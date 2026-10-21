Champions League: Η Παρί υπέταξε την Μπαρτσελόνα σε ματσάρα, θρίλερ με επτά γκολ στη Νάπολη και μεγάλο «διπλό» της Αϊντχόφεν – Όλα τα γκολ

Σε μία από τις πιο συναρπαστικές αναμετρήσεις της βραδιάς, η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε με 4-2 της Μπαρτσελόνα στη γαλλική πρωτεύουσα, διατηρώντας το απόλυτο των νικών στη League Phase του Champions League.

Οι Καταλανοί ισοφάρισαν δύο φορές, όμως οι γηπεδούχοι είχαν την τελευταία λέξη, φτάνοντας σε μια εμφατική επικράτηση. Για την Μπαρτσελόνα, αυτή ήταν η πρώτη ήττα της στη φετινή σεζόν, ενώ η αναμέτρηση σημαδεύτηκε και από τους τραυματισμούς των Ντεμπελέ, Μαρκίνιος και Όλμο.

Το σκορ άνοιξαν οι «Παριζιάνοι» στο 38’, όταν ο Ντουέ εκμεταλλεύτηκε λάθος του Γιαμάλ και με εξαιρετικό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Η Μπαρτσελόνα βρήκε την απάντηση στο 55’, με τον Φερμίν να δημιουργεί και τον Εσπάρτ να ολοκληρώνει υποδειγματικά την προσπάθεια για το 1-1. Στο 72’, ο Ερναντέζ έδωσε ξανά το προβάδισμα στην Παρί με κεφαλιά έπειτα από κόρνερ του Ντουέ, όμως ο Γιαμάλ ισοφάρισε εκ νέου στο 79’, γράφοντας το 2-2.

Η χαρά των Καταλανών δεν κράτησε για πολύ. Δύο λεπτά αργότερα, ο Βιτίνια με εντυπωσιακό σουτ έβαλε ξανά μπροστά τους Γάλλους, ενώ στο 86’ ο Ρουίθ, μετά από εξαιρετική ασίστ του Χακίμι, διαμόρφωσε το τελικό 4-2.

Επτά γκόλ και αγωνία μέχρι το φινάλε

Σε ένα παιχνίδι γεμάτο ρυθμό και εναλλαγές στο σκορ, η Νάπολι πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση, επικρατώντας με 4-3 της Μπόντο/Γκλιμτ στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα».

Οι Ιταλοί χρειάστηκαν μόλις 54 δευτερόλεπτα για να ανοίξουν το σκορ, με τον Πολιτάνο να αξιοποιεί την πάσα του Σπινατσόλα και να σκοράρει με εντυπωσιακό σουτ στην κίνηση, πετυχαίνοντας το γρηγορότερο γκολ της Νάπολι στην ιστορία της στο Champions League.

Οι Νορβηγοί ισοφάρισαν στο 27’ με τον Χάουγκε, έπειτα από όμορφη ομαδική συνεργασία, όμως η Νάπολι πήρε ξανά το προβάδισμα στο 41’. Ο ΜακΤόμινεϊ εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική κάθετη πάσα του Ντε Μπρόινε και έκανε το 2-1.

Η Μπόντο/Γκλιμτ δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και ισοφάρισε στο 62’ με τον Χέλμερσεν. Η συνέχεια, ωστόσο, ανήκε στους γηπεδούχους, οι οποίοι βρήκαν δύο καθοριστικά γκολ. Ο ΜακΤόμινεϊ έδωσε ξανά το προβάδισμα στη Νάπολι στο 75’, ενώ στο 88’ το αυτογκόλ του Μπιόρτουφτ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-2. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στο 90’+4’ με τον Φετ, χωρίς όμως να καταφέρουν να αποτρέψουν την ήττα.

Πολύτιμο «διπλό» για την PSV

Σημαντική εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε η Αϊντχόφεν, η οποία επικράτησε με 1-0 της Πόρτο, αξιοποιώντας την ανωτερότητά της και παίρνοντας ένα πολύτιμο αποτέλεσμα στη League Phase του Champions League.

