Ρούμπιο: «Εξαιρετικά δύσκολη» μια συμφωνία με το Ιράν – Συνεχίζεται η οικονομική πίεση από τις ΗΠΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, υπογράμμισε τη δυσκολία επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει την οικονομική πίεση έως ότου σταματήσουν οι επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Επιπλέον, σημείωσε ότι η διέλευση πετρελαιοφόρων παραμένει σε επίπεδα άνω του 80% σε σύγκριση με την προπολεμική περίοδο, ισχυρισμό τον οποίο η Τεχεράνη αρνείται, ζητώντας παράλληλα τον τερματισμό των βομβαρδισμών.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Ρούμπιο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τη δυσκολία επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να ασκεί οικονομική πίεση στην Τεχεράνη έως ότου σταματήσει τις επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.
  • Σε δηλώσεις του στο CNBC, ανέφερε ότι η διέλευση πλοίων που μεταφέρουν πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ βρίσκεται σε επίπεδα άνω του 80% σε σύγκριση με εκείνα που καταγράφονταν πριν από τον πόλεμο, ισχυρισμό που το Ιράν αρνείται.
  • Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ανησυχία του για τις ιρανικές επιθέσεις στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό και τόνισε ότι η Τεχεράνη πρέπει να βάλει τέλος στους βομβαρδισμούς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τη δυσκολία επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να ασκεί οικονομική πίεση στην Τεχεράνη έως ότου σταματήσει τις επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Σε δηλώσεις του στο CNBC, ο Ρούμπιο ανέφερε ότι η διέλευση πλοίων που μεταφέρουν πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ βρίσκεται σε επίπεδα άνω του 80% σε σύγκριση με εκείνα που καταγράφονταν πριν από τον πόλεμο, κάτι που το Ιράν έχει επανειλημμένα αρνηθεί.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ανησυχία του για τις ιρανικές επιθέσεις στηστρατγικής σημασίας θαλάσσια οδό και τόνισε ότι η Τεχεράνη πρέπει να βάλει τέλος στους βομβαρδισμούς.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