Εγκώμια Τραμπ για Λεπέν: «Είναι η συντηρητική φωνή στη Γαλλία – Της έχουν φερθεί άσχημα»

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Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη Μαρίν Λεπέν «συντηρητική φωνή» στη Γαλλία, με φόντο τις ταραχές που συγκλονίζουν τη χώρα, χωρίς ωστόσο να δηλώσει ανοιχτά εάν προτίθεται να στηρίξει την υποψήφια της γαλλικής ακροδεξιάς ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επικαλεστεί τις τελευταίες ημέρες τα επεισόδια και τις λεηλασίες στη Γαλλία, εντείνοντας την αντιμεταναστευτική ρητορική του ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Οι Ρεπουμπλικάνοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα στις τοποθετήσεις του.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) εάν θα στήριζε τη Μαρίν Λεπέν, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν τη γνωρίζω, δεν την έχω συναντήσει, αλλά νομίζω ότι της έχουν φερθεί άσχημα».

Η δήλωση του Αμερικανού προέδρου συνιστά δημόσια τοποθέτηση υπέρ της πολιτικής φυσιογνωμίας της Λεπέν, χωρίς να ισοδυναμεί με ρητή δέσμευση υποστήριξής της στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027.

Τον Μάρτιο του 2025 η Μαρίν Λεπέν καταδικάστηκε σε πενταετή στέρηση του δικαιώματος ανάληψης δημόσιου αξιώματος για υπεξαίρεση δημόσιων πόρων. Ωστόσο, σε δεύτερο βαθμό καταδικάστηκε σε 45 μήνες στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, εκ των οποίων οι 30 με αναστολή, γεγονός που της επέτρεψε να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, θεωρείται ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί.

«Ύστερα από όλα αυτά, (σ.σ. τις ταραχές), αυτή είναι ξεκάθαρα… αυτή είναι η συντηρητική φωνή» στη Γαλλία, είπε ο Τραμπ για την Λεπέν.

Σε προεκλογική συγκέντρωση τη Δευτέρα στο Κάνσας, ο Τραμπ έκανε μακροσκελή αναφορά στη Γαλλία, λέγοντας πως «δέχεται επίθεση, λεηλατείται και πυρπολείται από μετανάστες, τζιχαντιστές και κομμουνιστές». «Η Ευρώπη πρέπει να κλείσει τα σύνορά της και να διώξει τους ανθρώπους που μισούν τις χώρες της. Και να τους διώξει γρήγορα, προτού να είναι πολύ αργά», είχε γράψει νωρίτερα στην πλατφόρμα Truth Social.