αναρωτιέται η Le Parisien.

Η είσοδος του Τεντί Ρινέρ και τα σενάρια του δεύτερου γύρου

Έχοντας μεταπηδήσει από τα τατάμι του τζούντο στον πολιτικό στίβο, ο Τεντί Ρινέρ δοκιμάζεται για πρώτη φορά στην πολιτική.

Ο πολυολυπιονίκης, ο οποίος χαίρει ευρείας αναγνωρισιμότητας από το κοινό, προβλέπεται ότι θα συγκεντρώσει τις ψήφους του 4% του γαλλικού εκλογικού σώματος. Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο από εκείνο της Μαρίν Τοντελιέ και του Φρανσουά Ρουφέν, οι οποίοι δεν έχουν ξεπεράσει ποτέ το 3,5% και το 3% αντίστοιχα.

Ωστόσο, σε τέσσερα από τα έξι σενάρια, ο Ερίκ Ζεμούρ τα πηγαίνει εξίσου καλά ή ακόμη καλύτερα (4,5%) από τον τζουντόκα, ο οποίος το Σάββατο χαρακτήρισε τα συγχαρητήρια του Εμανουέλ Μακρόν ως «δηλητηριώδες φιλί».

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, η Μαρίν Λεπέν είναι βέβαιο ότι θα κερδίσει την προεδρία ανεξάρτητα από το ποιος θα είναι ο αντίπαλός της στον δεύτερο γύρο.

Ένας γύρος μπαράζ απέναντι στον Ραφαέλ Γκλικσμάν ή τον Εντουάρ Φιλίπ θα της χάριζε μια σχετικά άνετη νίκη (55%-45%), η οποία θα ήταν ακόμη πιο αποφασιστική (68,5%-31,5%) εάν αντιμετώπιζε τον Ζαν-Λικ Μελανσόν.