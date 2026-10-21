Σκληραίνει τη στάση της η Μελόνι: 500 επιπλέον στρατιώτες στο Μιλάνο – Στο τραπέζι η βιομετρική αναγνώριση διαδηλωτών με Τεχνητή Νοημοσύνη

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Σε αυστηρότερα μέτρα για την αντιμετώπιση των βίαιων επεισοδίων και την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας προχωρά η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, με το νέο πακέτο να προβλέπει την αποστολή 500 επιπλέον στρατιωτών στο Μιλάνο, αλλά και αυξημένες δυνατότητες παρέμβασης των αρχών απέναντι σε άτομα που θεωρούνται ύποπτα για συμμετοχή σε επεισόδια.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν γίνει γνωστές νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, δεν συναίνεσε στη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των στρατιωτών, ώστε αυτές να προσεγγίσουν εκείνες των καραμπινιέρων και της αστυνομίας.

Προληπτικές προσαγωγές ακόμη και ανηλίκων

Στο επίκεντρο των νέων ρυθμίσεων βρίσκονται και οι προληπτικές προσαγωγές πριν από διαδηλώσεις, οι οποίες θα μπορούν να εφαρμόζονται και σε ανηλίκους, καθώς και σε άτομα που έχουν προκαλέσει προβλήματα στη δημόσια ασφάλεια σε χώρους με μεγάλη προσέλευση κοινού.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι, το μέτρο θα βασίζεται στην υποψία ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα ενδέχεται να διαπράξουν αδικήματα, ενώ η εφαρμογή του θα επεκτείνεται και σε περιπτώσεις ανηλίκων.

Βιομετρική αναγνώριση με Τεχνητή Νοημοσύνη

Το νέο πακέτο περιλαμβάνει, επίσης, τη δυνατότητα χρήσης βιομετρικής αναγνώρισης με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο τον εντοπισμό διαδηλωτών που συμμετέχουν σε βίαια επεισόδια έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της βίας κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων.

Από την πλευρά της, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υπογράμμισε ότι οι ανήλικοι που συμμετέχουν σε διαδηλώσεις θα θεωρούνται υπεύθυνοι για τις πράξεις τους και θα καλούνται να γνωρίζουν τις συνέπειες της συμπεριφοράς τους.

Με βάση τις νέες ρυθμίσεις, όπως ανέφερε, οι ανήλικοι θα μπορούν να παραπέμπονται σε δίκη για πράξεις που τελούνται στο πλαίσιο διαδηλώσεων.