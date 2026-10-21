Ρούμπιο: «Εξαιρετικά δύσκολη» μια συμφωνία με το Ιράν – Συνεχίζεται η οικονομική πίεση από τις ΗΠΑ

Τη δυσκολία επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να ασκεί οικονομική πίεση στην Τεχεράνη έως ότου σταματήσει τις επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.
Σε δηλώσεις του στο CNBC, ο Ρούμπιο ανέφερε ότι η διέλευση πλοίων που μεταφέρουν πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ βρίσκεται σε επίπεδα άνω του 80% σε σύγκριση με εκείνα που καταγράφονταν πριν από τον πόλεμο, κάτι που το Ιράν έχει επανειλημμένα αρνηθεί.
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ανησυχία του για τις ιρανικές επιθέσεις στηστρατγικής σημασίας θαλάσσια οδό και τόνισε ότι η Τεχεράνη πρέπει να βάλει τέλος στους βομβαρδισμούς.
⚡️🇺🇸🇮🇷 — Marco Rubio United States Secretary of State:
“Well, it’s tough to make a deal with the Iranian regime, unfortunately. They don’t know how to make a deal and they’re controlled by radical Shia clerics—and I don’t mean Shia clerics, I mean radical Shia clerics who are driven by theology, very difficult to make a deal with them.
Um, the straits are, if you look at on any given.”
— MaxOsint Intel (@maxosintintel) October 20, 2026