Η ολλανδική ομάδα είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου, περιορίζοντας τους γηπεδούχους σε παθητικό ρόλο. Η υπεροχή της μετουσιώθηκε σε γκολ στο 57ο λεπτό, όταν ο Μπαϊρακτάρεβιτς έκανε το γύρισμα και ο Μάινανς εκτέλεσε στην κίνηση, με τον Τιλ να παρεμβαίνει στο δεύτερο δοκάρι και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Η Πόρτο αύξησε την πίεσή της στη συνέχεια, αναζητώντας το γκολ της ισοφάρισης, όμως η Αϊντχόφεν διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Έτσι, οι Πορτογάλοι παρέμειναν χωρίς βαθμό στη διοργάνωση.

Επική ανατροπή με πρωταγωνιστή τον Μακ Άλιστερ

Η Λίβερπουλ επέστρεψε από το 0-2 και επικράτησε με 4-3 της Βιγιαρεάλ στο «Άνφιλντ», για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ο Αλέξις Μακ Άλιστερ πέτυχε δύο γκολ, ενώ ο Κώστας Τσιμίκας μοίρασε ασίστ στο πρώτο τέρμα των «κόκκινων» και συμμετείχε στη φάση του 4-2.

Η Βιγιαρεάλ αιφνιδίασε τους γηπεδούχους, παίρνοντας προβάδισμα με τον Μικελτάτζε στο 4’ και τον Καρντόνα στο 29’. Η απάντηση της Λίβερπουλ ήρθε αρχικά στο 36’ με κεφαλιά του Μακ Άλιστερ, έπειτα από κόρνερ του Τσιμίκα, ενώ ο Αραούχο ισοφάρισε σε 2-2 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ο Μακ Άλιστερ ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 65’, ο Βιρτς ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-2 στο 68’ και ο Ολουβατίμικχιν διαμόρφωσε το τελικό 4-3 στο 86’.

Με τη νίκη αυτή, η Λίβερπουλ έφτασε τους εννέα βαθμούς και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ η Βιγιαρεάλ έμεινε στους τρεις.

Κυριαρχία των «τζιαλορόσι» και πρώτη νίκη στο Champions League

Η Ρόμα επικράτησε με το εμφατικό 4-0 της Σλόβαν Μπρατισλάβας, πανηγυρίζοντας την πρώτη της νίκη στη League Phase του Champions League.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 22’ με κεφαλιά του Ερμόσο, ενώ ο Μολίνα διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 39’. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Πισίλι στο 53’ και ο Μάλεν με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 59’ διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα.

Οι «τζιαλορόσι» έφτασαν τους τέσσερις βαθμούς μετά από τρεις αγωνιστικές, ενώ η Σλόβαν παρέμεινε χωρίς βαθμό, στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Όρθιοι στη Γερμανία οι «ροχιμπλάνκος»

Η Στουτγκάρδη είχε την υπεροχή και τις ευκαιρίες, όμως η Ατλέτικο Μαδρίτης άντεξε στην πίεση και απέσπασε ισοπαλία 1-1 στη Γερμανία.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και, μετά από σημαντικές επεμβάσεις του Όμπλακ, πήραν το προβάδισμα στο 36ο λεπτό με εντυπωσιακό γκολ του Λέβελινγκ. Ωστόσο, η απάντηση των Μαδριλένων ήταν άμεση, καθώς στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου ο Άλβαρες, έπειτα από πάσα του Λούκμαν, ισοφάρισε σε 1-1.

Στο 64’, η Ατλέτικο έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Χιούμλαντ, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία στη Στουτγκάρδη να εντείνει την πίεσή της. Παρά τις ευκαιρίες των γηπεδούχων στα τελευταία λεπτά, το σκορ δεν άλλαξε και οι δύο ομάδες μοιράστηκαν τους βαθμούς.

Τα αποτελέσματα της Τρίτης (20/10):

Φενέρμπαχτσε – Σλάβια Πράγας 2-2

Σαμπάχ Μπακού – Ντόρτμουντ 1-2

Ρόμα – Σλόβαν Μπρατισλάβας 4-0

Πόρτο – Αϊντχόφεν 0-1

Λίβερπουλ – Βιγιαρεάλ 4-3

Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ 5-1

Νάπολι – Μπόντο/Γκλιμτ 4-3

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπαρτσελόνα 4-2

Στουτγκάρδη – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1

Η βαθμολογία: