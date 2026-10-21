Ρούμπιο: «Εξαιρετικά δύσκολη» μια συμφωνία με το Ιράν – Συνεχίζεται η οικονομική πίεση από τις ΗΠΑ

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Τη δυσκολία επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να ασκεί οικονομική πίεση στην Τεχεράνη έως ότου σταματήσει τις επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Σε δηλώσεις του στο CNBC, ο Ρούμπιο ανέφερε ότι η διέλευση πλοίων που μεταφέρουν πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ βρίσκεται σε επίπεδα άνω του 80% σε σύγκριση με εκείνα που καταγράφονταν πριν από τον πόλεμο, κάτι που το Ιράν έχει επανειλημμένα αρνηθεί.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ανησυχία του για τις ιρανικές επιθέσεις στηστρατγικής σημασίας θαλάσσια οδό και τόνισε ότι η Τεχεράνη πρέπει να βάλει τέλος στους βομβαρδισμούς.